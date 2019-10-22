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Газзаев: «Игроки „Динамо“ горели желанием прервать свою черную серию»

сегодня, 16:43
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал итоги матча 13-го тура чемпионата России «Динамо» - «Краснодар» (1:1). 

Что бросилось в глаза, так это огромное рвение и желание, которое демонстрировали футболисты. Это уже плюс. Во время матча игроки отдавали все силы, активно шли в борьбу, горели желанием прервать свою черную серию. На настрое динамовцев благоприятно отразилась и смена тренера после череды поражений, и, конечно же, торжественный момент — 90-летие выдающегося вратаря, легенды мирового футбола Льва Ивановича Яшина.

Но уровень готовности и качество игры по-прежнему оставляют желать лучшего, их не компенсируешь голой самоотдачей. На мой взгляд, сама игра команды упростилась по сравнению с тем, что мы видели при Хохлове. Впрочем, это объяснимо: после четырех поражений подряд «Динамо» обязано было сыграть на результат — и забив быстрый мяч, бело-голубые фактически вдесятером встали в оборону. Сейчас каждое завоеванное очко — на вес золота, особенно если взглянуть на тяжелый календарь следующих матчей.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:35
ну, молодцы же !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:09
Горели, горели да не догорели.
Питер Ман
Питер Ман
сегодня в 17:47
Хороший анализ, уважение Газзаеву!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:17
Так ведь прервали же....
После 4-х поражений к ряду - ничья...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:15
так иди в тренеры!!!!!!не хрен в думе 63 насиживать))))
drug01
drug01
сегодня в 16:52
Так надо играть все игры.... Кроме с ЦСКА
cska plus
cska plus
сегодня в 16:50
В любом случае хороший результат с быками, даже достойный.
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