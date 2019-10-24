Моуриньо не интересна «Боруссия Д», ему нужен более амбициозный клуб

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Жозе Моуриньо отказал дортмундской «Боруссии» в предложении возглавить команду.
Португальский специалист объяснил это отсутствием заинтересованности в должности наставника «Боруссии», поскольку его цель - возглавить более амбициозный клуб.
Также недавно появлялась новость о том, что президент «Реала» Флорентино Перес хочет видеть Моуриньо наставником своей команды.
Этот тренер себя уже изжил,и еслио н Дортмунд считает не амбициозным клубом то походу он тупо зазнался
Этот тренер себя уже изжил,и еслио н Дортмунд считает не амбициозным клубом то походу он тупо зазнался
Просто взгляните на Моуриньо до прихода в Реал и после........до..... Победа с Порту в ЛЧ, Два титула с Челси, Победа с Интером в ЛЧ и требл, ......... после...... увольнение из челси и МЮ, даже не смотря на трофеи.......
И за чем ему идти в Реал? хочет еще раз получить в класико? чтобы ему еще раз напомнили его место переводчика, сегодня барса немножко слаба но даже в таком состоянии она победит.
PS если Моуриньо мужик пускай возглавит Лидс, раз бьелса не в состоянии его поднять в АПЛ..... уних теже цвета белые как у халвы.
Просто взгляните на Моуриньо до прихода в Реал и после........до..... Победа с Порту в ЛЧ, Два титула с Челси, Победа с Интером в ЛЧ и требл, ......... после...... увольнение из челси и МЮ, даже не смотря на трофеи.......
И за чем ему идти в Реал? хочет еще раз получить в класико? чтобы ему еще раз напомнили его место переводчика, сегодня барса немножко слаба но даже в таком состоянии она победит.
PS если Моуриньо мужик пускай возглавит Лидс, раз бьелса не в состоянии его поднять в АПЛ..... уних теже цвета белые как у халвы.
А на счёт Маура, то.. после последних лет его работы это клубам нужно думать на счёт его приглашения, а не ему выбирать) Затрат много, а толку никакого.
Ну посмотрим если его всё же в Реал пригласят, что выйдет, но пока Маур выглядет как сбитый(скорее да же подбитый) летчик.
А на счёт Маура, то.. после последних лет его работы это клубам нужно думать на счёт его приглашения, а не ему выбирать) Затрат много, а толку никакого.
Ну посмотрим если его всё же в Реал пригласят, что выйдет, но пока Маур выглядет как сбитый(скорее да же подбитый) летчик.