Оздоев: «Думаю, что мы сыграли достаточно неплохо»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал поражение от «Лейпцига» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Такой футбол - здесь и проигрываешь, и выигрываешь. Я думаю, что был интересный матч, особенно второй тайм. Думаю, что мы сыграли достаточно неплохо, если не брать в расчет некоторые моменты. Думаю, тренерский штаб нам подскажет, что делать, и в ответной игре мы, дай бог, выиграем.

Это два разных тайма в исполнении «Зенита»? Первый тайм - да, мы играли на выезде, втягивались, затем повели в счете. Думаю, что быстро пропущенный мяч во втором тайме повлиял на нас, мы прибывали после первого гола, но затем так получилось, что пропустили какой-то фантастический мяч. Потом были моменты, но забить не получилось.