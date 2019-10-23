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М. Кержаков: «Проиграли. Не знаю, что еще сказать»

вчера, 23:14
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не захотел комментировать поражение от «Лейпцига» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов. 

Проиграли. Не знаю, что еще сказать. Что произошло во втором тайме? Пропустили два гола, вот и всё.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил nubom
   12 / 859
сегодня в 00:26
Семаку нужно научиться брать от своих профессиональных футболистов, все что они могут дать , а не вписывать их игру в надуманную схему
Пришедший в "Зенит" может только взять!
Физручини
Физручини
   115 / 859
вчера в 23:53
К Мише никаких претензий. Второй мяч был в принципе не берущимся
Doping87
Doping87
   297 / 859
вчера в 23:40
В пропещенных мячах вины Миши нет, да и выручал он сегодня прилично.
nubom
nubom
   32 / 859
вчера в 23:25
Семаку нужно научиться брать от своих профессиональных футболистов, все что они могут дать , а не вписывать их игру в надуманную схему
Asper
Asper
   441 / 859
вчера в 23:21
Миша кэп.
Ответ в стиле "Она утонула")
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