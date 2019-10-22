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Газзаев: «Если Дзюбу пригласят в мадридский „Реал“, то нужно идти»

сегодня, 16:31

Зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба демонстрирует высокую результативность.

Карьеру Дзюбы надо разделять на периоды — «до ЧМ-2018» и «после». Удачная игра сборной и персонально Артема на домашнем чемпионате мира привела к мощному прогрессу в его менталитете и психологии. С тех пор он является лидером в своих командах, излучает уверенность, демонстрирует хорошее качество игры и высокую результативность.

А что касается иностранных клубов, то мы можем сватать его куда угодно. Но есть ли спрос, учитывая возраст?.. Безусловно, если Дзюбу пригласят в мадридский «Реал», конечно же, нужно туда идти.

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Все комментарии
viv
viv
   101 / 857
сегодня в 19:29
В мадридский Реал не пригласят......
Garrincha58
Garrincha58
   360 / 857
сегодня в 19:04
господин депутат а если тебя пригласят в Реал то вы бросите Думу?
Eddja
Eddja
   71 / 857
сегодня в 18:57
Реал слишком слабый для Дзюбы клуб.
Шишанутый
Шишанутый
   89 / 857
сегодня в 18:53
Пусть в бей беги идет. Для техничной Ла лиги это дерево не годится, даже уровень Легонеса не потянет.
Wolf77785
Wolf77785 ответил Сергеевич вернулся1
   121 / 857
сегодня в 18:40
Чемпионат Шотландии потолок его. Какой Реал?)). С его техникой будет белой вороной).
реал - это понижение
BenderBender
BenderBender
   243 / 857
сегодня в 18:40
Ахаха
mortid
mortid
   216 / 857
сегодня в 18:35
Ну что за страна клоунов? Реал :D ржу не могу. А что не в Барсу, вместо Месси? Хватит уже "пристраивать" его в европейские топ клубы, максимум что его ждёт, Китай. Там чемпионат пенсионеров из бывших, как раз для него.
RUPRICHT
RUPRICHT
   553 / 857
сегодня в 18:15
ТОЛЬКО в ЛЕГАНЕС А УЖ ПОТОМ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ В РЕАЛ ИЛИ БАРСЕЛОНУ!!!!
Alex12357
Alex12357
   337 / 857
сегодня в 18:10
Валера ,вчера был перебор,кто из топовых клубов такое дупло возьмёт?Не смеши людей!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   109 / 857
сегодня в 18:08
Наше мнение болельщиков не 6адо не куда ехать
ermak6848
ermak6848
   126 / 857
сегодня в 17:52
всё таки Тёме лучше быть бакланом , чем фаером в Барселоне...
vastudio
vastudio
   182 / 857
сегодня в 17:44
Пригласят, причём сразу в главные тренеры)))
igGA
igGA
   196 / 857
сегодня в 17:39
Все-таки после АПЛ и "Интера" староват будет для "Реала".
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 17:32
Разве мало брёвен в Реале будет ещё одно, наше и очень ценное.
Сантус
Сантус
   104 / 857
сегодня в 17:25
Перес конечно с 14ью,но не настолько же...)
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   345 / 857
сегодня в 17:20
И давно интересно Газзаев занялся экспортом древесины в Испанию?
Footbolista
Footbolista
   12 / 857
сегодня в 17:15
Дзюбу пригласят в мадридский Реал когда Каталония отделится от Испании...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 857
сегодня в 17:13
Ждем-с ответочку от Дзюбы.....
Про смену Зидана на Газзаева.....
Footbolista
Footbolista ответил Сергеевич вернулся1
   12 / 857
сегодня в 17:13
Белой деревянной вороной)...
112910415
112910415
   29 / 857
сегодня в 17:12
надо идти, не теряя достоинства : требовать гарантированное место в основном составе ! )
mihaluch
mihaluch
   35 / 857
сегодня в 17:09
Никто Дзюбана в "Реал" не позовёт конечно. Он не подходит ни по цене ни по качеству.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   119 / 857
сегодня в 17:05
К сожалению, ни один российский нападающий не потянет сейчас серьезный европейский клуб. Разве что на дно.
VAN ARM
VAN ARM
   408 / 857
сегодня в 17:00
на тренеровки мячи подавать.)))))) ну и за пивом бегать))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   108 / 857
сегодня в 16:47
Дзюба заиграл бы
RIR68
RIR68
   195 / 857
сегодня в 16:44
жестко)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   79 / 857
сегодня в 16:44
😂😂👍
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   263 / 857
сегодня в 16:37
Чемпионат Шотландии потолок его. Какой Реал?)). С его техникой будет белой вороной).
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