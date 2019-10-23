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«Ротор» без особых усилий обыграл «Луч»

вчера, 19:56
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)1 : 0Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)ЛучМатч завершен

«Ротор» победил «Луч» в матче 19-го тура ФНЛ. Волгоградцы (38 баллов) занимают второе место в турнирной таблице, владивостокцы (19 баллов) - шестнадцатые.

«Ротор» - «Луч» 2:0 (2:0)
Голы: Байрыев 7, Султонов 9 (пенальти)

«Ротор»: Нестеренко, Байриев, Удалый, Ненахов, Горбунов (Николаев 80), Ткачук (Алейник 90+1), Султонов, Попов, Фатуллаев, Муллин (Евсеев 69), Песегов

«Луч»: Пономаренко, Насадюк (Гордиенко 74), Кротов, Марущак, Ботака-Иобома, Квеквескири (Носов 45+2), Стеклов (Саламатов 52), Катрич, Абазов, Пономаренко, Кутьин (Алиев 58)

Предупреждения: Марущак 9, Пономаренко 38, Абазов 43, Саламатов 84

В предыдущем туре «Ротор» сыграл вничью с «Армавиром».

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   197 / 859
вчера в 20:29
Катрич до Луча докатился...ппц
ДАША Д
ДАША Д
   345 / 859
вчера в 20:27
10 минут понапрягались и всё.
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