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Газзаев: «„Лейпциг“ заслуженно победил „Зенит“»

вчера, 22:48
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг» в третьем туре группового раунда ЛЧ.

Не лучшая игра «Зенита», «Лейпциг» победил заслуженно, потому что практически на протяжении всего матча владел территориальным преимуществом, контроль мяча у немецкой команды был очень хорош, они создавали большое количество моментов. Более того, Поульсен выходил дважды один на один, но не забил. Очень слабо сыграла атака у «Зенита» – и Азмун, и Дзюба. В средней линии было то же самое. Мало было созидательной игры, игра со стороны «Зенита» не смотрелась, я думаю, что «Зенит» должен сделать выводы после этого матча.

Отметим, что ранее проигрыш «Зенита» «Лейпцигу» прокомментировал главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   38 / 859
сегодня в 01:38
"Зенит" как правило в еврокубках на чужих полях слабо выступал.
oFANATo
oFANATo
   72 / 859
сегодня в 00:31
Прав Газзаев.
Морозовский
Морозовский
   12 / 859
вчера в 23:49
Выводы - бред сивой кобылы! Это ж не наш чемпионат, чтобы после выводов подключать админ-ресурс в турбо режиме!
За адекватность
За адекватность ответил PiterGrad
   29 / 859
вчера в 23:21
Вывод один....в ЛЧ больше не ногой. нечего там делать нашим клубам..еще лет 10
А чего не 25? Как в ТК УЕФА падем, до уровня отсутствия гарантированного места в данном турнире( ну или пока мест), тогда и можно будет делать заявления.
Faustello
Faustello
   8 / 859
вчера в 23:15
тяв тяв
Garrincha58
Garrincha58
   312 / 859
вчера в 23:09
эх ты депутат все туда и стремятся скоро и Семак свалит в политику да и может и лучше как показывает время тренер он никакой с такими ресурсами и до сих пор нет команды нет игры какое то регби, а не футбол
mortid
mortid
   217 / 859
вчера в 23:02
    Сантус
    Сантус
       56 / 859
    вчера в 22:57
    Пёс,где патриотизм?За это и мандат на стол можно положить!Дзюбу критиковать?А дальше что?САМОГО?:)
    PiterGrad
    PiterGrad
       456 / 859
    вчера в 22:53
    Вывод один....в ЛЧ больше не ногой. нечего там делать нашим клубам..еще лет 10
    nubom
    nubom
       32 / 859
    вчера в 22:51
    "Зенит" заслуженно проиграл "Лейпцигу"
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