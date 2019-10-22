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ПСЖ разгромил «Брюгге» на выезде

вчера, 23:55
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«Пари Сен-Жермен» обыграл «Брюгге» с крупным счетом в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Парижане набрали девять очков и возглавляют турнирную таблицу группы A. «Брюгге» идет третьим с двумя баллами в активе.

«Брюгге» - «Пари Сен-Жермен» 0:5 (0:1)
Голы: Икарди 7, Мбаппе 61, Икарди 63, Мбаппе 79, Мбаппе 83

«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Мехеле, Дели, Ритс, Диатта, Де Кетелар (Окереке 57), Ванакен, Соболь (Баланта 80), Деннис (Опенда 76), Тау
Главный тренер: Клеман Филипп.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Менье, Силва, Кимпембе, Бернат, Эррера (Диалло 72), Маркиньос, Верратти, Ди Мария, Икарди (Паредес 65), Чупо-Мотинг (Мбаппе 52)
Главный тренер: Тухель Томас.

Предупреждения: Чупо-Мотинг 15, Де Кетелар 33, Верратти 73, Ритс 77, Менье 85

Отметим, что в параллельном матче группы «Реал» обыграл «Галатасарай».

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 08:46
А почему такая дискриминация, все результаты жирным шрифтом, а этот простым?
Считаю ПСЖ главным фаворитом ЛЧ. Сохранить бы эту форму весной и будет праздник у лягушатников.
kamilchik
kamilchik
сегодня в 06:29
Мбаппе мощно однако, в 20 лет бить рекорды месси...
Зейский
Зейский
сегодня в 04:22
ПСЖ с победой!
ballak144
ballak144
сегодня в 03:33
3 комментария, мешок ни кому не интересен
Объективное мнение
Объективное мнение
сегодня в 00:01
Мбаппе хорош
Roman Borovikov
Roman Borovikov
сегодня в 00:01
Икарди отлично вписался в команду) Пока 100% результат, теперь то должны бороться за победу в ЛЧ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:59
Соперник, конечно, не фонтан, но ПСЖ разошелся в обоих турнирах, а Икарди забивает в каждом матче, в чем я и не сомневался, топ-страйкер.
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