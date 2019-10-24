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Варга: «„Ференцварош“ - это „Спартак“ Венгрии»

сегодня, 09:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош19:55 Не начался

Венгерский футбольный агент Шандор Варга прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Европы ЦСКА - «Ференцварош».

Естественно, наша пресса уделяет внимание и ЦСКА, и «Лудогорцу», и «Эспаньолу», знает о победах «армейцев» над «Реалом», но на первом месте остаётся «Ференцварош». Образно говоря, это «Спартак» Венгрии: 2 млн болельщиков в 10-миллионной стране! Клуб с потрясающей историей – обладатель Кубка УЕФА, финалист Кубка кубков. В период перехода Венгрии от социализма к капитализму «Ференцварош» тоже переходил из рук в руки, не всегда добросовестные, даже падал в низший дивизион. В последнее время дела снова пошли на поправку, и прошлым летом «Ференцварош» впервые за 15 лет стартовал в Лиге чемпионов. Даже премьер-министр Орбан – фактически первое лицо в государстве – ходит на матчи.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   102 / 865
сегодня в 16:08
В таком случае это будет очень принципиальный матч для ЦСКА! А почему это венгерский Спартак, да потому, что там играет немало загорелых ребят, а не только из-за внушительной армии болельщиков) Впрочем, Ференцварошу не очень приятно осознавать тот факт, что их сравнили со Спартаком - середняком....
blitz
blitz
   244 / 865
сегодня в 11:12
Значит надо их обыгрывать.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил VIPded
   110 / 865
сегодня в 11:10
Удачи ЦСКА!!!
О, привет ! Как здоровье, язык не болит ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ziborock
   6 / 865
сегодня в 11:10
Я больше скпжу, только 10 тыс москвичей 10 тыс. питерцев из всего мира не знают о том кто самый великий в стране
Армейская душа
Армейская душа ответил Алексей Коротеев
   92 / 865
сегодня в 11:03
Нет . А потому что люлей коням любит раздавать ! ))
Если только в ваших фантазиях
ziborock
ziborock ответил Гавроша
   20 / 865
сегодня в 10:51
С каких пор варга стал венгрией? Он там и не бывает.
Футбольный агент Шандор Варга: Оршавен - алчная мрась.
Надеюсь не будешь спорить что в России он бывает!?)
P.S. Венгрией он не стал, а вот венгром был всегда!)
Великолепный
Великолепный
   563 / 865
сегодня в 10:38
Ждём от ЦСКА только победу!
112910415
112910415
   32 / 865
сегодня в 10:35
тогда - в бой !
Гавроша
Гавроша ответил ziborock
   73 / 865
сегодня в 10:34
Даже в Венгрии знают какой клуб в России лучший!
С каких пор варга стал венгрией? Он там и не бывает.
Гавроша
Гавроша
   73 / 865
сегодня в 10:33
Получается, болельщиков ференцвараша больше чем у спартака. Так как можно себя с ними сравнивать - у них же еврокубок есть?
viv
viv
   76 / 865
сегодня в 10:26
Все помнят как ЦСКА дважды нагнул Реал....да же венгры...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Армейская душа
   682 / 865
сегодня в 10:14
Тоже позор страны?
Нет . А потому что люлей коням любит раздавать ! ))
azures
azures
   40 / 865
сегодня в 10:06
Даже сравнение со спартаком уже ничего хорошего не сулит.
Lazurny
Lazurny
   33 / 865
сегодня в 10:01
Спартак не всегда попадает в ЛЕ, а болельщиков у него осталось кот наплакал, так что сравнение совсем не корректное.
LOpp
LOpp
   52 / 865
сегодня в 09:47
Значит обыграют коней
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   17 / 865
сегодня в 09:47
Ну и сравнил. Зачем же так венгров обзывать:))
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 09:46
Подливает масло в огонь.
ziborock
ziborock
   20 / 865
сегодня в 09:29
Даже в Венгрии знают какой клуб в России лучший!
Армейская душа
Армейская душа
   92 / 865
сегодня в 09:21
Тоже позор страны?
VIPded
VIPded
   36 / 865
сегодня в 09:20
Удачи ЦСКА!!!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   110 / 865
сегодня в 09:19
Это что - намек, что Ференц тоже коней отсадит ?
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 865
сегодня в 09:16
Спасибо за сравнение, за вас сегодня
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