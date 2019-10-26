Овчинников: «Акинфеева нельзя ни улучшить, ни ухудшить»

Тренер ЦСКА похвалил голкипера команды .

В плане работы он не отдыхает в эти паузы, он тренируется вместе со всеми. Сейчас он находится в хорошем игровом тонусе. Его нельзя ни улучшить, ни ухудшить. Моя задача — чтобы Игорь не имел проблем со здоровьем, чтобы он чувствовал себя комфортно. Это наш капитан, который своей работой подтверждает свое звание легендарной фигуры не только для ПФК ЦСКА , но и для всего российского спорта.

Он четко понимает свою роль, понимает, что от него требуется. У нас нет никаких претензий к нему в плане коммуникаций внутри коллектива. Он великолепный капитан и лидер.