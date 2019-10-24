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Газизов: «Положительно отношусь к пиву на стадионах»

сегодня, 15:46

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможное возвращение пива на футбольные стадионы.

Положительно отношусь к пиву на стадионах. Это привлечет дополнительные инвестиции в футбол, придут пивные бренды. Домашний чемпионат мира показал, что ничего плохого в этом нет, все прошло спокойно и мирно. Надеюсь, что этот тренд мы зададим и в нашем чемпионате. Когда я был на матчах ЧМ, не видел ни одного пьяного. Кто хотел выпить — выпил, остальные просто проходили мимо. В любом случае это положительно повлияет на развитие футбола в стране, на приход денег в клубы.

Колосков предложил и крепкий алкоголь вернуть? Он гуру, понимает, что раньше все было нормально. Но давайте вначале начнем хотя бы с пива.

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drug01
drug01
   99 / 865
сегодня в 16:11
Пиво это хорошо но в меру.....
Морозовский
Морозовский
   12 / 865
сегодня в 16:07
Не, лучше начать с крепких напитков: коньячОк, водочка, вискарЁк под лимончик, икорочку, огурчик солёный хрустящий и чёрный хлебушек занюхать! Вот это разогрев, особенно сейчас, в холодную погоду! Дитям - цветы!
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