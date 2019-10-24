Моуриньо не интересна «Боруссия Д», ему нужен более амбициозный клуб

вчера, 18:39

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Реала» отказал дортмундской «Боруссии» в предложении возглавить команду.

Португальский специалист объяснил это отсутствием заинтересованности в должности наставника «Боруссии», поскольку его цель - возглавить более амбициозный клуб.

Также недавно появлялась новость о том, что президент «Реала» Флорентино Перес хочет видеть Моуриньо наставником своей команды.