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«Аугсбург» добился ничьей с «Баварией»

сегодня, 18:26
АугсбургЛоготип футбольный клуб Аугсбург2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» не смогла обыграть «Аугсбург» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги. Мюнхенцы (15 баллов) занимают третье место в турнирной таблице, «фуггеры» (6 баллов) - четырнадцатые.

Аугсбург, стадион ВВК-Арена

«Аугсбург» - «Бавария» 2:2 (1:1)
Голы: Рихтер 1, Финнбогасон 90+3 - Левандовски 14, Гнабри 49

«Аугсбург»: Кубек, Лихтштайнер, Едвай, Удуохай, Макс, Оксфорд (Йенсен 63), Рихтер (Кордова 82), Моравек, Хедира, Варгас, Нидерлехнер (Финнбогасон 69)
Главный тренер: Шмидт Мартин.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле (Алаба 12), Павар, Люка Эрнандес, Алькантара, Мартинес, Коман, Коутиньо (Мюллер 80), Гнабри (Горецка 89), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

Предупреждения: Киммих 37, Алькантара 42, Рихтер 63, Хедира 73, Кубек 90+4

В предыдущей игре чемпионата Германии «Бавария» уступила «Хоффенхайму».

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Don trambon
   82 / 842
сегодня в 19:25
Судейский позорный проект из Мадрида позорится уже 2 года подряд. Видимо у Переса закончились деньги на судей. Ждем мешок в ЛЕ, там ему и место
Don trambon
Don trambon
   348 / 842
сегодня в 19:05
донный баварский мешок опять опозорился.
Palex
Palex ответил kmhb
   269 / 842
сегодня в 18:42
Надо отметить, что Ковач, как тренер г...о. С таким составом, ЛЧ надо брать , а не с Аугсбургом бадаться.
КЭТиК
КЭТиК
   91 / 842
сегодня в 18:40
Спасли матч.
cska plus
cska plus
   2 / 842
сегодня в 18:36
Надо же?
волгодон 2
волгодон 2 ответил Zenit_84
   21 / 842
сегодня в 18:36
видимо, много на П2 ввалили
да не,это лирика,больше спартачи огорчили,ведь так верил в тедеску,а они подвели)
kmhb
kmhb
сегодня в 18:35
Ничего нового, Бавария традиционно тяжело входит после матчей на сборные. Ну и надо отметить, что Аугсбург неплохо действовал сегодня.
Zenit_84
Zenit_84 ответил волгодон 2
   112 / 842
сегодня в 18:33
cосиски снова зашкварились в пользу букмекеров полезный клубец
видимо, много на П2 ввалили
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 842
сегодня в 18:28
WTF, 7 голов ТТХ VS 1 очко в двух матчах с аутсайдерами сезона?

Покета игроки спецом что ли сливали?
волгодон 2
волгодон 2
   21 / 842
сегодня в 18:28
cосиски снова зашкварились в пользу букмекеров
полезный клубец
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