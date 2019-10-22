Газзаев: «Если Дзюбу пригласят в мадридский „Реал“, то нужно идти»

Зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ считает, что форвард «Зенита» демонстрирует высокую результативность.

Карьеру Дзюбы надо разделять на периоды — «до ЧМ -2018» и «после». Удачная игра сборной и персонально Артема на домашнем чемпионате мира привела к мощному прогрессу в его менталитете и психологии. С тех пор он является лидером в своих командах, излучает уверенность, демонстрирует хорошее качество игры и высокую результативность.

А что касается иностранных клубов, то мы можем сватать его куда угодно. Но есть ли спрос, учитывая возраст?.. Безусловно, если Дзюбу пригласят в мадридский «Реал», конечно же, нужно туда идти.