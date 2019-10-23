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Оздоев: «Думаю, что мы сыграли достаточно неплохо»

вчера, 23:09
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал поражение от «Лейпцига» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Такой футбол - здесь и проигрываешь, и выигрываешь. Я думаю, что был интересный матч, особенно второй тайм. Думаю, что мы сыграли достаточно неплохо, если не брать в расчет некоторые моменты. Думаю, тренерский штаб нам подскажет, что делать, и в ответной игре мы, дай бог, выиграем.

Это два разных тайма в исполнении «Зенита»? Первый тайм - да, мы играли на выезде, втягивались, затем повели в счете. Думаю, что быстро пропущенный мяч во втором тайме повлиял на нас, мы прибывали после первого гола, но затем так получилось, что пропустили какой-то фантастический мяч. Потом были моменты, но забить не получилось.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   12 / 859
вчера в 23:51
Чем ты думаешь?
Ваня лучший
Ваня лучший
   50 / 859
вчера в 23:27
Сыграли неплохо. Это правда, ведь могло бвть4:1,а так только 2:1 соглашусь
ziborock
ziborock
   20 / 859
вчера в 23:21
Даже более, вы прыгнули выше головы!)))
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