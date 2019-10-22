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«Реал» с трудом обыграл «Галатасарай»

вчера, 23:57
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» победил «Галатасарай» на выезде с минимальным счетом в матче третьего тура группового этапа ЛЧ. Мадридцы набрали четыре очка и занимают второе место в турнирной таблице группы A. «Галатасарай» идет четвертым, набрав одно очко.  

«Галатасарай» - «Реал» 0:1 (0:1)
Гол: Кроос 18

«Галатасарай»: Муслера, Луиндама, Донк (Фегули 46), ду Насименту Тейшейра, Мариано, Н'Зонзи, Сери (Мор 77), Нагатомо, Беланда (Байрам 67), Андоне, Бабел
Главный тренер: Терим Фатих.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде (Хамес 79), Каземиро, Кроос, Родриго (Йович 82), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор 79)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Сери 46, Н'Зонзи 68, Кроос 90+1, Куртуа 90+2, ду Насименту Тейшейра 90+3, Мариано 90+4

В параллельном поединке группы A ПСЖ разгромил «Брюгге».

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 11:44
С Дыртуа далеко не уедешь. Повезло сливкам на этот раз =)
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 10:48
С победой, сейчас это самое главное.
Родриго произвел приятное впечатление. Так-то по этому конкретному матчу в основе скорее он должен быть, чем Азар.
А так полузащита норм сыграла более-менее
И, блин, как ни посмотришь видео с тренировки - все время тренируют удары. Так какого хрена так бьют то плохо?! :)
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 10:27
Бенз. Брат, если ты читаешь это, прошу тебя уйди из Реала, ты все нервы вытропал, уходи братан
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Kavaro
сегодня в 09:22
Вот често готов потерпеть хоть 10 поражений подряд, лишь бы наконец уволили Зидана. Чем вообще думает руководства? Ежу понятно что ни ера не получится у этого Реала.
никто никого не уволит. тренер в топ-командах сейчас считай ничего не дает. куча статистических данных, на основании которых строятся рекомендации специальными программами кого куда поставить конкретно под каждого соперника. тренер разве что мотивировать может игроков, но не в случае когда у тебя весь основной состав звезды, каждая из которых себе на уме. физухой занимаются доктора, фармацевты и тренера по физподготовке + личные тренеры, подбором новых игроков - целые отделы селекционеров. Зидан - просто лысая бошка на бровке, которая иногда может прикрикнуть на тех, на кого не прописано, что нельзя кричать в контракте.
Kavaro
Kavaro
сегодня в 08:49
Вот често готов потерпеть хоть 10 поражений подряд, лишь бы наконец уволили Зидана. Чем вообще думает руководства? Ежу понятно что ни ера не получится у этого Реала.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
сегодня в 08:42
Реал вообще кого обыгрывает, то еле еле :)
ОПС
ОПС
сегодня в 08:31
Не очень то.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
сегодня в 08:26
у лицемерных глоров реала дуртуа после одной более менее нормальны игры стал уже суперкипером а до этого что ни матч то дыркин и дыркин как только не поливали они его но уже переобулись)))) одним словом лицемеры
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:19
Зидан продолжит мутить с Пересом воду)
AMaaa_777
AMaaa_777 ответил OMG
сегодня в 08:07
Та лишь бы что-то сказать.. Хотя это удивительно для людей чей клуб уже 5 лет ЛЧ взять не может) 😂
AMaaa_777
AMaaa_777
сегодня в 08:03
Есть конечно над чем надо много работать, но для начало нормально Куртуа вчера удивил!
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
сегодня в 07:56
как же подорожала жизнь для перца и его "проекта" раньше зарядил судьишку и кубочек в кармане а счас с варом приходится баашлять целой команде чтобы играли дыряво в обороне и это только чтобы был шанс выйти из группы при том что для прохода еще минимум 2 игры надо будет покупать!! а по игре так вообще слов нет никакой игры нету даже с продажной обороной которая позволяет делать что захотят черкизон не может отгрузить более 1 мяча и тот даже благодоря рикошету в общем королевская игра достойная лицемерных болел халвы
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил NOVA
сегодня в 07:46
опять проблемы с реализацией, а могли бы и 4 минимум забивать, ну хоть так!!!
но лучшая 9ка мира как всегда вообщем
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 07:45
очень слабо!болельщиков с победой
Galaxy real way
Galaxy real way
сегодня в 07:23
С трудом, но справились, однакo это всего лишь Галатасарай... Куртуа, Азару и Крoocy только плюсы в этой игре. Игра под руководством Зидана пока не блещет.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил da da da
сегодня в 07:21
жаль Галатасарай,состав норм а игры так и нет. токо Бешик топового играет в Европе.
Топово это как? Не выходит из группы в ЛЕ? Вот так играет Бешикташ
OMG
OMG
сегодня в 06:59
Кто тут вякает про бестрофейник? Бабсяноге 3 ЛЧ подряд только во влажных фантазиях может присниться, да и не только бабсяноге но и прочим невнятным клубишкам.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 06:38
Фортуна на этот раз оказалась на стороне лысого физрука =)
neomessi
neomessi
сегодня в 06:29
Мне немного жаль этот РМ (
С победой фантикам РМ.
Parovoznic
Parovoznic ответил Footbolista
сегодня в 06:29
Жара была в концовке?)...4 карточки в добавленное время...
Игра была равна...)))
NOVA
NOVA
сегодня в 05:17
опять проблемы с реализацией, а могли бы и 4 минимум забивать, ну хоть так!!!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 05:07
На 18-й минуте уже решили проблему
112910415
112910415
сегодня в 04:55
на троечку !
ДСА
ДСА
сегодня в 04:41
Спасли Зидана от отставки.
cska plus
cska plus
сегодня в 04:40
Ну хоть обыграл и на том спасибо.
Brugzash
Brugzash
сегодня в 04:18
Реал с победой!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 03:11
Да уж, с большим трудом! Понятно, что в турецком котле всем не просто играть.... Спасибо Тони за победный гол! Именно он и спас Зидана от увольнения.
амурец
амурец
сегодня в 02:35
хоть со скрипом но победа, молодцы
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 02:13
3 очка не пахнут
_Inquisitor_
_Inquisitor_
сегодня в 01:45
Не далее как пару дней назад сливочное глорьё устроило вселенский скулёж по поводу переноса класико... Я бы на их месте прыгал от радости, ибо на что мог рассчитывать мадридский бестрофейник, ежели бы пришлось ехать на Камп Ноу через три дня?.. Впрочем с никчёмным алжирским физруком и в декабре вряд ли его девичник будет играть лучше...
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