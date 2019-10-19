«Спартак» не смог забить «Рубину»

«Спартак» и «Рубин» не выявили победителя во встрече 13-го тура РПЛ. «Красно-белые» (15 баллов) - девятые, казанцы (также 15 баллов) - восьмые.
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» - «Рубин» 0:0
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Айртон, Умяров (Ларссон 85), Крал, Тиль (Понсе 56), Бакаев, Мельгарехо, Шюррле (Мирзов 63)
Главный тренер: Тедеско Доменико.
«Рубин»: Дюпин, Данченко (Сорокин 18), Уремович, Плиев, Денисов, Коновалов, Подберёзкин (Кипиани 76), Могилевец, Зуев, Давиташвили (Микелтадзе 68), Кьяртанссон
Главный тренер: Докампо Эдуардо.
Предупреждения: Шюррле 48, Денисов 54, Могилевец 61, Плиев 90+2
Судья: Лапочкин Сергей.
В предыдущем туре «Спартак» проиграл «Краснодару».
Особенно Мостовой порадовал, заявил, что он "в шоке, да кто такой этот Тедеско, он даже не играл на высоком уровне!" Хочу ответить Александру: Ты можешь ждать, что тебе предложат Спартак сколько угодно. Ты не интересуешься современным футболом, но на все имеешь мнение. Тедеско - это тот, кто имеет лицензию ПРО, но не российскую (200 часов теории), а немецкую (800 часов теории), в лучшей немецкой тренерской школе. А ты? Тедеское - это тот, кто владеет 4-мя иностранными языками, пока некто Мостовой за 8 лет игры в Испании даже испанский сносно не выучил. Доменико занял второе место в Бундеслиге, уступив лишь Баварии. Вот кто такой Тедеско. Пока ты сидишь и ждешь приглашения в Спартак, он всю жизнь впахивает. Поэтому бывший авто-инженер - тренурет Спартак. А ты сидишь и ворчишь. Так и должно быть, не правда ли?
Хватит гнать эту волну коричневых масс на тренера. Пусть работает. Заявления того же Тихонова, что Тедеско "должен дать результат быстро" или Титова "чем Тедеско лучше Аленичева?" - просто за гранью здравого смысла. Если бы Тихонова сделали тренером, он бы, небось, молчал про "результат сразу". А где был бы Титов, если бы не его спартаковский блат? Вам, носители духа, давали миллион шансов. Вы всё про...спали. Я уважаю и Романцева, и Бескова, спартаковский стиль, и историю клуба и горжусь ею, но вы - как наши депутаты - говорите про высокие вещи, прикрывая этим свой вопиющий непрофессионализм. Вы популисты.
Ждем от Цорна, Тедеско и молодой команды хорошей игры. Это перспективные люди. Матч показал, что ребята готовы биться за тренера. Это главное. Тедеско взял очко, а ваш Кононов за 5 домашних игр этого не смог. Думайте.
Особенно Мостовой порадовал, заявил, что он "в шоке, да кто такой этот Тедеско, он даже не играл на высоком уровне!" Хочу ответить Александру: Ты можешь ждать, что тебе предложат Спартак сколько угодно. Ты не интересуешься современным футболом, но на все имеешь мнение. Тедеско - это тот, кто имеет лицензию ПРО, но не российскую (200 часов теории), а немецкую (800 часов теории), в лучшей немецкой тренерской школе. А ты? Тедеское - это тот, кто владеет 4-мя иностранными языками, пока некто Мостовой за 8 лет игры в Испании даже испанский сносно не выучил. Доменико занял второе место в Бундеслиге, уступив лишь Баварии. Вот кто такой Тедеско. Пока ты сидишь и ждешь приглашения в Спартак, он всю жизнь впахивает. Поэтому бывший авто-инженер - тренурет Спартак. А ты сидишь и ворчишь. Так и должно быть, не правда ли?
Хватит гнать эту волну коричневых масс на тренера. Пусть работает. Заявления того же Тихонова, что Тедеско "должен дать результат быстро" или Титова "чем Тедеско лучше Аленичева?" - просто за гранью здравого смысла. Если бы Тихонова сделали тренером, он бы, небось, молчал про "результат сразу". А где был бы Титов, если бы не его спартаковский блат? Вам, носители духа, давали миллион шансов. Вы всё про...спали. Я уважаю и Романцева, и Бескова, спартаковский стиль, и историю клуба и горжусь ею, но вы - как наши депутаты - говорите про высокие вещи, прикрывая этим свой вопиющий непрофессионализм. Вы популисты.
Ждем от Цорна, Тедеско и молодой команды хорошей игры. Это перспективные люди. Матч показал, что ребята готовы биться за тренера. Это главное. Тедеско взял очко, а ваш Кононов за 5 домашних игр этого не смог. Думайте.