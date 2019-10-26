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Овчинников: «Можно сказать, что сезон складывается для нас хорошо»

сегодня, 21:43

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил неудачи команды в текущем сезоне.

Надо начать с того, что состав у нас пока не стабилизировался. Много молодых футболистов, есть новички — как иностранцы, так и ребята из дубля. Все понимают, что у нас не самая длинная скамейка. Есть некий дисбаланс в комплектовании команды, отсюда и такие разные матчи. С другой стороны, по большей части результаты все-таки положительные. Можно сказать, что сезон складывается для нас хорошо. Мы вышли в 1/8 финала Кубка России, идем в лидирующей группе в чемпионате России.

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Все комментарии
pam06
pam06 ответил Александр Нeвский
   11 / 856
сегодня в 22:47
Вообще-то нападающий
Неужели????????????? Все понятно ))))))))))))))))))))
Александр Нeвский
Александр Нeвский ответил pam06
   185 / 856
сегодня в 22:45
Вы о чем????? Какое НХЛ. Сергей Овчинников - вратарь команд Динамо, Локомотив, Бенфика, Порту.... тренер - Локомотив, Динамо (К) ... Сейчас старший тренер ЦСКА!!!!
Вообще-то нападающий
pam06
pam06 ответил Александр Нeвский
   11 / 856
сегодня в 22:37
В своем НХЛ ты может и понимаешь многое, но в футболе...
Вы о чем????? Какое НХЛ. Сергей Овчинников - вратарь команд Динамо, Локомотив, Бенфика, Порту.... тренер - Локомотив, Динамо (К) ... Сейчас старший тренер ЦСКА!!!!
pam06
pam06 ответил Террпсихора
   11 / 856
сегодня в 22:30
мм, лучше? Уфа, Локо Краснодар!!! Этого никогда не было, раньше наоборот вытаскивали матчи на последних, сейчас этого нет - отдаём очи!
В том то и дело, что даже в прошлом сезоне прибавляли. Исключения бывают всегда... Но в этом сезоне вторые таймы стабильно провальные!!!!!
Террпсихора
Террпсихора ответил pam06
сегодня в 22:26
Все все понимают... Не понятно одно - куда делась армейская выносливость... Даже по прошлому сезону вторые таймы выглядели значительно лучше, в это просто кошмар. В прошлом году команда была не менее молодая, да и новичков было побольше... Работать нужно не покладая "рук" и меньше почевать на лаврах. "Идем в лидерах, сезон складывается хорошо", скажу больше необоснованно хорошо. С такой игрой не долго и отвалиться.
мм, лучше? Уфа, Локо Краснодар!!! Этого никогда не было, раньше наоборот вытаскивали матчи на последних, сейчас этого нет - отдаём очи!
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   185 / 856
сегодня в 22:20
В своем НХЛ ты может и понимаешь многое, но в футболе...
pam06
pam06
   11 / 856
сегодня в 21:55
Все все понимают... Не понятно одно - куда делась армейская выносливость... Даже по прошлому сезону вторые таймы выглядели значительно лучше, в это просто кошмар. В прошлом году команда была не менее молодая, да и новичков было побольше... Работать нужно не покладая "рук" и меньше почевать на лаврах. "Идем в лидерах, сезон складывается хорошо", скажу больше необоснованно хорошо. С такой игрой не долго и отвалиться.
cska plus
cska plus
   12 / 856
сегодня в 21:47
Этого мало.
oFANATo
oFANATo
   48 / 856
сегодня в 21:45
Согласен с Овчинниковым.
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