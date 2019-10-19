Симеоне: «У „Атлетико“ еще нет баланса»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал ничью во встрече против «Валенсии»:

Я еще не разговаривал с Фелишем, но думаю, что у него несерьезная травма. Доктор, однако, озвучил мне другое мнение. Надеюсь, что Фелиш скоро будет снова с нами.

У нас новая команда, поэтому нам нужно привыкнуть к ней. А чтобы достичь этого, надо настойчиво работать. Недавно у нас был плохой первый тайм с «Вальядолидом», а второй получился хорошим. Сегодня было все наоборот. У нас еще нет баланса для стабильной игры в матчах.