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Внучка Муссолини требует наказать фанатов «Селтика»

сегодня, 10:22
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Внучка диктатора Бенито Муссолини, итальянская депутатка Алессандра Муссолини заявила, что фанатов «Селтика» нужно наказать за баннеры против ее деда.

Эти фанаты совершили акт насилия, вывесив плакат моего повешенного дедушки. Как это можно оставить без наказания? Это просто преступление.

Дело в том, что во время матча группового этапа Лиги Европы против «Лацио» фанаты «кельтов» вывесили баннер, на котором нарисован повешенный Бенито. Считается, что любимой командой диктатора был как раз «Лацио».

Селтик

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 847
сегодня в 13:19
Ахахах! С каэдым днём Европа всё смешнее и смешнее.
Insanely cool
Insanely cool ответил Виссарионович
   489 / 847
сегодня в 13:16
Ванаты Селтика сделали единственную ошибку. Нужно было вместо плаката, принести внучку Муссолини. Взгляды как раз у нее совпадают с дедушкиными...
У тебя похоже с внучкой Тслина взгяды совпадают
Insanely cool
Insanely cool
   489 / 847
сегодня в 13:14
Муссолини для своего народа слелал многое, а эти ничтожные люди, во времена той Италии они бы и вякнуть сыкнули бы
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   283 / 847
сегодня в 12:20
бан Селтику на 5 лет еврокубков, да и всё)
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон ответил Виссарионович
   67 / 847
сегодня в 12:00
Ванаты Селтика сделали единственную ошибку. Нужно было вместо плаката, принести внучку Муссолини. Взгляды как раз у нее совпадают с дедушкиными...
А внучку Сталина?
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   67 / 847
сегодня в 11:57
Вставляют свои пять копеек все те, кто ничего не знает о Бенито)
ROLENTO
ROLENTO
   375 / 847
сегодня в 11:19
Толерастия она такая
mangoх12
mangoх12
   15 / 847
сегодня в 11:13
тут тоже обитает его внучка
Виссарионович
Виссарионович
   63 / 847
сегодня в 10:49
Ванаты Селтика сделали единственную ошибку. Нужно было вместо плаката, принести внучку Муссолини. Взгляды как раз у нее совпадают с дедушкиными...
Cap700
Cap700
сегодня в 10:33
Вообще оборзела.
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