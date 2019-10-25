Яремчук не жалеет о скандальных высказываниях про сборную России

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свои слова относительно сборной России.
Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то — не соглашаться.
В принципе, я уже взрослый человек. Стараюсь не обращать внимания на СМИ, особенно российские. Поэтому для меня это было не очень тяжело. Я на эти высказывания даже внимания не обращал, честно. Мне без разницы, могут писать дальше. У меня есть свое мнение, и я от него отказываться не буду. Не жалею ли, что сказал это публично? Я много думал насчет этого. Может быть, не нужно было это говорить в прессу. Но мое мнение такое, и оно не поменялось.
Говорят о своей игре, своей команде, своих проблемах, а не в чужом огороде копаются, это Вам скажет любой тренер, игрок,, гражданин и даже президент. Кому интересны чужие ПРОБЛЕМЫ?! О_о
Говорят о своей игре, своей команде, своих проблемах, а не в чужом огороде копаются, это Вам скажет любой тренер, игрок,, гражданин и даже президент. Кому интересны чужие ПРОБЛЕМЫ?! О_о