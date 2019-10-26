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Овчинников: «Акинфеева нельзя ни улучшить, ни ухудшить»

сегодня, 22:09

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников похвалил голкипера команды Игоря Акинфеева.

В плане работы он не отдыхает в эти паузы, он тренируется вместе со всеми. Сейчас он находится в хорошем игровом тонусе. Его нельзя ни улучшить, ни ухудшить. Моя задача — чтобы Игорь не имел проблем со здоровьем, чтобы он чувствовал себя комфортно. Это наш капитан, который своей работой подтверждает свое звание легендарной фигуры не только для ПФК ЦСКА, но и для всего российского спорта.

Он четко понимает свою роль, понимает, что от него требуется. У нас нет никаких претензий к нему в плане коммуникаций внутри коллектива. Он великолепный капитан и лидер.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   168 / 856
сегодня в 23:14
В сборной место основного по прежнему вакантно..
Союзник противников
Союзник противников
   18 / 856
сегодня в 23:07
Как всякую ЛИЧНОСТЬ.Это пигмеи бегают,разбрызгивая свою желчь на окружающих.Ай,Моськи...
cska plus
cska plus
   12 / 856
сегодня в 23:04
Игорь легенда!
Leha-ha50
Leha-ha50
   19 / 856
сегодня в 22:47
Босс - человек авторитетный , слов на ветер не бросает, тем более , что сам был классным вратарем!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 856
сегодня в 22:33
Акинфеева можно только продырявить
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