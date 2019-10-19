«Челси» с минимальным счетом одолел «Ньюкасл»

сегодня, 18:52

В матче 9-го тура английской Премьер-Лиги «Челси» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» с минимальным счетом. После этой победы «Челси» подымется на вторую строчку, черно-белые на 17-й строчке.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Ньюкасл Юнайтед» 1:0 (0:0)

Голы: Алонсо 73

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Баркли (Ковачич 43), Жоржиньо, Маунт (Пулишич 64), Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои

Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Йедлин, Шер, Лассельс, Кларк, Виллемс, Альмирон (Кэрролл 70), Лонгстафф, Лонгстафф, Сен-Максимен (Гейл 85), Жоэлинтон (Атсу 83)

Главный тренер: Брюс Стив.

Предупреждения: Алонсо 23, Кларк 43, Томори 45+1