Вратари «Динамо» и «Краснодара» вышли на поле в кепках в честь Яшина

Перед началом матча 13-го тура РПЛ игроки «Динамо» и «Краснодара» отдали дань уважения легендарному вратарю «бело-голубых» Льву Яшину.
В память о великом спортсмене игроки вышли в футболках с изображением Яшина, а голкиперы обоих клубов вышли в кепках, похожих на ту, в которой всегда выступал Лев Иванович.
13-й и 14-й туры РПЛ посвящены памяти легендарного вратаря. 22 октября исполнится 90 лет со дня его рождения.
Юдашкин наверняка кроил.
Кстати, кепка продолжила служить талисманом уже после того, как не могла служить головным убором. Старую-престарую, сотню раз стиранную и видавшую виды «волшебную» кепи Лев Иванович брал с собой на матчи и незаметно клал в ворота – на удачу.
Юдашкин наверняка кроил.
Кстати, кепка продолжила служить талисманом уже после того, как не могла служить головным убором. Старую-престарую, сотню раз стиранную и видавшую виды «волшебную» кепи Лев Иванович брал с собой на матчи и незаметно клал в ворота – на удачу.
головного убора обоим поубавить, а то головы утонули в кепках )
На Льве Ивановиче эта кепка смотрелась более органично )
Но в любом случае, имя величайшего нашего вратаря помнят,
не забывают, любят и ценят, и нам надо не забывать историю !
головного убора обоим поубавить, а то головы утонули в кепках )
На Льве Ивановиче эта кепка смотрелась более органично )
Но в любом случае, имя величайшего нашего вратаря помнят,
не забывают, любят и ценят, и нам надо не забывать историю !