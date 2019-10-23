М. Кержаков: «Проиграли. Не знаю, что еще сказать»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не захотел комментировать поражение от «Лейпцига» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Проиграли. Не знаю, что еще сказать. Что произошло во втором тайме? Пропустили два гола, вот и всё.
|РБ Лейпциг2 : 1Зенит
|Матч завершен
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не захотел комментировать поражение от «Лейпцига» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Проиграли. Не знаю, что еще сказать. Что произошло во втором тайме? Пропустили два гола, вот и всё.
Ответ в стиле "Она утонула")
Ответ в стиле "Она утонула")