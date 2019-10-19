«Тоттенхэм» сумел отыграться в матче с «Уотфордом»

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Уотфордом» в игре 9-го тура АПЛ. «Шпоры» (12 баллов) идут на седьмом месте в таблице, «шершни» (4 балла) - последние.
Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Тоттенхэм» - «Уотфорд» 1:1 (0:1)
Голы: Алли 86 - Дюкуре 6
«Тоттенхэм»: Газзанига, Алдервейрелд, Давинсон Санчес (Сон 46), Вертонген, Орье, Сиссоко, Уинкс (Н'Домбеле 71), Роуз, Моура (Ламела 63), Алли, Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Уотфорд»: Фостер, Янмат (Кико 74), Кабаселе, Доусон, Кэткарт, Холебас, Клеверли, Чалоба, Дюкуре, Уэлбек (Деулофеу 4), Перейра (Хьюз 85)
Главный тренер: Флорес Кике Санчес.
Предупреждения: Давинсон Санчес 13, Сиссоко 77, Перейра 84, Кико 88, Холебас 90+1
В прошлом туре «Тоттенхэм» с разгромным счетом уступил «Брайтону».
Шпоры вообще нули,кроме трудяги СОНа,который один за всех пашет. Кейн вообще приболел,сделайте ему прививку от столбняка. Гасанига,такой же трюкач,как и Льорис.В общем этих ШПОР я не узнаю,такое впечатление,что все игроки играют за какие то другие клубы,по ходу матча, живут в парралельном мире. Пару ещё поражений и к Манчестер догоните ,оказавшись в бэктопе -4.
Шпоры вообще нули,кроме трудяги СОНа,который один за всех пашет. Кейн вообще приболел,сделайте ему прививку от столбняка. Гасанига,такой же трюкач,как и Льорис.В общем этих ШПОР я не узнаю,такое впечатление,что все игроки играют за какие то другие клубы,по ходу матча, живут в парралельном мире. Пару ещё поражений и к Манчестер догоните ,оказавшись в бэктопе -4.
https://www.youtube.com/watch?v=khSyeTC2ipQ
Поч, ты лучший!) 5 лет еще не предел!)
Поч, ты лучший!) 5 лет еще не предел!)