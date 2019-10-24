Аньелли: «Роналду заслуживает „Золотой мяч“»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли считает, что нападающий Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.
Наш рост подтверждается рейтингом УЕФА. Мы уже пятые, и у нас есть серьёзный фундамент, чтобы думать о четвёртом месте. Сегодня наш новый логотип узнают везде, нам хватило смелости, чтобы его утвердить. Также мы пригласили Криштиану Роналду. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч», потому что действительно заслуживает этого.
В этом году должен либо ВД либо Алиссон взять, любой другой вариант плевок в сторону футбола
Трофеи все показывают
В этом году должен либо ВД либо Алиссон взять, любой другой вариант плевок в сторону футбола
Трофеи все показывают
Ох уж эти обиженные персофаны Рауля....!
Вроде Рауль сам был достойным человеком, а вот его персофаны полная противоположность!
Ох уж эти обиженные персофаны Рауля....!
Вроде Рауль сам был достойным человеком, а вот его персофаны полная противоположность!
Месси другое дело, перечислять можно и долго. А то что выбит Ливером был так это не основание не давать мяч и лишать заслуг. Однозначно и без лишних базаров Месси! Опладисменты ))
Месси другое дело, перечислять можно и долго. А то что выбит Ливером был так это не основание не давать мяч и лишать заслуг. Однозначно и без лишних базаров Месси! Опладисменты ))
Пока первый проявляет себя отлично в наиболее важных матчах клуба или сборной, второго постоянно оправдывают все и ищут виноватых. И нет, о Роналду хорошо говорят не только его одноклубники.
Пока первый проявляет себя отлично в наиболее важных матчах клуба или сборной, второго постоянно оправдывают все и ищут виноватых. И нет, о Роналду хорошо говорят не только его одноклубники.