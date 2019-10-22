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«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»

вчера, 23:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Горожане» (9 очков) располагаются на первом месте в своей группе, «Аталанта» (0 очков) - последняя.

«Манчестер Сити» - «Аталанта» 5:1 (2:1)
Голы: Кун Агуэро 34, Кун Агуэро 38 (пенальти), Стерлинг 58, Стерлинг 64, Стерлинг 69 - Малиновский 28 (пенальти)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Родри (Стоунз 41), Фернандиньо, Менди (Канселу 71), Де Брюйне (Отаменди 67), Гюндоган, Марез, Фоден, Стерлинг, Кун Агуэро
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити, Масиелло (Пашалич 46), Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Иличич (Хатебур 72), Гомес (Муриэль 46)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Менди 4, Масиелло 10, Де Брюйне 63, Фоден 76, Фоден 83, Отаменди 90+2

Удаление: Фоден 83

Ранее «Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо».

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил _Inquisitor_
сегодня в 11:25
Очередная бредятина. У команд лысого один смысл - тики така, которая никому уже не интересна
Sergey Z
Sergey Z
сегодня в 11:11
МС с победой!
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 09:32
Разные весовые категории!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 08:59
С победой Манчестер
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 07:48
МС сильнейший.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:28
Красиво, ничего не скажешь.
cska plus
cska plus
сегодня в 07:14
Хорошая тренировка.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:40
А в чемпионате Италии Аталанта смотрится неплохо.
_Inquisitor_
_Inquisitor_
сегодня в 02:03
Единственная команда из бестолковой бей-бели лиги, игра которой наполнена смыслом и радует глаз. Сразу видна рука выдающегося тренера, выходца из каталонской школы, которому наверняка уже наскучило соревноваться с безмозглыми бегунками на презренном островке, где он переписал все мыслимые рекорды. Пора браться за ЛЧ, где остановить эту команду сможет только Барселона или прикормленные завистливыми соперниками судьи как это было в двух последних розыгрышах...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:59
Пропасть между командами...
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 01:14
И стоило биться за путёвку?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
сегодня в 00:45
я же писал что этому дрму 5 закинут...как можно было пустить этот позор в ЛЧ
Всё чёрно-синее - БРАК
Тео Джонс
Тео Джонс ответил juvenale
сегодня в 00:41
я же писал что этому дрму 5 закинут...как можно было пустить этот позор в ЛЧ
Они и в этом сезоне выйдут в ЛЧ, уровень чемпа сериашек на лицо ахахах)
juvenale
juvenale
сегодня в 00:20
я же писал что этому дрму 5 закинут...как можно было пустить этот позор в ЛЧ
Lazurny
Lazurny
сегодня в 00:18
МС с победой!
Hoyar
Hoyar
сегодня в 00:15
Сити с победой, радует глаз.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 00:12
Апл сильнее сериала как всегда
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
сегодня в 00:11
А ведь по статистике Аталанта не сильно то и уступила МС, у англичан просто залетало всё что надо.
allemz
allemz ответил sihafazatron
сегодня в 00:09
В матче против кп получил) Жаль фоден удалился, хороший матч выдал и теперь пропустит ответку((
Да, вспомнил))
sihafazatron
sihafazatron ответил allemz
сегодня в 00:03
В матче против кп получил)
Жаль фоден удалился, хороший матч выдал и теперь пропустит ответку((
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил da da da
сегодня в 00:01
Сити доминирует,лучший клуб АПЛ без сомнений.
В таблицу загляни) Впрочем, лучше барсуков уж точно))
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 00:00
Аталанта сливает ЛЧ ради сериала, пример Наполи,Лацио заразителен.
Объективное мнение
Объективное мнение
сегодня в 00:00
Веселая команда это аталанта
allemz
allemz
вчера в 23:59
Успех в рамках акции "Сделайте улицы Манчестера чистыми".
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:58
Мои поздравления болельщикам Сити)
Опять выиграли без центрального защитника, молодцы. Но против очень классной команды будет туго..
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:58
Думаю даже Рома или Лацио могли бы в этой группе более удачно играть.
da da da
da da da
вчера в 23:58
Сити доминирует,лучший клуб АПЛ без сомнений.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:57
Шедевральный матч стерлинга, с такой игрой точно заслуживает повышения зп)) но в обороне как обычно бардак, да ещё и травма родри((
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