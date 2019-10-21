Матч «Барселона» - «Реал» перенесли на 18 декабря

вчера, 17:11

Матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», который должен был состояться 26 октября, перенесли на другую дату. Поединок состоится 18 декабря.

Напомним, что перенос матча связан с акциями протеста, которые проходят в Барселоне.