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Матч «Барселона» - «Реал» перенесли на 18 декабря

вчера, 17:11
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал18.12.2019 в 23:00 Матч перенесен

Матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», который должен был состояться 26 октября, перенесли на другую дату. Поединок состоится 18 декабря.

Напомним, что перенос матча связан с акциями протеста, которые проходят в Барселоне.

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AMaaa_777
AMaaa_777 ответил neomessi
   71 / 891
вчера в 23:53
А меня все 3 дождались)) 😂😂
рус фан
рус фан ответил Стеллс
   169 / 891
вчера в 23:17
16.10.2019 ""По информации AS, руководство Ла Лиги предложило обоим клубам поменяться кругами.Если "Реал" и "Барса" дадут согласие на изменения в календаре, то 26 октября матч пройдёт на "Сантьяго Бернабеу", а 1 марта - на "Камп Ноу"."" Как ты думаешь какой клуб отказался от обмена кругами?
Если бы Реал перенес игру в мадрид все каталонские бы писали что это беспредел, украли право их поля, воспользовались ситуацией, админ ресурс и т.д., так что правильно что Реалисты отказались принимать этот матч у себя вопреки календарю.
drug01
drug01
   79 / 891
вчера в 22:53
Реалу дали время для подготовке
NOVA
NOVA
   595 / 891
вчера в 22:04
все в пользу барсы как обычно, даже дата!!
Стеллс
Стеллс ответил _Inquisitor_
   330 / 891
вчера в 21:56
О, Боже - глоры реала уже приходят в ужас от возможного появления бестолкового Дембеле... Хотя перенос им на руку - Барса набирает ход, а мадридский мешок забуксовал. Самое время вдуть ему на Камп Ноу как год назад и уйти в отрыв, а так к декабрю возможно ещё будет какая то интрига. Впрочем могучий каталонский колосс как правило в декабре эту самую интригу и убивает... Ещё один минус - теперь два месяца будем слушать нытьё сливочных поклонниц, хотя плакаться и ныть давно стало образом их жизни, точнее жалкого существования...
Написали,как Дембеле попал в каталонцы.Перед тренировкой объявили,кому не позволяют убеждения,тот сегодня в знак солидарности может не тренироваться и идёт домой.Он понял,что может идти домой,кто хочет и сразу рванул на выход.
mortid
mortid ответил Espana-Deutschland
   180 / 891
вчера в 21:21
Если бы только Федерация футбола Испании прогнулась под сепаров, это еще пол беды было бы. Правительство под них прогибается еще похлеще, включая короля. Хотя они они обязывались быть верными Испании.
Российской Империи так же некоторые иуды клялись в своё время в верности. Но сегодня называют нас оккупантами. Это при том, что сами приползали как черви и просили покровительство.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил neomessi
   286 / 891
вчера в 21:01
Перевели игру, виновата Барса))) Реал не обыграл Мальорку , виновата Барса. Бейл решил покинуть РМ виновата Барса. Зидан решил волосы отрастить, опять Барса виновата. У Переса геморрой, виноват Бармалей. У РМ куча игроков в лазарете, Барса виновата. У Азара родился ребёнок, Барса виновата. У РМ скоро игра с Галатасараем, виновата Барса) Забавные вы ребята, фантики реала.
Волосы Зидана убили😂
neomessi
neomessi ответил Ruslan3132
   108 / 891
вчера в 20:51
Мне тоже в свое время моя девушка обещала дождаться с армии...))
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил neomessi
   144 / 891
вчера в 20:48
Ахаха)))))) молодец 👏👏👏
не знаю, Куртуа обещал, что ни одного не пропустит в Класико ) "Я намбер Ван" кричит ) Встряли вы так что
Groove000
Groove000
   117 / 891
вчера в 20:43
Сливочные только отсрочили своё поражение
nikoladolgov
nikoladolgov
   99 / 891
вчера в 20:27
Вон стадион Мирового уровня в Саранске простаивает пустой пусть, пусть там играют хоть целый месяц.
neomessi
neomessi
   108 / 891
вчера в 20:19
Перевели игру, виновата Барса)))
Реал не обыграл Мальорку , виновата Барса.
Бейл решил покинуть РМ виновата Барса.
Зидан решил волосы отрастить, опять Барса виновата.
У Переса геморрой, виноват Бармалей.
У РМ куча игроков в лазарете, Барса виновата.
У Азара родился ребёнок, Барса виновата.
У РМ скоро игра с Галатасараем, виновата Барса)
Забавные вы ребята, фантики реала.
neomessi
neomessi ответил Ruslan3132
   108 / 891
вчера в 20:13
Ахаха)))))) молодец 👏👏👏
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   91 / 891
вчера в 20:08
О, Боже - глоры реала уже приходят в ужас от возможного появления бестолкового Дембеле... Хотя перенос им на руку - Барса набирает ход, а мадридский мешок забуксовал. Самое время вдуть ему на Камп Ноу как год назад и уйти в отрыв, а так к декабрю возможно ещё будет какая то интрига. Впрочем могучий каталонский колосс как правило в декабре эту самую интригу и убивает... Ещё один минус - теперь два месяца будем слушать нытьё сливочных поклонниц, хотя плакаться и ныть давно стало образом их жизни, точнее жалкого существования...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   528 / 891
вчера в 20:07
Это среда. Нормально и пиво не попьёшь под такой матч.
Сантус
Сантус ответил Стеллс
   88 / 891
вчера в 20:05
16.10.2019 ""По информации AS, руководство Ла Лиги предложило обоим клубам поменяться кругами.Если "Реал" и "Барса" дадут согласие на изменения в календаре, то 26 октября матч пройдёт на "Сантьяго Бернабеу", а 1 марта - на "Камп Ноу"."" Как ты думаешь какой клуб отказался от обмена кругами?
...оба!!:)
Сантус
Сантус
   88 / 891
вчера в 20:04
Перенос сейчас выгоден Реалу.)Реал в опе,а Барса своими руками и ногами своих безмозглых болел перенесла матч в котором(в данный отрезок времени)была бы на две головы выше Реала...Чудны дела твои Господь...))
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland ответил рус фан
   414 / 891
вчера в 19:58
Я вот согласен с Реальским болелом под ником Кевин Киган, федерация футбола Испании вновь прогнулась под каталонских, например Дембель забьет решающий гол и каталонские победят, то это го бы не могло случится если бы матч проводили 26-го октября, а так до 18 декабря Усман уже на др матчах отбудет свою дискву, потом могут выпасть много лидеров к декабрю, у Реала обычно больше в лазарете игроков чем у каталонских, потому как медицинский штаб на мой взгляд похуже работает, ну и три подряд матча каждый третий день с сильными соперниками могут выхолостить команду.
Если бы только Федерация футбола Испании прогнулась под сепаров, это еще пол беды было бы. Правительство под них прогибается еще похлеще, включая короля. Хотя они они обязывались быть верными Испании.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   414 / 891
вчера в 19:55
Надо национализировать Барсу за поддержку сепаратистских преступников, а тех, кто поддерживал - под трибунал и казнь. Но испанское правительство полно предателей и им всё сойдет с рук.
Стеллс
Стеллс ответил рус фан
   330 / 891
вчера в 19:45
Я вот согласен с Реальским болелом под ником Кевин Киган, федерация футбола Испании вновь прогнулась под каталонских, например Дембель забьет решающий гол и каталонские победят, то это го бы не могло случится если бы матч проводили 26-го октября, а так до 18 декабря Усман уже на др матчах отбудет свою дискву, потом могут выпасть много лидеров к декабрю, у Реала обычно больше в лазарете игроков чем у каталонских, потому как медицинский штаб на мой взгляд похуже работает, ну и три подряд матча каждый третий день с сильными соперниками могут выхолостить команду.
16.10.2019 ""По информации AS, руководство Ла Лиги предложило обоим клубам поменяться кругами.Если "Реал" и "Барса" дадут согласие на изменения в календаре, то 26 октября матч пройдёт на "Сантьяго Бернабеу", а 1 марта - на "Камп Ноу".""
Как ты думаешь какой клуб отказался от обмена кругами?
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 891
вчера в 19:44
И в декабре бузить в Барселоне будут.
рус фан
рус фан
   169 / 891
вчера в 19:37
Я вот согласен с Реальским болелом под ником Кевин Киган, федерация футбола Испании вновь прогнулась под каталонских, например Дембель забьет решающий гол и каталонские победят, то это го бы не могло случится если бы матч проводили 26-го октября, а так до 18 декабря Усман уже на др матчах отбудет свою дискву, потом могут выпасть много лидеров к декабрю, у Реала обычно больше в лазарете игроков чем у каталонских, потому как медицинский штаб на мой взгляд похуже работает, ну и три подряд матча каждый третий день с сильными соперниками могут выхолостить команду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 891
вчера в 19:31
Типа до декабря разгонят всех...
cevin cigan
cevin cigan ответил Виссарионович
   44 / 891
вчера в 19:06
В очередной раз Барса в дураках Реал оставила. Заодно и с Дембеле дискву снимут)
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       144 / 891
    вчера в 18:28
    повезло барсе, разгром их перенесся на 1,5 месяца ))
    AMaaa_777
    AMaaa_777 ответил Funny_Smailik
       71 / 891
    вчера в 18:27
    Ну да конечноо))) 😂😂
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       569 / 891
    вчера в 18:26
    Нормально, под рождество (каталическое).
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
       460 / 891
    вчера в 18:26
    Барсе не важно в какой день сливок побеждать, все равно на расслабоне выйдут размяться =)
    AMaaa_777
    AMaaa_777 ответил Шишанутый
       71 / 891
    вчера в 18:22
    Ахах, Добрый вечер, классно написал)) Я вот говорю, 26, 18 какая разница когда барсучков выносить 😂😂
    AMaaa_777
    AMaaa_777
       71 / 891
    вчера в 18:21
    Какая разница, когда их разносить)) 😂😂
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