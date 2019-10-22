«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Горожане» (9 очков) располагаются на первом месте в своей группе, «Аталанта» (0 очков) - последняя.
«Манчестер Сити» - «Аталанта» 5:1 (2:1)
Голы: Кун Агуэро 34, Кун Агуэро 38 (пенальти), Стерлинг 58, Стерлинг 64, Стерлинг 69 - Малиновский 28 (пенальти)
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Родри (Стоунз 41), Фернандиньо, Менди (Канселу 71), Де Брюйне (Отаменди 67), Гюндоган, Марез, Фоден, Стерлинг, Кун Агуэро
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Джимсити, Масиелло (Пашалич 46), Кастань, де Рон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Иличич (Хатебур 72), Гомес (Муриэль 46)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: Менди 4, Масиелло 10, Де Брюйне 63, Фоден 76, Фоден 83, Отаменди 90+2
Удаление: Фоден 83
Ранее «Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо».
Жаль фоден удалился, хороший матч выдал и теперь пропустит ответку((
Жаль фоден удалился, хороший матч выдал и теперь пропустит ответку((
Опять выиграли без центрального защитника, молодцы. Но против очень классной команды будет туго..
Опять выиграли без центрального защитника, молодцы. Но против очень классной команды будет туго..