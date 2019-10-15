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Греция одержала победу над сборной Боснии и Герцеговины

вчера, 23:50
ГрецияЛоготип футбольный клуб Греция2 : 1Логотип футбольный клуб Босния и ГерцеговинаБосния и ГерцеговинаМатч завершен

Сборная Греции обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Босния и Герцеговина (10 очков) располагается на четвертом месте в своей группе, Греция (8 очков) - пятая.

Афины, стадион Олимпийский стадион

Греция - Босния и Герцеговина 2:1 (1:1)
Голы: Павлидис 30 - Гояк 35

Греция: Пашалакис, Бакакис, Хацидиакос, Стафилидис, Яннулис, Курбелис, Галанопулос, Лимниос (Фетфацидис 84), Бакасетас, Манталос (Масурас 60), Павлидис (Донис 71)
Главный тренер: ван'т Шип Джон.

Босния и Герцеговина: Сехич, Кврзич, Ковачевич, Бичакчич, Колашинац, Цимирот (Яяло 46), Пьянич, Сарич (Дульевич 63), Хайрович, Ходжич (Байич 71), Гояк
Главный тренер: Просинечки Роберт.

Предупреждения: Цимирот 32, Кврзич 76, Ковачевич 88, Кулурис 90+2, Бакакис 90+4

В параллельном матче Испания сыграла вничью со шведами и вышла на Евро-2020.

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Все комментарии
Объективное мнение
Объективное мнение
   100 / 837
сегодня в 00:11
Опять же боснийцы имеют потенциал хороший тренера нет
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 837
сегодня в 00:00
А где автогол Ковачевича???
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