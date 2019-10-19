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«Тоттенхэм» сумел отыграться в матче с «Уотфордом»

сегодня, 18:55
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб УотфордУотфордМатч завершен

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Уотфордом» в игре 9-го тура АПЛ. «Шпоры» (12 баллов) идут на седьмом месте в таблице, «шершни» (4 балла) - последние.

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» - «Уотфорд» 1:1 (0:1)
Голы: Алли 86 - Дюкуре 6

«Тоттенхэм»: Газзанига, Алдервейрелд, Давинсон Санчес (Сон 46), Вертонген, Орье, Сиссоко, Уинкс (Н'Домбеле 71), Роуз, Моура (Ламела 63), Алли, Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Уотфорд»: Фостер, Янмат (Кико 74), Кабаселе, Доусон, Кэткарт, Холебас, Клеверли, Чалоба, Дюкуре, Уэлбек (Деулофеу 4), Перейра (Хьюз 85)
Главный тренер: Флорес Кике Санчес.

Предупреждения: Давинсон Санчес 13, Сиссоко 77, Перейра 84, Кико 88, Холебас 90+1

В прошлом туре «Тоттенхэм» с разгромным счетом уступил «Брайтону».

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил заDOOMчивый
   202 / 842
сегодня в 19:30
вот это привоз от Форстера, он весь матч так пожарил,,. ну и всё же пригорело. Элтон Джон за такой "подвиг" заставит своют пятую точку оприходывать. Шпоры вообще нули,кроме трудяги СОНа,который один за всех пашет. Кейн вообще приболел,сделайте ему прививку от столбняка. Гасанига,такой же трюкач,как и Льорис.В общем этих ШПОР я не узнаю,такое впечатление,что все игроки играют за какие то другие клубы,по ходу матча, живут в парралельном мире. Пару ещё поражений и к Манчестер догоните ,оказавшись в бэктопе -4.
всё верно... Окромя того, что Элтон уже не при делах в Вотфорде))
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил cannongun
   202 / 842
сегодня в 19:27
лучше поздравить с победой лис. вот кто рили радует (хоть я их и не люблю)
да ладно, Макс! Лисы что-ли виноваты, что мы тогда ничейку с пенсами сгоняли? Мы бы тоже радовались, если-бы конкуренты оступились.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Foxes
   197 / 842
сегодня в 19:26
За что?
так они же Курицу заклевали в Сказке.
allemz
allemz ответил alexov222
   28 / 842
сегодня в 19:25
Суть ты не уловил, но какие же вы шпоры злые, с негативной энергией, невежественные)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   197 / 842
сегодня в 19:24
вот это привоз от Форстера, он весь матч так пожарил,,. ну и всё же пригорело. Элтон Джон за такой "подвиг" заставит своют пятую точку оприходывать.
Шпоры вообще нули,кроме трудяги СОНа,который один за всех пашет. Кейн вообще приболел,сделайте ему прививку от столбняка. Гасанига,такой же трюкач,как и Льорис.В общем этих ШПОР я не узнаю,такое впечатление,что все игроки играют за какие то другие клубы,по ходу матча, живут в парралельном мире. Пару ещё поражений и к Манчестер догоните ,оказавшись в бэктопе -4.
Foxes
Foxes ответил cannongun
   758 / 842
сегодня в 19:18
лучше поздравить с победой лис. вот кто рили радует (хоть я их и не люблю)
За что?
cannongun
cannongun
   314 / 842
сегодня в 19:07
лучше поздравить с победой лис. вот кто рили радует (хоть я их и не люблю)
allemz
allemz
   28 / 842
сегодня в 19:07
Дорогого Алекса поздравляю со своеобразной победой его любимой (выгодной) команды!))
dimagas2
dimagas2 ответил cska plus
   387 / 842
сегодня в 19:06
Почеттино надо уходить.
Бежать.
Ми Ша
Ми Ша
   242 / 842
сегодня в 19:06
Игрокам после «звездного» сезона похоже корона на голове поджимать начала... Не долго Почетту осталось.
cannongun
cannongun
   314 / 842
сегодня в 19:03
никогда такого не было и вот опять
Martini_1987
Martini_1987
   324 / 842
сегодня в 19:02
Оставайся пончик с ними, будешь ихним королём)))
cska plus
cska plus
   2 / 842
сегодня в 19:01
Почеттино надо уходить.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   202 / 842
сегодня в 19:00
Сантус
Сантус
   80 / 842
сегодня в 19:00
Это спасёт Поча от пинка?...или придаст ускорения?
allemz
allemz
   28 / 842
сегодня в 19:00
Последняя команда АПЛ мордой по газону возила То-то-тоттенхэм на домашней птицеферме в надежде взять 3 очка.
Поч, ты лучший!) 5 лет еще не предел!)
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