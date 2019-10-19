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«Челси» с минимальным счетом одолел «Ньюкасл»

сегодня, 18:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

В матче 9-го тура английской Премьер-Лиги «Челси» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» с минимальным счетом. После этой победы «Челси» подымется на вторую строчку, черно-белые на 17-й строчке.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Ньюкасл Юнайтед» 1:0 (0:0)
Голы: Алонсо 73

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Томори, Алонсо, Баркли (Ковачич 43), Жоржиньо, Маунт (Пулишич 64), Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Йедлин, Шер, Лассельс, Кларк, Виллемс, Альмирон (Кэрролл 70), Лонгстафф, Лонгстафф, Сен-Максимен (Гейл 85), Жоэлинтон (Атсу 83)
Главный тренер: Брюс Стив.

Предупреждения: Алонсо 23, Кларк 43, Томори 45+1

Ранее в этом же туре АПЛ «Эвертон» обыграл «Вест Хэм».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   197 / 842
сегодня в 19:30
без разницы забили один единственный или пять,главное 3 очка набрали. Френк молодчага, укатывает Почетин и Сульшер. БигФо с радостью вас примет под свои лапы.
311
311
   64 / 842
сегодня в 19:11
Ну слава Богу хоть один вымучили! Всех Синих с победой!)
cska plus
cska plus
   2 / 842
сегодня в 19:11
Челсюков с трудной но победой!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 842
сегодня в 19:10
Основной претендент на 3е место))

А на 4е пока лисы.

ТТХ тонет, "Арсенал" и МЮ без игры.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   283 / 842
сегодня в 19:10
Главное победили.
Ruslan3132
Ruslan3132
   190 / 842
сегодня в 19:10
Ковачич зарешал! Вышел и всего через 30мин забили )) Гигант
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил allemz
   823 / 842
сегодня в 19:03
Значит заслужили, раз уж поднялись.
Я имел в виду то, что глагол "подыматься" еще можно использовать в разговорной речи, но на письме это выглядит по-деревенски
Медив
Медив
   260 / 842
сегодня в 19:03
Молодцы. Давили пока замок не посыпался. Конечно по традиции потом на радостях чуть начали пожарить, но меньше обычного
Ми Ша
Ми Ша ответил ROMA DROGBA
   242 / 842
сегодня в 19:02
Думал на 2 место временно выйдут, а нет, Лестер с Роджерсом решили не сдаваться).
dimagas2
dimagas2
   387 / 842
сегодня в 19:01
Сложная игра,снова команда что играет от обороны в 8 игроков у ворот представляет много проблем.Да и реализация знатно хромает, каркас в 100500 раз за сезон))
allemz
allemz ответил ROMA DROGBA
   28 / 842
сегодня в 19:01
«Челси» подымется Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1144732/chelsi-nyukasl-yunayted Сильно...
Значит заслужили, раз уж поднялись.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   823 / 842
сегодня в 19:00
«Челси» подымется
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1144732/chelsi-nyukasl-yunayted

Сильно...
Ми Ша
Ми Ша ответил The Frei
   242 / 842
сегодня в 18:57
Я бы не сказал, что прям силы экономили, во 2 тайме хорошо под насели, в данном случае скорее защитники Ньюкасла и вратарь пару раз героически затащили.

С победой).
Ми Ша
Ми Ша
   242 / 842
сегодня в 18:55
А мне нравится Челси под руководством Лэмпарда, да и бан похоже на пользу пошёл. Думаю за третье место смогут спокойно побороться.
Сантус
Сантус
   80 / 842
сегодня в 18:55
Со скрипом....но победа.Всех синих с тремя баллами.
The Frei
The Frei
   776 / 842
сегодня в 18:54
Не стали разносить соперника, видно берегут силы на ЛЧ.
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