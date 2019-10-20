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Вратари «Динамо» и «Краснодара» вышли на поле в кепках в честь Яшина

вчера, 21:44
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Перед началом матча 13-го тура РПЛ игроки «Динамо» и «Краснодара» отдали дань уважения легендарному вратарю «бело-голубых» Льву Яшину.

В память о великом спортсмене игроки вышли в футболках с изображением Яшина, а голкиперы обоих клубов вышли в кепках, похожих на ту, в которой всегда выступал Лев Иванович.

13-й и 14-й туры РПЛ посвящены памяти легендарного вратаря. 22 октября исполнится 90 лет со дня его рождения.

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Все комментарии
Чист
Чист
   831 / 893
вчера в 22:12
Даже не поитесовались какая кепка была у него - а что бюста на стадионе Динамо не поставлена ему - интерсно получается весь мир славит а у нас во главе чиновник
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   142 / 893
вчера в 22:10
Динамо не подвело в честь рождения Яшина не проиграла
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   192 / 893
вчера в 22:06
Такую кепку Лев Иваныч никогда бы не надел.
Юдашкин наверняка кроил.

Кстати, кепка продолжила служить талисманом уже после того, как не могла служить головным убором. Старую-престарую, сотню раз стиранную и видавшую виды «волшебную» кепи Лев Иванович брал с собой на матчи и незаметно клал в ворота – на удачу.
mortid
mortid
   215 / 893
вчера в 22:00
Какой упырь шил эти кепки? Они больше похожи на уркоганские, чем на ту что носил Лев Иванович.
NAZAR 007
NAZAR 007
   5 / 893
вчера в 21:49
Молодцы, команды ! Достойный поступок ! Только бы размеры
головного убора обоим поубавить, а то головы утонули в кепках )
На Льве Ивановиче эта кепка смотрелась более органично )
Но в любом случае, имя величайшего нашего вратаря помнят,
не забывают, любят и ценят, и нам надо не забывать историю !
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