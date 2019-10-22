«Зенит» вылетел в Германию на матч с «Лейпцигом»

«Зенит» вылетел в Германию, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Петербуржцам предстоит гостевой матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Ранее сообщалось, что «Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков.
|РБ Лейпциг-:-Зенит
|Завтра в 19:55 Не начался
«Зенит» вылетел в Германию, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Петербуржцам предстоит гостевой матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Надеюсь Зенит вернёт всё сполна....
Не зря же при жеребьёвке именно шар Лейпцига нагрели....)))
Удачи Зениту в Саксонии !!
Надеюсь Зенит вернёт всё сполна....
Не зря же при жеребьёвке именно шар Лейпцига нагрели....)))
Удачи Зениту в Саксонии !!