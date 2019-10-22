ПСЖ разгромил «Брюгге» на выезде

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Брюгге» с крупным счетом в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Парижане набрали девять очков и возглавляют турнирную таблицу группы A. «Брюгге» идет третьим с двумя баллами в активе.
«Брюгге» - «Пари Сен-Жермен» 0:5 (0:1)
Голы: Икарди 7, Мбаппе 61, Икарди 63, Мбаппе 79, Мбаппе 83
«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Мехеле, Дели, Ритс, Диатта, Де Кетелар (Окереке 57), Ванакен, Соболь (Баланта 80), Деннис (Опенда 76), Тау
Главный тренер: Клеман Филипп.
«Пари Сен-Жермен»: Навас, Менье, Силва, Кимпембе, Бернат, Эррера (Диалло 72), Маркиньос, Верратти, Ди Мария, Икарди (Паредес 65), Чупо-Мотинг (Мбаппе 52)
Главный тренер: Тухель Томас.
Предупреждения: Чупо-Мотинг 15, Де Кетелар 33, Верратти 73, Ритс 77, Менье 85
Отметим, что в параллельном матче группы «Реал» обыграл «Галатасарай».
Считаю ПСЖ главным фаворитом ЛЧ. Сохранить бы эту форму весной и будет праздник у лягушатников.
Считаю ПСЖ главным фаворитом ЛЧ. Сохранить бы эту форму весной и будет праздник у лягушатников.