ПСЖ разгромил «Брюгге» на выезде

Доминатор Дзюба избил «Ростов» «Зенит» против «Ростова» сыграл безупречно и одержал крупную победу, подчеркнув

Антисборная 13-го тура: отряд Карпина и звезды «Спартака» «Ростов» провалился в Санкт-Петербурге, а видные футболисты «Спартака» не

Дзюба в «Интере» - это вполне реально «Интер» ищет усиление линии атаки в связи с травмой Санчеса, и в Италии пишут,

«Локомотив» выдохся Чуда не случилось, сенсации не произошло. Но привкус разочарования не так силен.