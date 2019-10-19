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«Спартак» не смог забить «Рубину»

сегодня, 18:27
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«Спартак» и «Рубин» не выявили победителя во встрече 13-го тура РПЛ. «Красно-белые» (15 баллов) - девятые, казанцы (также 15 баллов) - восьмые.

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - «Рубин» 0:0

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Айртон, Умяров (Ларссон 85), Крал, Тиль (Понсе 56), Бакаев, Мельгарехо, Шюррле (Мирзов 63)
Главный тренер: Тедеско Доменико.

«Рубин»: Дюпин, Данченко (Сорокин 18), Уремович, Плиев, Денисов, Коновалов, Подберёзкин (Кипиани 76), Могилевец, Зуев, Давиташвили (Микелтадзе 68), Кьяртанссон
Главный тренер: Докампо Эдуардо.

Предупреждения: Шюррле 48, Денисов 54, Могилевец 61, Плиев 90+2

Судья: Лапочкин Сергей.

В предыдущем туре «Спартак» проиграл «Краснодару».

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Все комментарии
armeec_♞
armeec_♞ ответил tims
   251 / 842
сегодня в 19:34
Ну какой Тедеско немец (или итальянец, кем его некоторые считают)? Самый обычный натурализованный румын, коих в Германии немало. Правильная его фамилия - Тедеску. И этим всё сказано (румын он и есть цыган,.. простите, - румын)...
Не хочу ковыряться в их корнях))
КАМЮ
КАМЮ ответил armeec_♞
   59 / 842
сегодня в 19:32
Привет Олег. а кто Вам одобрил ТОП зима трансфер?) На сколько показывает практика, ТОП зимой не бывает. По сути на рынке ток аренда, ну и конфликтные
Я бы и про ФФП не забывал
mangoх12
mangoх12
   12 / 842
сегодня в 19:32
Evilhuman
Evilhuman
   60 / 842
сегодня в 19:31
Два полуживых клуба поделили по очку, для мясных вообще прогресс, ничья за чудо
tims
tims ответил armeec_♞
сегодня в 19:29
Ну, уже что-то ) не свЯстали Немца то?))
Ну какой Тедеско немец (или итальянец, кем его некоторые считают)? Самый обычный натурализованный румын, коих в Германии немало. Правильная его фамилия - Тедеску. И этим всё сказано (румын он и есть цыган,.. простите, - румын)...
Туалетный Утёнок
Туалетный Утёнок
   328 / 842
сегодня в 19:27
Игра была равна, играли два ...
mihaluch
mihaluch
   75 / 842
сегодня в 19:27
Нормально договорнячок сгоняли.Спартак не прогал и Рубин не опозорился.
Заратустра
Заратустра ответил Олег Борткевич
   79 / 842
сегодня в 19:26
В ФНЛ люди тоже хотят повеселиться.
Заратустра
Заратустра ответил Footbolista
   79 / 842
сегодня в 19:25
    КАМЮ
    КАМЮ ответил 112910415
       59 / 842
    сегодня в 19:24
    у всякого процесса бывает начало вот это оно и есть
    У этого, как ты назвал "процесса", начало было в 2003-м
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответил 25процентный клоун
       447 / 842
    сегодня в 19:20
    Первый раз не выиграли при лапочкине. Зато не проиграли
    Отскочили, голешник на 96й был бы шикарен)
    Дед Мазая
    Дед Мазая
       766 / 842
    сегодня в 19:19
    Чудес не будет. Низкий уровень исполнительского мастерства игроков никакой тренер не исправит. Надо либо менять состав, причем весь, кроме Максименко и Жиго, либо придется болтаться в районе 10-го места. А с новым составом может и Кононов бы так не сливал матчи. Зато Гендиректор, который закупил этот состав пока не при чем...
    И Заголовок не правильный. Это Рубин не смог забить Спартаку...
    112910415
    112910415
       44 / 842
    сегодня в 19:18
    у всякого процесса бывает начало
    вот это оно и есть
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич ответил Заратустра
       350 / 842
    сегодня в 19:18
    А спартак доигрывает в РПЛ и будет играть в ФНЛ)
    Нельзя Спартак в ФНЛ, над кем тогда прикалываться?
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил Шуnя771
       251 / 842
    сегодня в 19:16
    Главное не проиграли. Будут перестройки в команде, будут новые игроки (в том числе и ТОП - зимний трансфер) будут и успехи! Удачи СПАРТАКУ!
    Привет Олег.
    а кто Вам одобрил ТОП зима трансфер?)
    На сколько показывает практика, ТОП зимой не бывает. По сути на рынке ток аренда, ну и конфликтные
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 842
    сегодня в 19:16
    Первый раз не выиграли при лапочкине.
    Зато не проиграли
    рже
    рже
       170 / 842
    сегодня в 19:15
    Никто не в курсе,Тедеску уже уволили???
    bamana
    bamana
    сегодня в 19:15
    .сегодня единственный раз стало жалко свиней.жалко оттого ,что они сами не понимают что с ними происходит.А их реально Педун сливает!
    oFANATo
    oFANATo ответил Шуnя771
       115 / 842
    сегодня в 19:14
    Тедеско верим! Бугага.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Шуnя771
       58 / 842
    сегодня в 19:14
    Главное не проиграли. Будут перестройки в команде, будут новые игроки (в том числе и ТОП - зимний трансфер) будут и успехи! Удачи СПАРТАКУ!
    сказочник!
    oFANATo
    oFANATo
       115 / 842
    сегодня в 19:14
    соккер меняй название статьи. По игре и ходу всего матча спартак отскочил.
    Шуnя771
    Шуnя771
       74 / 842
    сегодня в 19:12
    Главное не проиграли. Будут перестройки в команде, будут новые игроки (в том числе и ТОП - зимний трансфер) будут и успехи!

    Удачи СПАРТАКУ!
    armeec_♞
    armeec_♞
       251 / 842
    сегодня в 19:10
    Ну, уже что-то ) не свЯстали Немца то?))
    Footbolista
    Footbolista ответил Заратустра
       4 / 842
    сегодня в 19:08
    Мечтать не вредно)...только твои хотелки мало кого волнуют...
    nubom
    nubom
       106 / 842
    сегодня в 19:08
    Благодарю d_fincher за информацию о Тедеско!
    Может и правда у этого молодого вундеркинда получится возродить команду? Успехов тренеру в "Спартаке"!
    tims
    tims
    сегодня в 19:07
    Этот сногсшибательный успех нового тренера даёт надежду "Спартаку" удержаться в РПЛ...
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил RamonCSKA
       209 / 842
    сегодня в 19:06
    да эт понятно, там даже с Рубином оборона по швам трещала
    Забыл одно большое НО!!!!!Джикию!!!!!!!!!
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил Vic2016
       171 / 842
    сегодня в 19:04
    да эт понятно, там даже с Рубином оборона по швам трещала
    Сергей Григорьев
    Сергей Григорьев
       241 / 842
    сегодня в 19:04
    Это дебют и он точно не провальный. Следим болеем. И победы прийдут. Главное найти свою игру с новым главным тренером.
    Заратустра
    Заратустра ответил Footbolista
       79 / 842
    сегодня в 19:04
    А спартак доигрывает в РПЛ и будет играть в ФНЛ)
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