«Аугсбург» добился ничьей с «Баварией»

«Бавария» не смогла обыграть «Аугсбург» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги. Мюнхенцы (15 баллов) занимают третье место в турнирной таблице, «фуггеры» (6 баллов) - четырнадцатые.
Аугсбург, стадион ВВК-Арена
«Аугсбург» - «Бавария» 2:2 (1:1)
Голы: Рихтер 1, Финнбогасон 90+3 - Левандовски 14, Гнабри 49
«Аугсбург»: Кубек, Лихтштайнер, Едвай, Удуохай, Макс, Оксфорд (Йенсен 63), Рихтер (Кордова 82), Моравек, Хедира, Варгас, Нидерлехнер (Финнбогасон 69)
Главный тренер: Шмидт Мартин.
«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле (Алаба 12), Павар, Люка Эрнандес, Алькантара, Мартинес, Коман, Коутиньо (Мюллер 80), Гнабри (Горецка 89), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Киммих 37, Алькантара 42, Рихтер 63, Хедира 73, Кубек 90+4
В предыдущей игре чемпионата Германии «Бавария» уступила «Хоффенхайму».
Покета игроки спецом что ли сливали?
Покета игроки спецом что ли сливали?
полезный клубец
полезный клубец