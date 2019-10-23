«Химки» вырвали победу у «Армавира»

«Химки» дома оказались сильнее «Армавира» в матче 19-го тура ФНЛ.
«Химки» расположились на 2 месте (40 очков), а «Армавир» занимает 14 позицию (20 пунктов).
«Химки» - «Армавир» 1:0 (0:0)
Гол: Скворцов 90+5 (пенальти)
«Химки»: Генералов, Филин, Данилкин, Почивалин, Тихий, Корян (Смирнов 59), Трошечкин, Кухарчук (Дядюн 53), Мендель, Алиев (Каменщиков 58 ( Умаев 77) ), Конате (Скворцов 46).
«Армавир»: Матюша, Кутин (Мирошниченко 62), Васильев, Тучевич, Хайруллов, Поляков (Гафар 90), Падерин, Клопков, Переверзев, Думбия (Гурфов 46), Калмыков.
Предупреждения: Думбия 11, Алиев 52, Дядюн 55, Хайруллов 69
В другом матче игрового дня «Ротор» обыграл «Луч».