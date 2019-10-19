Пиоли: «Я достаточно зрелый, чтобы быть готовым возглавлять „Милан“»

Новый главный тренер «Милана» рассказал, что чувствует себя готовым для работы в таком большом клубе:

Нам надо думать о «Милане» 24 часа из 24-х. На завтрак и обед вся команды будет ходить вместе, чтобы сплотиться.

Чувствую, что уже готов возглавлять такой большой клуб, как «Милан». Мои прошлые неудачные тренерские опыты позволили мне вырасти во всех аспектах. Завтра мне исполнится 54 года. Думаю, что я уже созрел для «Милана».