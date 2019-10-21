Матч «Барселона» - «Реал» перенесли на 18 декабря

Матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», который должен был состояться 26 октября, перенесли на другую дату. Поединок состоится 18 декабря.
Напомним, что перенос матча связан с акциями протеста, которые проходят в Барселоне.
Реал не обыграл Мальорку , виновата Барса.
Бейл решил покинуть РМ виновата Барса.
Зидан решил волосы отрастить, опять Барса виновата.
У Переса геморрой, виноват Бармалей.
У РМ куча игроков в лазарете, Барса виновата.
У Азара родился ребёнок, Барса виновата.
У РМ скоро игра с Галатасараем, виновата Барса)
Забавные вы ребята, фантики реала.
Реал не обыграл Мальорку , виновата Барса.
Бейл решил покинуть РМ виновата Барса.
Зидан решил волосы отрастить, опять Барса виновата.
У Переса геморрой, виноват Бармалей.
У РМ куча игроков в лазарете, Барса виновата.
У Азара родился ребёнок, Барса виновата.
У РМ скоро игра с Галатасараем, виновата Барса)
Забавные вы ребята, фантики реала.
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