«Челси» с минимальным счетом одолел «Ньюкасл»

В матче 9-го тура английской Премьер-Лиги «Челси» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» с минимальным счетом. После этой победы «Челси» подымется на вторую строчку, черно-белые на 17-й строчке.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Ньюкасл Юнайтед» 1:0 (0:0)
Голы: Алонсо 73
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Баркли (Ковачич 43), Жоржиньо, Маунт (Пулишич 64), Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Йедлин, Шер, Лассельс, Кларк, Виллемс, Альмирон (Кэрролл 70), Лонгстафф, Лонгстафф, Сен-Максимен (Гейл 85), Жоэлинтон (Атсу 83)
Главный тренер: Брюс Стив.
Предупреждения: Алонсо 23, Кларк 43, Томори 45+1
Ранее в этом же туре АПЛ «Эвертон» обыграл «Вест Хэм».
А на 4е пока лисы.
ТТХ тонет, "Арсенал" и МЮ без игры.
А на 4е пока лисы.
ТТХ тонет, "Арсенал" и МЮ без игры.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1144732/chelsi-nyukasl-yunayted
Сильно...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1144732/chelsi-nyukasl-yunayted
Сильно...
С победой).
С победой).