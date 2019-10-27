Внучка Муссолини требует наказать фанатов «Селтика»

сегодня, 10:22

Внучка диктатора Бенито Муссолини, итальянская депутатка Алессандра Муссолини заявила, что фанатов «Селтика» нужно наказать за баннеры против ее деда.

Эти фанаты совершили акт насилия, вывесив плакат моего повешенного дедушки. Как это можно оставить без наказания? Это просто преступление.

Дело в том, что во время матча группового этапа Лиги Европы против «Лацио» фанаты «кельтов» вывесили баннер, на котором нарисован повешенный Бенито. Считается, что любимой командой диктатора был как раз «Лацио».