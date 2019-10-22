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«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом»

вчера, 23:54
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«Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ювентус» (7 очков) располагается на первом месте в своей группе, «Локомотив» (3 очка) - третий.

«Ювентус» - «Локомотив» 2:1 (0:1)
Голы: Дибала 77, Дибала 79 - Ал. Миранчук 30

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Хедира (Игуаин 48), Пьянич, Матюиди (Рабьо 65), Бентанкур, Дибала (Бернардески 81), Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Мурило Серкейра, Чорлука, Хеведес, Идову, Крыховяк (Коломейцев 83), Баринов, Мариу, Ал. Миранчук, Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Матюиди 17, Куадрадо 68, Крыховяк 72, Баринов 90

Ранее в этой группе мадридский «Атлетико» одержал победу над «Байером».

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Все комментарии
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил Valerii
сегодня в 11:32
Ответь пжл эксперт, Локо выйдет из группы ?
Смотря куда. В плэй-офф ЛЧ конечно же нет, в ЛЕ вполне.

А по поводу твоего комментария, на тему причин, почему опять продули, задаю тебе встречный вопрос: у нас в стране много команд, способных выйти в плэй-офф ЛЧ из группы с Атлетико и Юве?
Valerii
Valerii ответил Сергей Тихонов
сегодня в 11:22
Играли очень достойно, но, увы, поражение есть поражение. Смешно читать здесь некоторых икспертов, которые гонят на Локо. Локо, на минуточку, вел в счете до 77 минуты. На выезде. Вел против команды, где один богатый гей стоит дороже всего состава. Проиграл с разницей всего в 1 мяч. Это не говоря о том, что кадровые потери составляют половину основного состава команды: Фарфан, Смолов, Миранчук, Жемалетдинов - это только игроки атаки. Плюс добавился Джорджевич, который банально даже не может на замену или в паре выйти к Эдеру. Практически никакой вариативности, атаку и так собирают из того что есть. Плюс травма Рыбуса. Плюс днищенский Идову, которого, если бы не травмы других игроков, к основе и близко бы не подпустили.
Ответь пжл эксперт, Локо выйдет из группы ?
Valerii
Valerii ответил Сергей Тихонов
сегодня в 11:21
Играли очень достойно, но, увы, поражение есть поражение. Смешно читать здесь некоторых икспертов, которые гонят на Локо. Локо, на минуточку, вел в счете до 77 минуты. На выезде. Вел против команды, где один богатый гей стоит дороже всего состава. Проиграл с разницей всего в 1 мяч. Это не говоря о том, что кадровые потери составляют половину основного состава команды: Фарфан, Смолов, Миранчук, Жемалетдинов - это только игроки атаки. Плюс добавился Джорджевич, который банально даже не может на замену или в паре выйти к Эдеру. Практически никакой вариативности, атаку и так собирают из того что есть. Плюс травма Рыбуса. Плюс днищенский Идову, которого, если бы не травмы других игроков, к основе и близко бы не подпустили.
Из раза в раз очередной перечень причин на тему ...почему мы снова продули. А по факту ...всегда одно и то же.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил Jeck Denielse
сегодня в 11:15
Вчера без сюрпризов.... 837 млн - 134 млн .....2:1... 1,28 млрд - 265 млн ....5:1... 135 млн - 1,08 млрд....0:5... Пока деньги побеждают..... Пока вроде только у Зенита в группе все наоборот... 1. 208 млн 2. 367 млн 3. 544 млн 4. 340 млн ....И то из 208-ми зенитовских млн по стоимости состава - 40-55 так и не играет пока...))))
Полтишок забыл в ценник лазурных дописать)

Только я не понял смысл твоей занимательной математики. Типа показать, что у Зенита самый дешевый состав и 1 место в группе, а деньги не решают?) Так паровозы после 1 тура также могли скринить таблицу, пафосно подгоняя цифры под результат. А толку?
Valerii
Valerii
сегодня в 11:10
Криштиану вчера снова отличился. Пропиарился на фоне Семина. После финального ходил улыбался обнимался фоткался со всеми. Что бы все знали кто был * главный герой игры *. А что касается игры то Криро еще больше упрочил мнение что этот пузырь мыльный - сдулся. С метра не может попасть в ворота . Ни одного попадания в створ. Пустая бестолковая беготня. С мячом никакой. Правда судья помог ему задержав финальный свисток больше даже добавленного времени что бы Криро все же нанес то хоть один удар. Надеюсь это *удар * видели все и оценили. Самый бесполезный игрок в Юве. Но зато скоро игры за сборную против Литвы и Лихтенштейна. , вот там Криро себя покажет. И весь мир будет аплодировать его голам и рекордам.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил d_fincher
сегодня в 11:08
Когда Спартак не попал в еврокубки, сколько было радостных воплей от Локо, Зенита, ЦСКА, Краснодара... "Наконец-то без свиней мы пополним копилку России!" - доносилось со всех сторон. Вопрос. Где очки? Почему позоритесь в ЛЧ и в ЛЕ? Хотя Локомотив сегодня дал надежду своим фанатам, чтобы вскоре её отнять. А если брать ЦСКА - это вообще тихий ужас. После ухода Слуцкого команде еще долго не видать чемпионства, закончились их хорошие времена. Не только Слуцкому, но и Гинеру они больше не нужны - вот и проваливаются в еврокубках, пропуская пять мячей за один тайм, проигрывают Спартаку в РПЛ, который полонстью в разобранном состоянии, и даже с Уфой умудрились потерять очки - героически вырвали ничью. Вывод прост: не надо кричать Спартаку "гоп!", пока не перепрыгните. А то окажетесь вот в таком глупом положении, и вас поднимет насмех вся страна, случайно переключившая на футбол. Что там Баринов на знаменитом видео орал с фанатами про красно-белых? Видео называется "Баринов заводит болельщиков..." Учитывая последние подробности, слово "заводит" обретает новый смысл))
Косяки есть у каждой команды, глупо с этим спорить. Но не спартачам, особенно в этом сезоне, что-то говорить в чей-то адрес. Особенно в адрес команд, которые играют в ЛЧ, набирают очки и по 7 за раз не вынимают.
Знатог
Знатог
сегодня в 11:07
Могли сыграть хотя бы вничью или выиграть если бы не маринад. Уж 1 из этих двух точно мог брать. Вот отличие от кипров и сан-марин. С Бельгией 4-5 пропустит.
Valerii
Valerii ответил steelhead
сегодня в 10:57
Смешно читать экспертов, которые назвают футболом то, во что вчера играл Локомотив. Особенно вдохновляюще какой-то локомотивский черный сыграл, когда остался с мячом в центре поля один, и обо76ся побежать на ворота Ювентуса. Может, кстати, по настоящему обо76ся, а не фигурально.
Да, про черного верно, я когда увидел даже не понял сначала почему он остановился, перед ним один защитник и треть поля свободного. На мой взгляд это полное отсутствие мозгов. Когда игрок не знает что делать с мячом , сам испугался предоставленной возможности. Гол Миранцука это обычный гол НАШИХ команд в удачной контратаке. Самое удивительное почему наши команды не умеют играть в пас, не умеют контролировать мяч. Они профессионалы, Им платят фантастические зарплаты . Единственный игрок который соответствует мировому и европейскому уровню это Черышев, и то не высшему уровню, это видно как он выделяется на фоне остальных в сборной. Ну а Головин пусть доказывает, хотя по последней статистике без головина у команды показатели не хуже.
773sergeytank
773sergeytank ответил Жека10
сегодня в 10:44
Ну кабинет твой так же играл в Милане и результат аналогичен. Спасибо Конте за победу))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:41
На каждого Миранчука есть свой Дибала)))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:38
Толку от этих «достойных» поражений ноль.
Не дотягивает наш футбол до высоких европейских стандартов.
steelhead
steelhead
сегодня в 10:37
    viv
    viv
    сегодня в 10:18
    Бубнов уже поставил 4 с небольшим минусом Локо за игру....но главное это не 0:7 мясных в ЛЧ....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 10:11
    Вчера без сюрпризов....
    837 млн - 134 млн .....2:1...
    1,28 млрд - 265 млн ....5:1...
    135 млн - 1,08 млрд....0:5...
    Пока деньги побеждают.....

    Пока вроде только у Зенита в группе все наоборот...
    1. 208 млн
    2. 367 млн
    3. 544 млн
    4. 340 млн

    ....И то из 208-ми зенитовских млн по стоимости состава - 40-55 так и не играет пока...))))
    yk2ru
    yk2ru
    сегодня в 09:37
    Выставленный (автобус) бронепоезд не устоял.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 09:34
    сколько помню при семе всегда играли так что в 90х что сейчас
    тактика не меняется один забить и в оборону, роналду и ко задавили
    физикой , у нас так не играют с 1по90 минуту вот и результат
    Рourquoi pas...
    Рourquoi pas...
    сегодня в 09:33
    Коль у Юве есть Дибала -
    Нефиг торговать хлебалом!
    Ибо огорчит Дибала
    На все шесть зачётных баллов (((

    Юрий Палыч, удачи в Москве!
    спартак 1987
    спартак 1987
    сегодня в 09:23
    вчера немного не дотерпели железнодорожники, всё было за то, чтобы локомотив как минимум сыграет в ничью с ювентусом. плохой матч провёл Криштиану Роналду, слабо сыграл Матюиди, лучше всех выглядел Куадрадо ( а он самый косячный игрок в составе старой сеньёры) ждал чтобы в этой лиге чемпионов выстрелили братья Миранчуки, Антон травмирован ( Смолов похоже ещё не востановился, считаю если бы оба могли выйти на поле на замену локо точно не проиграл бы) а Алексей забил красивый гол, многие наши футболисты в моменте с голом Миранчука запулили бы мяч в третьи ворота сверху. отличную игру выдал Жао Марио, Крыховяк слабее чем обычно, но тоже отыграл на уровне. Баринов старался, вообще полузащита локомотива сильнейшая в рпл, если зимой не уйдут лидеры команды ( на Крыховяка нацелилась рома, на Миранчуков точно будет спрос как и на Баринова) подопечные Сёмина фавориты за чемпионство ( при чесном судействе конечно) Палыч конечно упустил момент освежить игру команды заменами, даже Жора Черданцев видел, что Идову ели ноги передвигает ( Сёмин не мог этого не видеть, игроки локомотива пробивают штрафной в середине поля, весь правый фланг обороне юве открыт, бровку вообще никто не держит и игроки чёрно - белых не верят, что Идову поддержит атаку своей команды...Нигериец просто стоял и смотрел, сил похоже не было совсем у него и напрашивался выход Живоглядова на левый фланг, тем более Роналду почуствовал слабое место в обороне локо и за 15 минут до конца игры пришёл бровку Идову. после того как Дибала сравнял счёт игрокам локомотива нужно было любыми способами сбить атакующий темп ювентуса, но и этого сделать они не смогли и пропустили сразу второй от Аргентинца. вобщем немного не хватило обоймы качественных футболистов локомотиву ( Смолова и Миранчука) чтобы отвечать ювентусу контр.атаками , а не просто отбиваться почти весь второй тайм. состав локомотива сильнейший за последние годы и подопечным Сёмина просто не повезло с жеребьёвкой ( атлетико и ювентус скорее всего будут в полуфинале этой лиги чемпионов)
    PITER_1
    PITER_1
    сегодня в 09:14
    не учит жизнь ни чему, ну не умеют наши команды играть на удержание счета
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    сегодня в 09:12
    какая там волевая победа, просто издевались над игроками Локо и своими болелами.решили матч сделать пикантным. уже к 70 мин вагонщики самостоятельно падали от изнеможения. Уверен,что если бы не Дибала,то к 80 минуте начали сами себе забивать. Гельерме такой деревянный-он вообще прыгать умеет? Поиграли в кошки-мышки,подразнили Нобеля Черданцева,а потом настучали по чердаку. Роналду и его дружина,решили сотворить матч-чили,а потом выдать на десерт лакомство. Ну не интересно было бы,если Юве к 15 минуте вела со счётом 3-0,как в Лондоне Шпоры.А так взвинтив мощь в полоборота. ввели стадион в ЭКСТАЗ,а кое кого и в Оргазм. У меня сложилось такое впечатление,что туринцы могли сразу же провести ещё один матч в Москве.а вот еле дышащие рельсоукладчики, молили рефери финально свистнуть на 50 минуте.
    Обещаем,что то интересное придумать в Москве,что бы этот матч запомнился, может 8-0 выиграем.
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов ответил Евгений Быстров
    сегодня в 09:10
    Мои,конечно.Освежить,это не значит усилить.Ну да ладно,не буду спорить.
    Кем можно было освежить фланги защиты? Фамилии тебе на выбор:

    Коченков Антон

    Живоглядов Дмитрий

    Магкеев Станислав

    Кверквелия Соломон

    Тугарев Роман

    Куликов Даниил
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответил Сергей Тихонов
    сегодня в 09:08
    Мои,конечно.Освежить,это не значит усилить.Ну да ладно,не буду спорить.
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов ответил Евгений Быстров
    сегодня в 09:04
    А я тебе разве сказал,что игру надо усилить?!Ежу понятно,что усилять некем.Но фланговые защитники просто сдохли,можно было на 75 минуте заменить свежими игроками.
    Почему только одна замена?Ну ведь надо было освежить игру.Семин виноват

    Твои слова, не? Там тупо было некем освежать, в противном случае Идову бы не играл в старте
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    сегодня в 09:03
    А я тебе разве сказал,что игру надо усилить?!Ежу понятно,что усилять некем.Но фланговые защитники просто сдохли,можно было на 75 минуте заменить свежими игроками.
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов ответил Евгений Быстров
    сегодня в 08:48
    Просто наши клубы не могут играть в таком темпе весь матч.Физики хватает только на 70 минут,после начинают проседать и в итоге пропускают мячи.Почему только одна замена?Ну ведь надо было освежить игру.Семин виноват
    Ты, ну чисто по приколу, открой у Локо список возможных замен, а потом расскажи мне кем Палычу можно было усилить игру. Я понимаю, что болельщик любой команды - существо в некотором роде оторванное от реальности, но хотя бы капля объективности быть должна
    Жека10
    Жека10
    сегодня в 08:46
    ну если против кабинетуса играть только на своей половине поля,то какого ещё результата можно ожидать?
    Grizzzly
    Grizzzly
    сегодня в 08:46
    Локо вообще играл? Трусливая тактика на результат, и результата не получили.
    Да, ставка на контр-атаки, и одна атака удалась. Но в остальных моментах, получая мяч, суета, страх, не знают куда его деть, фланги боятся сделать забегания, ведь в обороне останется уже 9 человек! (и все равно 2 пропустили).
    Надо уверенее держать результат, и знать что делать с мячом в контратаке.
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов
    сегодня в 08:45
    Играли очень достойно, но, увы, поражение есть поражение.

    Смешно читать здесь некоторых икспертов, которые гонят на Локо.

    Локо, на минуточку, вел в счете до 77 минуты. На выезде. Вел против команды, где один богатый гей стоит дороже всего состава. Проиграл с разницей всего в 1 мяч. Это не говоря о том, что кадровые потери составляют половину основного состава команды: Фарфан, Смолов, Миранчук, Жемалетдинов - это только игроки атаки. Плюс добавился Джорджевич, который банально даже не может на замену или в паре выйти к Эдеру. Практически никакой вариативности, атаку и так собирают из того что есть. Плюс травма Рыбуса. Плюс днищенский Идову, которого, если бы не травмы других игроков, к основе и близко бы не подпустили.
    777dimon86
    777dimon86
    сегодня в 08:40
    Обидно. Но плохого не скажешь ничего, Локо достойно играл.
    kastites
    kastites
    сегодня в 08:36
    ЛЧ это не для москвы
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