Газзаев: «„Лейпциг“ заслуженно победил „Зенит“»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг» в третьем туре группового раунда ЛЧ .

Не лучшая игра «Зенита», «Лейпциг» победил заслуженно, потому что практически на протяжении всего матча владел территориальным преимуществом, контроль мяча у немецкой команды был очень хорош, они создавали большое количество моментов. Более того, Поульсен выходил дважды один на один, но не забил. Очень слабо сыграла атака у «Зенита» – и Азмун, и Дзюба. В средней линии было то же самое. Мало было созидательной игры, игра со стороны «Зенита» не смотрелась, я думаю, что «Зенит» должен сделать выводы после этого матча.