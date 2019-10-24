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Бийол: «Шансы у нас есть не математические, а реальные»

сегодня, 15:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош19:55 Не начался

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол оценил шансы армейцев в Лиге Европы. 

Нам почему-то сложно переключиться с матчей чемпионата России на еврокубки. И, конечно, никуда не годится, что ПФК ЦСКА пока занимает в группе последнее место. С «Эспаньолом» мы играли гораздо лучше, чем с «Лудогорцем», весь первый тайм имели ощутимое преимущество. Считаю, качество футбола у нас было на уровне. Другое дело, что это не помогло.

«Лудогорец» преподнес нам сюрприз. Они были быстрыми, физически сильными, здорово работали с мячом. Мы не ожидали, что они будут так хороши. Мы сделали выводы и с «Эспаньолом» уже сами диктовали свои условия, а соперник какое-то время испытывал затруднения с тем, чтобы нам отвечать контригрой. Но мы не воплотили преимущество в голы, не дожали испанцев, когда у нас были моменты. Я думаю, что-то похожее у нас было в прошлом сезоне в чемпионате России. В конце концов мы научились преодолевать обстоятельства и добиваться побед. Теперь нужно сделать то же самое в Лиге Европы. Уверен, что у нас это получится.

Что касается шансов на плей-офф, они есть. Не математические, а реальные. Как я уже говорил, очень многое будет зависеть от двух игр с «Ференцварошем». И мы настроены только на победу.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   51 / 865
сегодня в 16:17
Всё правильно, только забивать голы надо, а забивного нападающего НЕТ.
Чалову пора сидеть на скамейке. Трудно будет без напа, удачи вам.
VIPded
VIPded
   36 / 865
сегодня в 16:15
Удачи ЦСКА!!!
oFANATo
oFANATo
   50 / 865
сегодня в 16:14
Так используйте их. Ждём победу.
ДАША Д
ДАША Д
   311 / 865
сегодня в 16:09
Шансы реальные были уже 2 раза. Итого - пшик.
Василий 50
Василий 50
   387 / 865
сегодня в 15:47
Игра покажет.
Армейская душа
Армейская душа
   92 / 865
сегодня в 15:43
Да, нужен пустяк - выиграть все оставшиеся игры
cska plus
cska plus
   4 / 865
сегодня в 15:41
Меньше болтать лучше, лучше иди и тренеруйся и готовься к игре.
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