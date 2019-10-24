Экс-наставник «Спартака»: «Кононов - отличный тренер, болельщики ошибаются»

Бывший тренер «Спартака» Даниэл Тудор рассказал о причинах отставки Олега Кононова с поста наставника московского клуба.
Матерный рёв толпы в адрес Кононова? Во время матча не понимал, что они кричали, был полностью сконцентрирован на игре. Уже после посмотрел на YouTube, что там было. Моё мнение: кто-то должен был это остановить. Это ненормально. Кононов — прекрасный тренер, и то, что делали фанаты — большая ошибка. Так не должно быть. «Спартак» — большой европейский клуб с потрясающей армией болельщиков. Они не должны поступать так со своим тренером.
Возможно, мы пришли не в самое удачное время. В этом году сменилось очень много игроков. Пришли молодые футболисты, кто-то приехал уже после завершения сборов, кто-то присоединился по ходу чемпионата. Когда ты строишь новую команду из молодых ребят, нужно быть готовым к взлётам и падениям. Но это «Спартак», большой клуб, где нуждаются в результате.
Тактическую модель ставит тренер и игроки должны ей следовать. Точка.
Другое дело, что она должна быть, должны быть какие-то мысли, планы, неожиданные ходы, идеи, а при Кононове я лично видел, что игроки не могут до штрафной дойти, увязая на бровке, тупя с мячом по минуте на одном месте, потому что на тренировках, видимо, отрабатывали не игру в пас, а что-то другое, видимо, "забегания в никуда" и "стеночки с самим собой". При этом игроки нормальные, но взаимодействия у них не налажены.
2) Не нужно обобщать, адекватные болельщики не выделяли кого-то конкретно, а радовались за всю команду. Глушаков просто был капитаном и получил чуть больше порцию славы, в том числе и за фартовые голы.
Тактическую модель ставит тренер и игроки должны ей следовать. Точка.
Другое дело, что она должна быть, должны быть какие-то мысли, планы, неожиданные ходы, идеи, а при Кононове я лично видел, что игроки не могут до штрафной дойти, увязая на бровке, тупя с мячом по минуте на одном месте, потому что на тренировках, видимо, отрабатывали не игру в пас, а что-то другое, видимо, "забегания в никуда" и "стеночки с самим собой". При этом игроки нормальные, но взаимодействия у них не налажены.
2) Не нужно обобщать, адекватные болельщики не выделяли кого-то конкретно, а радовались за всю команду. Глушаков просто был капитаном и получил чуть больше порцию славы, в том числе и за фартовые голы.