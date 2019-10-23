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«Тоттенхэм» отправил пять мячей в ворота «Црвены Звезды»

сегодня, 00:02
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)5 : 0Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

«Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Црвеной Звездой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» (4 очка) располагается на втором месте в своей группе, «Црвена Звезда» (3 очка) - третья.

«Тоттенхэм» - «Црвена Звезда» 5:0 (3:0)
Голы: Кейн 9, Сон 16, Сон 44, Ламела 57, Кейн 72

«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье, Давинсон Санчес, Вертонген (Фойт 73), Дэвис, Сиссоко, Н'Домбеле, Ламела, Алли (Ло Чельсо 79), Сон (Дайер 68), Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Црвена Звезда»: Борян, Гобелжич, Милунович, Дегенек, Родич, Каньяс (Петрович 62), Вулич, Гарсия, Марин, ван Ла Парра (Вуканович 82), Томане (Павков 62)
Главный тренер: Милойевич Владан.

Предупреждение: Милунович 83

В параллельном матче «Бавария» обыграла «Олимпиакос».

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 08:29
Эта победа хоть как то даст уверенности жидам.
AMaaa_777
AMaaa_777
сегодня в 08:03
Тоттенхэм с победой!
Galaxy real way
Galaxy real way
сегодня в 07:30
С победой фанатов шпор.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 04:39
если прет так прет
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:39
Неожиданно очень крупно.
azures
azures
сегодня в 03:48
Тоттенхэм с победой!
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
сегодня в 00:56
Да неужели!
Прорвало!
С победой!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:36
Разный уровень
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:26
Звезда опасна дома в Белграде с ее сумасшедшей поддержкой, выездные матчи у них не столь хорошо получаются, поэтому победа Ттх на Тоттен Арене была ожидаема.
L.F.C.
L.F.C.
сегодня в 00:24
Следующий матч на Энфилде. Ждем.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 00:16
В црвене накажут тем злее будут
allemz
allemz
сегодня в 00:15
Кур с победой.
Может эта победа поможет реабилитироваться и встать на ноги!
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 00:12
может, наконец климат в команде поменяется. С победой всех Шпор!
Питер Ман
Питер Ман
сегодня в 00:10
Не зря они друзья пупсиков, пятерочки уважают, как и ростов шестерочки
dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:05
Это наверно Леви дал добро на уход всех желающих?В чем причина не унылого мячекатания ,а действительно игры на победу?
cannongun
cannongun
сегодня в 00:04
с победой! ну хоть так чуток реабилитировались с сербским андердогом
хотя.. сколько моментов еще прос..ли, счет надо было крупнее делать
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