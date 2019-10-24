ГлавнаяНовости

Караваев: «„Зениту“ не хватило концентрации и агрессии»

сегодня, 01:32
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал поражений от «Лейпцига» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Эмоции отрицательные. Проиграли заслуженно или незаслуженно — не знаю, тяжело сказать. Начало второго тайма получилось ужасным. Пропустили два гола, тяжело было вернуться в игру. Пытались создать моменты и вернуться в игру, но не получилось.

Я, естественно, недоволен собой. В первую очередь, мы играем в команде. Если команда проиграла, то я не могу быть доволен собой.

Надо восстановиться. Сейчас нет права на ошибку. Надо продолжать работу и брать три очка в ближайших играх. Сил хватало. Не хватило, наверное, концентрации и агрессии. За это и поплатились.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Широков: «У „Зенита“ было право на ошибку»
Сегодня, 02:40 Комментарии2
Бубнов: «У „Зенита“ не было никакой контригры в матче с „Лейпцигом“»
Сегодня, 02:01 Комментарии2
Орлов: «„Лейпциг“ забивает второй мяч, а Семак зачем-то выпускает Осорио»
Сегодня, 01:47 Комментарии6
Матвеев: «Думаю, что матч с „Трабзонспором“ получится интересным»
Сегодня, 00:36 Комментарии2
М. Кержаков: «Проиграли. Не знаю, что еще сказать»
Вчера, 23:14 Комментарии5
Оздоев: «Думаю, что мы сыграли достаточно неплохо»
Вчера, 23:09 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
   377 / 859
сегодня в 06:23
Зато понтов достаточно.
Zenit_84
Zenit_84
   121 / 859
сегодня в 03:52
Набирайтесь к ответному матчу
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Роналдиньo
   388 / 859
сегодня в 02:05
Русских судей ему не хватило, которые спасают в РПЛ.
Судьи тут ни при чем. Тоже ведь "люди"). Всякое бывает в нашей жизни...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Роналдиньo
   388 / 859
сегодня в 02:02
Русских судей ему не хватило, которые спасают в РПЛ.
25% для соккера не хватило)
Роналдиньo
Роналдиньo
   86 / 859
сегодня в 01:43
Русских судей ему не хватило, которые спасают в РПЛ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100