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Орлов: «„Лейпциг“ забивает второй мяч, а Семак зачем-то выпускает Осорио»

сегодня, 01:47
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Комментатор Геннадий Орлов поделился своими впечатлениями от матча «Лейпциг» - «Зенит» (2:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Зениту» не хватает плеймейкера в центре поля, который отдавал бы 5-6 голевых передач за тайм. Такого футболиста в «Зените» нет, иногда Дзюба сыграет пяткой, но этого мало. В России ещё можно обойтись без такого игрока на поле, но в Лиге чемпионов такое не проходит.

Тренер немцев удивил, он снял Вернера в перерыве, который плохо сыграл. Молодец тренер, убрал лидера с поля, видно, что Нагельсманн с характером. «Лейпциг» изменил тактическое построение. Семак же готовил Осорио, третьего центрального защитника, чтобы удержать счёт. Немцы забивают второй, а он зачем-то выпускает Осорио. У «Лейпцига» потом ещё моменты были как раз из-за Осорио. Семак немного не рассчитал с его заменой. Его следовало бы выпустить при ничейном счёте или же оставить на скамейке, а вместо него выпустить игрока в атаку.

Дзюба был сегодня в движении, но Орбан у него весь верх снял, он [Дзюба] в этом матче физически оказался не готов, у него не было сил. Оздоев тоже провёл неудачный матч, много брака у него было.

Нагрузка большая выпадает сейчас на «Зенит». Счёт 6:1 с «Ростовом» сказался сегодня, «Зенит» был выхолощен с немцами. Но в первом тайме «Зенит» выиграл и действовал здорово. Ключевой момент матча — перестроение «Лейпцига» тактически. Они стали играть флангами и два гола организовали с правого фланга. Группа ровная, соперники все равны по силе, всё ещё впереди.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   345 / 859
сегодня в 04:48
Даже Гена не понял Семака.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   23 / 859
сегодня в 04:36
Орлова главным тренером!!! Говорящая машинка).
Роналдиньo
Роналдиньo
   86 / 859
сегодня в 03:13
Что ты лезешь к тренерскому гению Сергея со своим чириканием?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил За адекватность
   388 / 859
сегодня в 02:48
"который отдавал бы 5-6 голевых передач за тайм" Иногда с небес на землю стоит опускаться." 5-6 за тайм? Не родился такой. Может тренер нужен современный при поддержке и мощи спонсора? Все виртуально.
тоже "эксперт"? наплодилось же вас... толку все равно не будет. особенно от 25%.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   388 / 859
сегодня в 02:44
Все по правилам УЕФА) Там только Спартак играть не может и не умеет)
За адекватность
За адекватность
   29 / 859
сегодня в 02:39
"который отдавал бы 5-6 голевых передач за тайм" Иногда с небес на землю стоит опускаться." 5-6 за тайм? Не родился такой. Может тренер нужен современный при поддержке и мощи спонсора? Все виртуально.
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