Варга: «„Ференцварош“ - это „Спартак“ Венгрии»

Венгерский футбольный агент Шандор Варга прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Европы ЦСКА - «Ференцварош».

Естественно, наша пресса уделяет внимание и ЦСКА , и «Лудогорцу», и «Эспаньолу», знает о победах «армейцев» над «Реалом», но на первом месте остаётся «Ференцварош». Образно говоря, это «Спартак» Венгрии: 2 млн болельщиков в 10-миллионной стране! Клуб с потрясающей историей – обладатель Кубка УЕФА , финалист Кубка кубков. В период перехода Венгрии от социализма к капитализму «Ференцварош» тоже переходил из рук в руки, не всегда добросовестные, даже падал в низший дивизион. В последнее время дела снова пошли на поправку, и прошлым летом «Ференцварош» впервые за 15 лет стартовал в Лиге чемпионов. Даже премьер-министр Орбан – фактически первое лицо в государстве – ходит на матчи.