Каштро: «У загребского „Динамо“ есть определенные шаблонные характеристики»

Главный тренер «Шахтера» поделился ожиданиями от предстоящего матча с загребским «Динамо» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лично я видел несколько матчей «Динамо». Это будет очень сложная игра с командой, у которой есть определенные шаблонные характеристики. Они повторяют их в разных матчах, но свою тактическую схему меняют, иногда даже в течение одного матча. Они играли со схемой 5-3-2 и 4-3-3. Нам завтра предстоит игра против команды, которая опасно действует в атаке.

На самом деле у каждой команды есть свой стартовый состав. Но не стоит забывать, что кроме тех игроков, которые чаще выходят на поле, есть немало исполнителей, которые в течение недели работают, стараются завоевать свое игровое время. Я очень доволен своими ребятами. Я прибегал к ротации в течение последних матчей, и футболисты показали хорошую игру. Конечно, мне все сложнее выбирать стартовый состав, но это хорошо. Главное, чтобы футболисты показывали качественную игру.