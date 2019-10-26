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Овчинников: «Все хотят попасть в еврокубки»

сегодня, 21:58

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что команда серьезно относится к Кубку России.

Безусловно, это важный турнир для нас. Трофеи в условиях серьезной конкуренции даются все сложнее и сложнее. Сейчас все больше команд, которые претендуют и на высокие места в чемпионате, и на Кубок. Все хотят попасть в еврокубки, завоевать титулы. Мы проявили большое уважение как к «Алании» и местным поклонникам футбола, так и к своим болельщикам, поехали практически основным составом. Провели небольшую ротацию, дали игровое время молодым футболистам, которые, на мой взгляд, проявили себя очень хорошо. Для них это неоценимый опыт, а кубковые игры — лишняя возможность дать им игровое время. Конечно, есть определенный риск, если массово выпустить молодежь, но в этом году мы нашли баланс.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 856
сегодня в 23:07
С Уфой снова сложности появятся.
Leha-ha50
Leha-ha50
   19 / 856
сегодня в 22:49
С Уфой шутить нельзя. Надо основой играть. Два раза победы упустили, а кое кто и влетел Уфе!!!
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