Вратари «Динамо» и «Краснодара» вышли на поле в кепках в честь Яшина

вчера, 21:44

Перед началом матча 13-го тура РПЛ игроки «Динамо» и «Краснодара» отдали дань уважения легендарному вратарю «бело-голубых» Льву Яшину.

В память о великом спортсмене игроки вышли в футболках с изображением Яшина, а голкиперы обоих клубов вышли в кепках, похожих на ту, в которой всегда выступал Лев Иванович.

👏 В память о Льве Яшине игроки «Динамо» и «Краснодара» вышли в футболках с изображением великого вратаря, а голкиперы обоих клубов вышли в кепках, похожих на ту, в которой всегда выступал Лев Иванович.# РПЛ #ДинамоКраснодар pic.twitter.com/NwDOSKcuVH — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 20, 2019