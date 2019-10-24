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Экс-наставник «Спартака»: «Кононов - отличный тренер, болельщики ошибаются»

сегодня, 11:16

Бывший тренер «Спартака» Даниэл Тудор рассказал о причинах отставки Олега Кононова с поста наставника московского клуба.

Матерный рёв толпы в адрес Кононова? Во время матча не понимал, что они кричали, был полностью сконцентрирован на игре. Уже после посмотрел на YouTube, что там было. Моё мнение: кто-то должен был это остановить. Это ненормально. Кононов — прекрасный тренер, и то, что делали фанаты — большая ошибка. Так не должно быть. «Спартак» — большой европейский клуб с потрясающей армией болельщиков. Они не должны поступать так со своим тренером.

Возможно, мы пришли не в самое удачное время. В этом году сменилось очень много игроков. Пришли молодые футболисты, кто-то приехал уже после завершения сборов, кто-то присоединился по ходу чемпионата. Когда ты строишь новую команду из молодых ребят, нужно быть готовым к взлётам и падениям. Но это «Спартак», большой клуб, где нуждаются в результате.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   102 / 865
сегодня в 16:00
Спартак» — большой европейский клуб? Это пупсики то:) Команда, которая проигрывает подряд Уралу, Уфе и Оренбургу не достойна так называться! Кононов неплохой специалист, но он не смог найти управу на проклятую команду.
Sueverny
Sueverny ответил Oliver S
   314 / 865
сегодня в 15:59
1) "Тактика тоже подбирается под игроков" да лаадно. Т.е. если тренеру дадут 10 нападающих и вратаря, то он будет строить схему в 0-0-10 ? Тактическую модель ставит тренер и игроки должны ей следовать. Точка. Другое дело, что она должна быть, должны быть какие-то мысли, планы, неожиданные ходы, идеи, а при Кононове я лично видел, что игроки не могут до штрафной дойти, увязая на бровке, тупя с мячом по минуте на одном месте, потому что на тренировках, видимо, отрабатывали не игру в пас, а что-то другое, видимо, "забегания в никуда" и "стеночки с самим собой". При этом игроки нормальные, но взаимодействия у них не налажены. 2) Не нужно обобщать, адекватные болельщики не выделяли кого-то конкретно, а радовались за всю команду. Глушаков просто был капитаном и получил чуть больше порцию славы, в том числе и за фартовые голы.
Здравое суждение.
Sueverny
Sueverny
   314 / 865
сегодня в 15:50
Чехарда с тренерами - главная причина неудач. Год вливаться в команду требуется, год модернизировать по собственные взгляды и финансовые возможности команды. Вот потом можно ждать результат. Да и не гарантировано, что получится. У многих даже великих тренеров порой ничего не получалось. А у Спартака просто система от владельцев.
Шуnя771
Шуnя771
   91 / 865
сегодня в 15:12
Слова.
mortid
mortid ответил альсато
   218 / 865
сегодня в 14:57
"Хлеба и зрелищ!"-все, что нужно толпе (болельщикам)-нет "хлеба и зрелища"-гони Цезаря (Кононова)!
Какой же он цезарь? максимум прокуратор. Цезарь в вип ложе сидит, наблюдает :D
azures
azures
   40 / 865
сегодня в 14:35
Скоро и Тедеско будут травить, у свиней натура такая.
berda2003
berda2003
   408 / 865
сегодня в 13:56
Кононова травили не трибуны - они до фени тренерам...
его травили журналюги, "специалисты", "коллеги" - что на кандэлакТВ, что в газетах, что на футбольных сайтах. Был капитальный заказ, может быть даже проплаченный.-
Ведь пели слажено и одну и туже песню - о смерти спартака...
альсато
альсато
   487 / 865
сегодня в 13:46
"Хлеба и зрелищ!"-все, что нужно толпе (болельщикам)-нет "хлеба и зрелища"-гони Цезаря (Кононова)!
Oliver S
Oliver S ответил Сп62
   712 / 865
сегодня в 13:38
Извини, но я с тобой не согласен. Тренер без игроков ничто. Пример, Сёмин в Мордовии. Тактика тоже подбирается под игроков. А по поводу Дениса, то в чемпионский год все носили его на руках. Не надо лукавить.
1) "Тактика тоже подбирается под игроков" да лаадно. Т.е. если тренеру дадут 10 нападающих и вратаря, то он будет строить схему в 0-0-10 ?
Тактическую модель ставит тренер и игроки должны ей следовать. Точка.
Другое дело, что она должна быть, должны быть какие-то мысли, планы, неожиданные ходы, идеи, а при Кононове я лично видел, что игроки не могут до штрафной дойти, увязая на бровке, тупя с мячом по минуте на одном месте, потому что на тренировках, видимо, отрабатывали не игру в пас, а что-то другое, видимо, "забегания в никуда" и "стеночки с самим собой". При этом игроки нормальные, но взаимодействия у них не налажены.

2) Не нужно обобщать, адекватные болельщики не выделяли кого-то конкретно, а радовались за всю команду. Глушаков просто был капитаном и получил чуть больше порцию славы, в том числе и за фартовые голы.
Армейская душа
Армейская душа
   92 / 865
сегодня в 13:35
Болельщики уже видят, как в 2023 будут рулить свинарней - поэтому они ошибаться не могут )))
Oliver S
Oliver S ответил 25процентный клоун
   712 / 865
сегодня в 13:30
Мне противно читать такое, это чей-то бред, но не ваш, повторюсь, когда новый тренер выведет Спартак на жругой уровень или когда у нас будет новый "фартовый" капитан, тогда можно будет отчасти согласиться. А пока что мне стыдно за обезьянье поведение фанов
Стыдно вам должно быть за твердолобость и отрицание очевидных вещей.
А по поводу "это чей-то бред, но не ваш", я думаю своей головой и привык не надевать розовые очки как некоторые кб болельщики, в числе которых и поклонники "таланта" Кононова и Глушакова.
d_fincher
d_fincher ответил 25процентный клоун
   23 / 865
сегодня в 13:25
Я очень серьезно. По порядку. Олег обещал - это его ошибка, не стоило. Весной ему не везло с реализацией, как и Зе Луишу, могли быть выше и могли играть лучше. Считаю что виноват и он и игроки, ведь теряли очки в безобидных ситуациях. Наступает новый сезон и команду переворачивают с ног на голову, убирая топ форвардов и набивая ее сыромятиной по ходу сезон, идет слив тренера президентом. От тренера ничего не зависело уже в сентябре и все это поняли, что его уберут. Вина его есть, но ее пока ни один эксперт не подтвердит, она эфимерна, не факт что Моуриньо бы в такой ситуации вырулил, когда твои игроки с метра забить не могут и пропускают глупые голы со стандартов. Вот когда Тедеско вытащит команду на верх, тогда скажем что Кононов был плох, а пока не имеем права, а сказали, обзывали, за это стыдно. За Дегиса так же надо было впрягаться, за капитана, у него проблемы начались, а фаны подхватили то что на вентиляторе было, стыдно. Вывод - надо было обоих поддерживать и вести диалог а не вести себя как обезьяны
Почему Зе Луишу "не везло с реализацией" при тренере Кононове, и вдруг вернулась удача при тренере в Португалии? Может не в удаче дело, а в тренере? В игре, которую он ставил, в том, как он использует форварда.

А Тедеско уже очко взял, что Кононов в 5-ти домашних играх подряд не смог.

С выводом тем более не согласен. Если человек обещает, но не выполняет, если другой человек сливает тренера и переписка есть в сети, и их лайки, и
слова Карреры - то зачем этот слив, эту подлость и желчь, это вранье поддерживать фанатам? От таких надо избавляться. Это не ситуация с Жано, когда конфликт можно замять, а можно его убрать из команды - и ничего не изменится. Это ситуация с тренером и с капитаном-сливщиком. Надо было убирать - убрали.
neukomm
neukomm
   247 / 865
сегодня в 13:17
Кононов может и отличный тренер. Но он с самого начала не подходящий тренер для Спартака. Не тот типаж.
Знатог
Знатог
   277 / 865
сегодня в 13:14
Кононов - отличный тренер, да и Семак отличный тренер, только соперники об этом не знают.
Виссарионович
Виссарионович ответил мяч квадратный
   83 / 865
сегодня в 13:14
Хотелось, чтобы было иначе)
yasukuni
yasukuni ответил 25процентный клоун
   838 / 865
сегодня в 13:08
Это не ваше мнение, это сфабрикованое кем то мнение, которое на поверхности. Иуда дзеба, так что лапши не надо и обезьяньего поведения фанов. Мы Спартак а не кобылы
Стандартная отговорка: этот вовсе не Иуда № 8 на видео и в аудио. Это просто чел, сильно похожий на Иуду. Сколько лет басне про чела, "сильно похожего на генерального прокурора"?
мяч квадратный
мяч квадратный ответил Виссарионович
   174 / 865
сегодня в 12:59
Да, пробки, шум...зато есть команда на которую можно сходить посмотреть, на свой стадион. У нас в Орле такой нет, да и стадиону по ходу хана после "капитального ремонта".
Ну, всё так и должно быть. Капремонт затевается для того, чтобы украсть бюджетные деньги, а не для того, чтобы что-то там построить. Это реалии режима. По другому и быть не могло.
Виссарионович
Виссарионович ответил Gelious
   83 / 865
сегодня в 12:53
Да, пробки, шум...зато есть команда на которую можно сходить посмотреть, на свой стадион. У нас в Орле такой нет, да и стадиону по ходу хана после "капитального ремонта".
25процентный клоун
25процентный клоун ответил yasukuni
   6 / 865
сегодня в 12:41
Это не ваше мнение, это сфабрикованое кем то мнение, которое на поверхности. Иуда дзеба, так что лапши не надо и обезьяньего поведения фанов.
Мы Спартак а не кобылы
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Сп62
   6 / 865
сегодня в 12:40
+500
Просто Цорн убрал Олега сделав крайним, так же и с Денисом, но там не Цорн
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Oliver S
   6 / 865
сегодня в 12:38
Мне противно читать такое, это чей-то бред, но не ваш, повторюсь, когда новый тренер выведет Спартак на жругой уровень или когда у нас будет новый "фартовый" капитан, тогда можно будет отчасти согласиться. А пока что мне стыдно за обезьянье поведение фанов
25процентный клоун
25процентный клоун ответил d_fincher
   6 / 865
сегодня в 12:35
Я очень серьезно. По порядку.
Олег обещал - это его ошибка, не стоило. Весной ему не везло с реализацией, как и Зе Луишу, могли быть выше и могли играть лучше. Считаю что виноват и он и игроки, ведь теряли очки в безобидных ситуациях.
Наступает новый сезон и команду переворачивают с ног на голову, убирая топ форвардов и набивая ее сыромятиной по ходу сезон, идет слив тренера президентом. От тренера ничего не зависело уже в сентябре и все это поняли, что его уберут. Вина его есть, но ее пока ни один эксперт не подтвердит, она эфимерна, не факт что Моуриньо бы в такой ситуации вырулил, когда твои игроки с метра забить не могут и пропускают глупые голы со стандартов. Вот когда Тедеско вытащит команду на верх, тогда скажем что Кононов был плох, а пока не имеем права, а сказали, обзывали, за это стыдно.
За Дегиса так же надо было впрягаться, за капитана, у него проблемы начались, а фаны подхватили то что на вентиляторе было, стыдно.
Вывод - надо было обоих поддерживать и вести диалог а не вести себя как обезьяны
mihaluch
mihaluch
   37 / 865
сегодня в 12:34
Кононов грамотный тренер,но грамотные люди не для "Спартака".
мяч квадратный
мяч квадратный
   174 / 865
сегодня в 12:34
Какие нетерпеливые эти болельщики спартака. То ли дело болельщики ЦСКА. Вон при картофельном тренеришке ЦСКА уже год как деградирует. Даже Марио и тот начал деградировать. Уже даже игроки не выдерживают и называют во вью картофельного тренеришку ссыклом. Но болельщики согласны подождать ещё, а виновата во всём жена Дюкова.
oFANATo
oFANATo
   50 / 865
сегодня в 12:30
У спартака 16 лет были отличные тренеры. Нет трофеев,нет еврокубков.
Gelious
Gelious ответил Виссарионович
   184 / 865
сегодня в 12:29
Это потому что вы им чая с самовара не налили и пряниками не угощали)
Возможно и так, да. Для меня смотрится еще даже в чем-то приятно все это, потому что футбольная жизнь кипит в такие моменты. Но представляю, как тяжело далеким от футбола людям.
Сп62
Сп62 ответил Oliver S
   98 / 865
сегодня в 12:13
Извини, но я с тобой не согласен. Тренер без игроков ничто. Пример, Сёмин в Мордовии. Тактика тоже подбирается под игроков. А по поводу Дениса, то в чемпионский год все носили его на руках. Не надо лукавить.
Виссарионович
Виссарионович ответил Gelious
   83 / 865
сегодня в 12:12
Это потому что вы им чая с самовара не налили и пряниками не угощали)
Морозовский
Морозовский
   12 / 865
сегодня в 12:09
Болельщики "Спартака" всегда ошибаются! Вон, после роковой ошибки их с Каррерой, в какую яму попали!
drug01
drug01 ответил LOpp
   99 / 865
сегодня в 12:03
Все правильно. Кононов отличный тренер, болельщики цска и Зенита очень расстроились, когда он ушел в отставку.
Очень жаль но впереди нет перспектив.....!
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