Караваев: «„Зениту“ не хватило концентрации и агрессии»

Защитник «Зенита» прокомментировал поражений от «Лейпцига» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Эмоции отрицательные. Проиграли заслуженно или незаслуженно — не знаю, тяжело сказать. Начало второго тайма получилось ужасным. Пропустили два гола, тяжело было вернуться в игру. Пытались создать моменты и вернуться в игру, но не получилось.

Я, естественно, недоволен собой. В первую очередь, мы играем в команде. Если команда проиграла, то я не могу быть доволен собой.

Надо восстановиться. Сейчас нет права на ошибку. Надо продолжать работу и брать три очка в ближайших играх. Сил хватало. Не хватило, наверное, концентрации и агрессии. За это и поплатились.