Экс-наставник «Спартака»: «Кононов - отличный тренер, болельщики ошибаются»

Бывший тренер «Спартака» рассказал о причинах отставки с поста наставника московского клуба.

Матерный рёв толпы в адрес Кононова? Во время матча не понимал, что они кричали, был полностью сконцентрирован на игре. Уже после посмотрел на YouTube, что там было. Моё мнение: кто-то должен был это остановить. Это ненормально. Кононов — прекрасный тренер, и то, что делали фанаты — большая ошибка. Так не должно быть. «Спартак» — большой европейский клуб с потрясающей армией болельщиков. Они не должны поступать так со своим тренером.

Возможно, мы пришли не в самое удачное время. В этом году сменилось очень много игроков. Пришли молодые футболисты, кто-то приехал уже после завершения сборов, кто-то присоединился по ходу чемпионата. Когда ты строишь новую команду из молодых ребят, нужно быть готовым к взлётам и падениям. Но это «Спартак», большой клуб, где нуждаются в результате.