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Симеоне: «У „Атлетико“ еще нет баланса»

сегодня, 21:37
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью во встрече против «Валенсии»:

Я еще не разговаривал с Фелишем, но думаю, что у него несерьезная травма. Доктор, однако, озвучил мне другое мнение. Надеюсь, что Фелиш скоро будет снова с нами.

У нас новая команда, поэтому нам нужно привыкнуть к ней. А чтобы достичь этого, надо настойчиво работать. Недавно у нас был плохой первый тайм с «Вальядолидом», а второй получился хорошим. Сегодня было все наоборот. У нас еще нет баланса для стабильной игры в матчах.

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