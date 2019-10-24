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Аньелли: «Роналду заслуживает „Золотой мяч“»

сегодня, 14:29

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли считает, что нападающий Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.

Наш рост подтверждается рейтингом УЕФА. Мы уже пятые, и у нас есть серьёзный фундамент, чтобы думать о четвёртом месте. Сегодня наш новый логотип узнают везде, нам хватило смелости, чтобы его утвердить. Также мы пригласили Криштиану Роналду. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч», потому что действительно заслуживает этого.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Летучий-Голландец.
   24 / 865
сегодня в 16:14
Я что то попутал или ты утверждаешь, что Роналду в этом сезоне заслужил зм?
я вообще не вижу кто его реально заслужил,нет вообще лидера и за что бы кому-нибудь его дать,но если учесть то,что в прошлом году у Роналду его украли,то можно и дать ему
beloff
beloff ответил зигзаг
   726 / 865
сегодня в 16:07
Ты бы лучше общую статистику сравнил. А твои личные мнения никому ненужны, так же как и твой какой то хоббит))
    Galaxy real way
    Galaxy real way
       528 / 865
    сегодня в 16:00
    Здесь только два варианта: Ван Дейку или Салаху.
    Galaxy real way
    Galaxy real way
       528 / 865
    сегодня в 15:59
    Ору с комментария инквизитора, без него конечно скучно было бы )))
    NGYCR7
    NGYCR7 ответил juvenale
       29 / 865
    сегодня в 15:56
    У Реала 0 титулов будет в этом сезоне,ты о чем к
    Видимо Барселона в последние годы тоже по его логике опустила Ла лигу до ручного чемпионата!

    Ох уж эти обиженные персофаны Рауля....!

    Вроде Рауль сам был достойным человеком, а вот его персофаны полная противоположность!
    NGYCR7
    NGYCR7
       29 / 865
    сегодня в 15:53
    Все верно говорит Аньелли!
    ArtNow
    ArtNow ответил cska plus
       457 / 865
    сегодня в 15:50
    Купят для гнома.
    кто купит? интересно что это за щедрые люди?
    sihafazatron
    sihafazatron ответил УрсХох
       16 / 865
    сегодня в 15:49
    Это за какие,интересно,заслуги???
    Щас тебя свои же заклюют)
    _Inquisitor_
    _Inquisitor_
       72 / 865
    сегодня в 15:46
    Крайне редко смотрю игры с участием марокканского симулянта, ибо его плаксивая прилизанная физиономия и кривлянья на поле не вызывают иных чувств кроме рвотного рефлекса. До недавнего времени последней игрой с его участием был матч ЧМ Уругвай-Португалия, где это чудо запомнилось разве что тем, что по-дурацки закатало трусы перед пробитием штрафного. Ляжками что ли перед своими поклонницами хотело покрасоваться? Шут гороховый... И вот в кои-то веки решил понаблюдать за кристинкой в игре Юве-Локомотив. Может всё-же не зря её хвалят. И что в итоге? Ни обвести, ни пас нормальный отдать, штрафные с убойной позиции в стенку. Только и смогла вратарю по башке заехать, а потом всю игру клянчила у судьи непонятно что, когда остальные играли в футбол... Я бы и тряпичный мяч пожалел, какой там золотой. Тьфу, мерзость...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       217 / 865
    сегодня в 15:43
    А получит Ван Дейк.
    УрсХох
    УрсХох
       134 / 865
    сегодня в 15:43
    Это за какие,интересно,заслуги???
    Agamaga
    Agamaga
       176 / 865
    сегодня в 15:39
    Ну и стройте свой фундамент дальше, при чем тут ЗМ? За какие заслуги он должен его получить? Кто-то скажет за лигу наций из двух матчей, или за то, что он в Инстаграм больше всех заработал. Для Ювентус стал плюсом только количество подписчиков в соц сетях после его прихода, а все остальные продвижения в ЛЧ и в сериале остались прежними. По статистике за сезон он явно отстал от Месси. И ЗМ никак он не заслуживает. Если, конечно, не будет махинаций 2013 года, то ЗМ достанется Месси, возможно Ван Дейку.
    зигзаг
    зигзаг ответил beloff
       97 / 865
    сегодня в 15:38
    Ты бы лучше общую статистику сравнил. А твои личные мнения никому ненужны, так же как и твой какой то хоббит))
    cska plus
    cska plus
       4 / 865
    сегодня в 15:38
    Купят для гнома.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответил juvenale
       59 / 865
    сегодня в 15:28
    Я что то попутал или ты утверждаешь, что Роналду в этом сезоне заслужил зм?
    j-jes
    j-jes ответил Strikers188
    сегодня в 15:25
    Вот и вся разница между Роналду и Месси О заслугах и достижениях Роналду говорят люди, которые никак связанны с клубами в которых он играет , а про Месси говорят хорошо только те люди, которые связаны с его клубной принадлежностью.
    Это такая ирония?)Президент Ювентуса совсем не связан с игркоком Ювентуса?
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответил juvenale
       229 / 865
    сегодня в 15:20
    Абсолютно верно! Только не Модрич украл , а скорее для Модрича украли у Рона!! Какая же это была глупость!!! Просто бред. Ну какой там Модрич! Ну хороший середнячок не более того, таких десятки в Европе
    beloff
    beloff ответил зигзаг
       726 / 865
    сегодня в 15:20
    О Ван дейке никто и не вспомнил бы если бы не матч с Барсой. В общем, определяющим в голосовании станет личность конкретного игрока. Вандейк это наступить на те же грабли что и с Модричем. Поэтому главный кандидат да это Месси. Рон включен вообще из за жалости видимо
    расскажи где был хоббит и во что он играл на Копа Америка, или в ЛЧ творил магию? не выиграв ни одного трафея за пределами страны получить ЗМ. хоббитоглоры совсем с ума сошли
    зигзаг
    зигзаг ответил Конунг Рагнар
       97 / 865
    сегодня в 15:10
    О Ван дейке никто и не вспомнил бы если бы не матч с Барсой. В общем, определяющим в голосовании станет личность конкретного игрока. Вандейк это наступить на те же грабли что и с Модричем. Поэтому главный кандидат да это Месси. Рон включен вообще из за жалости видимо
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил зигзаг
       90 / 865
    сегодня в 15:00
    Лучшим был Ван Дейк ну или Алиссон. Хотя, если чисто статистику рассматривать, то тогда Месси
    Роналдиньo
    Роналдиньo
       61 / 865
    сегодня в 14:58
    Ада Хегерберг будет против, у неё шансов побольше. Ну, а мужской ЗМ возьмёт или Месси или ван Дейк.
    зигзаг
    зигзаг
       97 / 865
    сегодня в 14:57
    А почему он не сказал за какие заслуги пеналде золотой мяч положен? И перечислять нечего)))

    Месси другое дело, перечислять можно и долго. А то что выбит Ливером был так это не основание не давать мяч и лишать заслуг. Однозначно и без лишних базаров Месси! Опладисменты ))
    Gelious
    Gelious ответил Конунг Рагнар
       184 / 865
    сегодня в 14:55
    Ронька и в прошлом году не заслуживал, потому что рано вылетел на ЧМ, и в этом году явно не заслуживает, потому что есть более достойные претенденты
    Надеюсь, про ЧМ вы пошутили просто
    Gelious
    Gelious ответил Strikers188
       184 / 865
    сегодня в 14:54
    Вот и вся разница между Роналду и Месси О заслугах и достижениях Роналду говорят люди, которые никак связанны с клубами в которых он играет , а про Месси говорят хорошо только те люди, которые связаны с его клубной принадлежностью.
    Вот и вся разница между Роналду и Месси.
    Пока первый проявляет себя отлично в наиболее важных матчах клуба или сборной, второго постоянно оправдывают все и ищут виноватых. И нет, о Роналду хорошо говорят не только его одноклубники.
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил juvenale
       90 / 865
    сегодня в 14:48
    единственный кто заслужил ...у него украл Модрич ЗМ в прошлом году, а в этом году он выиграл и с сборной и с клубом
    Ронька и в прошлом году не заслуживал, потому что рано вылетел на ЧМ, и в этом году явно не заслуживает, потому что есть более достойные претенденты
    Стеллс
    Стеллс ответил Strikers188
       241 / 865
    сегодня в 14:46
    Вот и вся разница между Роналду и Месси О заслугах и достижениях Роналду говорят люди, которые никак связанны с клубами в которых он играет , а про Месси говорят хорошо только те люди, которые связаны с его клубной принадлежностью.
    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли считает, что .....
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
       229 / 865
    сегодня в 14:43
    Абсолютно верно. В этом году ЗМ должен получить Роналду! Впрочем как и в прошлом году , когда дали ЗМ этому недоразумению Модричу! Ну и где он сейчас этот модрич? Он спустя всего год даже не попал в число номинантов на приз! Это действительно была большая ошибка давать ему эту награду. Таких как Модрич несколько десятков в Европе как минимум. А вот Роналду и Тот же Месси стоят особняком и это факт. Но лично я считаю , что Месси при всём к нему уважении в этом году ну никак не заслужил!
    football_
    football_
       650 / 865
    сегодня в 14:40
    вообще не заслуживает, тем более за последний год. если уж не месси, то ван дэйк.
    juvenale
    juvenale ответил Ruslan3132
       24 / 865
    сегодня в 14:37
    Выиграл бы, играй в Реале )) в Ювентусе тяжко получить ЗМ, не выиграв ничего кроме ручного чемпионата )
    У Реала 0 титулов будет в этом сезоне,ты о чем к
    juvenale
    juvenale
       24 / 865
    сегодня в 14:36
    единственный кто заслужил ...у него украл Модрич ЗМ в прошлом году, а в этом году он выиграл и с сборной и с клубом
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