«Реал» с трудом обыграл «Галатасарай»

«Реал» победил «Галатасарай» на выезде с минимальным счетом в матче третьего тура группового этапа ЛЧ. Мадридцы набрали четыре очка и занимают второе место в турнирной таблице группы A. «Галатасарай» идет четвертым, набрав одно очко.
«Галатасарай» - «Реал» 0:1 (0:1)
Гол: Кроос 18
«Галатасарай»: Муслера, Луиндама, Донк (Фегули 46), ду Насименту Тейшейра, Мариано, Н'Зонзи, Сери (Мор 77), Нагатомо, Беланда (Байрам 67), Андоне, Бабел
Главный тренер: Терим Фатих.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде (Хамес 79), Каземиро, Кроос, Родриго (Йович 82), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор 79)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Сери 46, Н'Зонзи 68, Кроос 90+1, Куртуа 90+2, ду Насименту Тейшейра 90+3, Мариано 90+4
В параллельном поединке группы A ПСЖ разгромил «Брюгге».
Родриго произвел приятное впечатление. Так-то по этому конкретному матчу в основе скорее он должен быть, чем Азар.
А так полузащита норм сыграла более-менее
И, блин, как ни посмотришь видео с тренировки - все время тренируют удары. Так какого хрена так бьют то плохо?! :)
Родриго произвел приятное впечатление. Так-то по этому конкретному матчу в основе скорее он должен быть, чем Азар.
А так полузащита норм сыграла более-менее
И, блин, как ни посмотришь видео с тренировки - все время тренируют удары. Так какого хрена так бьют то плохо?! :)
С победой фантикам РМ.
С победой фантикам РМ.