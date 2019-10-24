Аньелли: «Роналду заслуживает „Золотой мяч“»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли считает, что нападающий станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.

Наш рост подтверждается рейтингом УЕФА . Мы уже пятые, и у нас есть серьёзный фундамент, чтобы думать о четвёртом месте. Сегодня наш новый логотип узнают везде, нам хватило смелости, чтобы его утвердить. Также мы пригласили Криштиану Роналду. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч», потому что действительно заслуживает этого.