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«Зенит» вылетел в Германию на матч с «Лейпцигом»

сегодня, 12:20
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:55 Не начался

«Зенит» вылетел в Германию, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Петербуржцам предстоит гостевой матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига».


Ранее сообщалось, что «Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков.

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Все комментарии
Petergoff
Petergoff
   473 / 857
сегодня в 16:33
Удачи Зениту, и только победы.
серый1925
серый1925
   290 / 857
сегодня в 15:05
вперёд Зенит к победе!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 857
сегодня в 14:34
За Лейпцигом должок.....
Надеюсь Зенит вернёт всё сполна....
Не зря же при жеребьёвке именно шар Лейпцига нагрели....)))

Удачи Зениту в Саксонии !!
Чингачгук
Чингачгук
   84 / 857
сегодня в 13:28
Зениту только победы!
VIPded
VIPded
   33 / 857
сегодня в 13:10
Удачи Зениту в ЛЧ!!!
Vladimir808
Vladimir808
   615 / 857
сегодня в 13:07
Пожелаю победы Зениту!!!
ДАША Д
ДАША Д
   407 / 857
сегодня в 12:50
Рассчитывают на победу.
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 12:48
Пожелаем удачи бомжам!
Чингачгук
Чингачгук
   84 / 857
сегодня в 12:30
Удачи Зениту!
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