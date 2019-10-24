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Моуриньо не интересна «Боруссия Д», ему нужен более амбициозный клуб

вчера, 18:39

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Жозе Моуриньо отказал дортмундской «Боруссии» в предложении возглавить команду.

Португальский специалист объяснил это отсутствием заинтересованности в должности наставника «Боруссии», поскольку его цель - возглавить более амбициозный клуб.

Также недавно появлялась новость о том, что президент «Реала» Флорентино Перес хочет видеть Моуриньо наставником своей команды.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил STVA 1
   72 / 883
сегодня в 00:15
Моуру нужны финансы под своих игроков! Дортмунд ему много не даст! Все просто!
Да оно ему надо? Те же Клоп,Пеп,Анчи с финансами Баварии до хрена добились? Клоп вообще пожизненный неудачник был в Дортмунде....всё просто..............
Zenit_84
Zenit_84
   181 / 883
сегодня в 00:11
Перебирает харчами
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   273 / 883
сегодня в 00:09
Обыкновенный, завязывай. Столько клубов развел.
STVA 1
STVA 1 ответил cevin cigan
   96 / 883
сегодня в 00:05
Скажи нам,гуру футбола,кто сейчас из топ тренеров пойдёт в бундеслигу??? Все от туда,только сбегают!!! Клоп,Анчи Пеп.......
Моуру нужны финансы под своих игроков! Дортмунд ему много не даст! Все просто!
cevin cigan
cevin cigan ответил Triem
   72 / 883
вчера в 23:46
Повезло Боруссии! Моур уже не тот.
Скажи нам,гуру футбола,кто сейчас из топ тренеров пойдёт в бундеслигу??? Все от туда,только сбегают!!! Клоп,Анчи Пеп.......
Triem
Triem
   385 / 883
вчера в 23:31
Повезло Боруссии! Моур уже не тот.
Барсаглор
Барсаглор ответил DXTK
   545 / 883
вчера в 23:25
в чем ошибка Моуриньо и почему он постоянно жалуется и его отовсюду выгоняют? в том что он связал себя с халвой, ..... когда то он был помощником у Робсона, затем у ван Гала когда те тренировали Барсу, а возглавив Реал он себя проклял, уже в первом класико мы увидели когда Барса наказала перводчика за длинный нос и высокомерие 5-0. Просто взгляните на Моуриньо до прихода в Реал и после........до..... Победа с Порту в ЛЧ, Два титула с Челси, Победа с Интером в ЛЧ и требл, ......... после...... увольнение из челси и МЮ, даже не смотря на трофеи....... И за чем ему идти в Реал? хочет еще раз получить в класико? чтобы ему еще раз напомнили его место переводчика, сегодня барса немножко слаба но даже в таком состоянии она победит. PS если Моуриньо мужик пускай возглавит Лидс, раз бьелса не в состоянии его поднять в АПЛ..... уних теже цвета белые как у халвы.
Аххаха!Сегодня Барса немножко слаба.ДА ОНА УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВЫЛЕТАЕТ ИЗ ЛЧ,ОНА ПО МОЕМУ УЖЕ ДАВНО СЛАБА.ЕЕ УРОВЕНЬ ЭТО ЧИ! Ну а Реал времен Маура был очень даже не плох.Жаль что он с Реалом не выиграл ЛЧ.Хотя может быть у него такая возможность появится.
Правдин Семён
Правдин Семён
   161 / 883
вчера в 23:21
Значит, всё-таки, Гуанчжоу Эвергранд.
Компас
Компас
вчера в 23:14
Если у тебя есть яйца, возьми и возглавь «Лидс». Выведи клуб в Премьер-лигу, а затем в Лигу чемпионов. Вот это яйца! Если хочешь играть в футбол — приходи в «Лидс».
cevin cigan
cevin cigan
   72 / 883
вчера в 23:09
    Жека10
    Жека10
       279 / 883
    вчера в 22:49
    пожалуй только за то что привёл Интер к победе в ЛЧ ему можно сказать спасибо.Но вот про этот стиль игры автобуса,конечно нужно его критиковать.

    Этот тренер себя уже изжил,и еслио н Дортмунд считает не амбициозным клубом то походу он тупо зазнался
    mortid
    mortid
       210 / 883
    вчера в 22:18
    Амбициозный? Да он просто рачело, возомнивший себя тренером. Ему нужен тупо один из сильнейших составов в Европе, с которым даже Вася Пупкин что-то да выиграет. Пусть докажет что он реально супер тренер, каковым он себя считает, приняв команду без денег саудитов.
    10 Seconds to Mars
    10 Seconds to Mars
       179 / 883
    вчера в 22:12
    Поржал, пусть дальше ждёт предложений от более амбициозных клубов) которым он нафиг не нужен.
    Объективное мнение
    Объективное мнение
       112 / 883
    вчера в 22:03
    Я же говорил
    alex074
    alex074
       113 / 883
    вчера в 21:53
    Пусть сидит со своими амбициями без работы
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
       572 / 883
    вчера в 21:48
    Что за бред? Называйте все своими словами: Маур возглавит только денежный мешок, а не амбициозный клуб
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       233 / 883
    вчера в 21:26
    Ещё пару лет посидит без работы, потом уже никому не понадобиться
    shlifen
    shlifen
    вчера в 21:22
    Где-то в Дортмунде вздохнули спокойно... А вообще если БД хотят в обороне дела наладить - так можно и Марселино пригласить, он как раз недавно свой тренерский уровень показывал...
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       21 / 883
    вчера в 21:15
    А его в Боруссию разве приглашали?
    sihafazatron
    sihafazatron
       18 / 883
    вчера в 21:06
    В ювентус пусть идёт, князю понравится))
    Белорусский вокзал
    Белорусский вокзал
       334 / 883
    вчера в 21:02
    Моуриньо недостоин уровня Боруссии. Ему только условный эвертон тренеровать
    Карабахский Дрон
    Карабахский Дрон
       140 / 883
    вчера в 20:56
    Пора зазнайке спускаться с небес. Шмели его на пушечный выстрел не подпустят к своему клубу с его автобусной тактикой.
    Martini_1987
    Martini_1987
       186 / 883
    вчера в 20:47
    Ооо, дак уже весной в Спартаке освободится вакансия, у них амбиций выше крыши)) Так что, Жозе торопись, ведь у Федуна нынче акция, два днаря по цене одного, ты будешь как раз подстать клубу, в котором кроме амбиций и названия мало что хорошего осталось...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       16 / 883
    вчера в 20:47
    Припух Жозик совсем. После провала надо доказывать свою состоятельность снова . Пусть на середнячках потренируется.
    shlomo
    shlomo
       319 / 883
    вчера в 20:40
    А пусть начнет с ФНЛ России и сделает чемпионом ну.....предположим Мордовию...
    joni1976
    joni1976
       640 / 883
    вчера в 20:18
    Не с последними результатами Мауриньо выпендриваться так то, не зовут его в амбициозные клубы потому что слабо тренил в последнее время. Надо доказывать
    DXTK
    DXTK
       188 / 883
    вчера в 20:16
    в чем ошибка Моуриньо и почему он постоянно жалуется и его отовсюду выгоняют? в том что он связал себя с халвой, ..... когда то он был помощником у Робсона, затем у ван Гала когда те тренировали Барсу, а возглавив Реал он себя проклял, уже в первом класико мы увидели когда Барса наказала перводчика за длинный нос и высокомерие 5-0.

    Просто взгляните на Моуриньо до прихода в Реал и после........до..... Победа с Порту в ЛЧ, Два титула с Челси, Победа с Интером в ЛЧ и требл, ......... после...... увольнение из челси и МЮ, даже не смотря на трофеи.......

    И за чем ему идти в Реал? хочет еще раз получить в класико? чтобы ему еще раз напомнили его место переводчика, сегодня барса немножко слаба но даже в таком состоянии она победит.

    PS если Моуриньо мужик пускай возглавит Лидс, раз бьелса не в состоянии его поднять в АПЛ..... уних теже цвета белые как у халвы.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       380 / 883
    вчера в 19:57
    Мечтает о сборной России)
    Don trambon
    Don trambon ответил Так Себе Аналитик
       174 / 883
    вчера в 19:51
    Я просто имел в виду, что "Дортмунд" идет на спад, и есть вопросы к комплектованию состава и руководству. И Моуриньо понимает, что, если он придет, ему придется как-то с этим жить, и того, кто он хочет, ему, конечно, не купят, придется опять одалживать, как Хакими у "Реала".
    Ну возможно и так. Хотя по именам и их стоимости выглядет всё не плохо (но на деле не всегда желание и действительность совпадает).

    А на счёт Маура, то.. после последних лет его работы это клубам нужно думать на счёт его приглашения, а не ему выбирать) Затрат много, а толку никакого.

    Ну посмотрим если его всё же в Реал пригласят, что выйдет, но пока Маур выглядет как сбитый(скорее да же подбитый) летчик.
    Faustello
    Faustello
       4 / 883
    вчера в 19:47
    Передайте ему, что Тамбов после увольнения русского Моуриньо в поисках, ему туда дорога!
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