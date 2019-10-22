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Каштро: «У загребского „Динамо“ есть определенные шаблонные характеристики»

сегодня, 13:21
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Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштро поделился ожиданиями от предстоящего матча с загребским «Динамо» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лично я видел несколько матчей «Динамо». Это будет очень сложная игра с командой, у которой есть определенные шаблонные характеристики. Они повторяют их в разных матчах, но свою тактическую схему меняют, иногда даже в течение одного матча. Они играли со схемой 5-3-2 и 4-3-3. Нам завтра предстоит игра против команды, которая опасно действует в атаке.

На самом деле у каждой команды есть свой стартовый состав. Но не стоит забывать, что кроме тех игроков, которые чаще выходят на поле, есть немало исполнителей, которые в течение недели работают, стараются завоевать свое игровое время. Я очень доволен своими ребятами. Я прибегал к ротации в течение последних матчей, и футболисты показали хорошую игру. Конечно, мне все сложнее выбирать стартовый состав, но это хорошо. Главное, чтобы футболисты показывали качественную игру.

Напомним, что в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ «горняки» вырвали победу у «Аталанты». 

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   255 / 857
сегодня в 14:04
Шахтер конечно победит.
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 13:46
В ЛЧ простых соперников не бывает.
Abris
Abris
   194 / 857
сегодня в 13:38
Удачи Динамо!
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