ГлавнаяНовости

«Химки» вырвали победу у «Армавира»

вчера, 20:42
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавирМатч завершен

«Химки» дома оказались сильнее «Армавира» в матче 19-го тура ФНЛ.

«Химки» расположились на 2 месте (40 очков), а «Армавир» занимает 14 позицию (20 пунктов).

«Химки» - «Армавир» 1:0 (0:0)
Гол: Скворцов 90+5 (пенальти)

«Химки»: Генералов, Филин, Данилкин, Почивалин, Тихий, Корян (Смирнов 59), Трошечкин, Кухарчук (Дядюн 53), Мендель, Алиев (Каменщиков 58 ( Умаев 77) ), Конате (Скворцов 46). 

«Армавир»: Матюша, Кутин (Мирошниченко 62), Васильев, Тучевич, Хайруллов, Поляков (Гафар 90), Падерин, Клопков, Переверзев, Думбия (Гурфов 46), Калмыков.

Предупреждения: Думбия 11, Алиев 52, Дядюн 55, Хайруллов 69

В другом матче игрового дня «Ротор» обыграл «Луч».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Валенсия» упустила победу над «Лиллем»
Вчера, 23:59 Комментарии8
«Зальцбург» и «Наполи» забили пять голов на двоих
Вчера, 23:58 ВидеоКомментарии6
«Барселона» обыграла «Славию» с минимальным преимуществом
Вчера, 23:55 Комментарии53
«Бенфика» обыграла «Лион» благодаря голу в концовке
Вчера, 23:55 Комментарии5
«Интер» обыграл дортмундскую «Боруссию»
Вчера, 23:52 ВидеоКомментарии66
«Ливерпуль» разгромил «Генк»
Вчера, 23:52 Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов
   278 / 859
вчера в 21:54
Странный пенальти на последней секунде... Сначала им лучший календарь сделали, а теперь их судьи тащат. Что у нас в футболе происходит?!
КЭТиК
КЭТиК
   142 / 859
вчера в 20:59
Неубедительная победа.
cska plus
cska plus
   4 / 859
вчера в 20:53
Ничего удивительного.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100