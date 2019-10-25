Яремчук не жалеет о скандальных высказываниях про сборную России

Нападающий сборной Украины прокомментировал свои слова относительно сборной России.

Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то — не соглашаться.