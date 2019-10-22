«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом»

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Ювентус» (7 очков) располагается на первом месте в своей группе, «Локомотив» (3 очка) - третий.
«Ювентус» - «Локомотив» 2:1 (0:1)
Голы: Дибала 77, Дибала 79 - Ал. Миранчук 30
«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Хедира (Игуаин 48), Пьянич, Матюиди (Рабьо 65), Бентанкур, Дибала (Бернардески 81), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Мурило Серкейра, Чорлука, Хеведес, Идову, Крыховяк (Коломейцев 83), Баринов, Мариу, Ал. Миранчук, Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Матюиди 17, Куадрадо 68, Крыховяк 72, Баринов 90
Ранее в этой группе мадридский «Атлетико» одержал победу над «Байером».
Смешно читать здесь некоторых икспертов, которые гонят на Локо.
Локо, на минуточку, вел в счете до 77 минуты. На выезде. Вел против команды, где один богатый гей стоит дороже всего состава. Проиграл с разницей всего в 1 мяч. Это не говоря о том, что кадровые потери составляют половину основного состава команды: Фарфан, Смолов, Миранчук, Жемалетдинов - это только игроки атаки. Плюс добавился Джорджевич, который банально даже не может на замену или в паре выйти к Эдеру. Практически никакой вариативности, атаку и так собирают из того что есть. Плюс травма Рыбуса. Плюс днищенский Идову, которого, если бы не травмы других игроков, к основе и близко бы не подпустили.
Смешно читать здесь некоторых икспертов, которые гонят на Локо.
Локо, на минуточку, вел в счете до 77 минуты. На выезде. Вел против команды, где один богатый гей стоит дороже всего состава. Проиграл с разницей всего в 1 мяч. Это не говоря о том, что кадровые потери составляют половину основного состава команды: Фарфан, Смолов, Миранчук, Жемалетдинов - это только игроки атаки. Плюс добавился Джорджевич, который банально даже не может на замену или в паре выйти к Эдеру. Практически никакой вариативности, атаку и так собирают из того что есть. Плюс травма Рыбуса. Плюс днищенский Идову, которого, если бы не травмы других игроков, к основе и близко бы не подпустили.