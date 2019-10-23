«Тоттенхэм» отправил пять мячей в ворота «Црвены Звезды»

«Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Црвеной Звездой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Тоттенхэм» (4 очка) располагается на втором месте в своей группе, «Црвена Звезда» (3 очка) - третья.
«Тоттенхэм» - «Црвена Звезда» 5:0 (3:0)
Голы: Кейн 9, Сон 16, Сон 44, Ламела 57, Кейн 72
«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье, Давинсон Санчес, Вертонген (Фойт 73), Дэвис, Сиссоко, Н'Домбеле, Ламела, Алли (Ло Чельсо 79), Сон (Дайер 68), Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Црвена Звезда»: Борян, Гобелжич, Милунович, Дегенек, Родич, Каньяс (Петрович 62), Вулич, Гарсия, Марин, ван Ла Парра (Вуканович 82), Томане (Павков 62)
Главный тренер: Милойевич Владан.
Предупреждение: Милунович 83
В параллельном матче «Бавария» обыграла «Олимпиакос».
Прорвало!
С победой!
Прорвало!
С победой!
Может эта победа поможет реабилитироваться и встать на ноги!
Может эта победа поможет реабилитироваться и встать на ноги!
хотя.. сколько моментов еще прос..ли, счет надо было крупнее делать
хотя.. сколько моментов еще прос..ли, счет надо было крупнее делать