«Ротор» без особых усилий обыграл «Луч»

«Ротор» победил «Луч» в матче 19-го тура ФНЛ. Волгоградцы (38 баллов) занимают второе место в турнирной таблице, владивостокцы (19 баллов) - шестнадцатые.
«Ротор» - «Луч» 2:0 (2:0)
Голы: Байрыев 7, Султонов 9 (пенальти)
«Ротор»: Нестеренко, Байриев, Удалый, Ненахов, Горбунов (Николаев 80), Ткачук (Алейник 90+1), Султонов, Попов, Фатуллаев, Муллин (Евсеев 69), Песегов
«Луч»: Пономаренко, Насадюк (Гордиенко 74), Кротов, Марущак, Ботака-Иобома, Квеквескири (Носов 45+2), Стеклов (Саламатов 52), Катрич, Абазов, Пономаренко, Кутьин (Алиев 58)
Предупреждения: Марущак 9, Пономаренко 38, Абазов 43, Саламатов 84
В предыдущем туре «Ротор» сыграл вничью с «Армавиром».