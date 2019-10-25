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Яремчук не жалеет о скандальных высказываниях про сборную России

вчера, 22:53

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал свои слова относительно сборной России.

Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то — не соглашаться.

В принципе, я уже взрослый человек. Стараюсь не обращать внимания на СМИ, особенно российские. Поэтому для меня это было не очень тяжело. Я на эти высказывания даже внимания не обращал, честно. Мне без разницы, могут писать дальше. У меня есть свое мнение, и я от него отказываться не буду. Не жалею ли, что сказал это публично? Я много думал насчет этого. Может быть, не нужно было это говорить в прессу. Но мое мнение такое, и оно не поменялось.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответил GooSe25
   122 / 885
сегодня в 01:03
Точно. В Яблочко!!!
Землянин
Землянин
   122 / 885
сегодня в 00:59
Дешёвыей пиар. Кого это волнует?!
Говорят о своей игре, своей команде, своих проблемах, а не в чужом огороде копаются, это Вам скажет любой тренер, игрок,, гражданин и даже президент. Кому интересны чужие ПРОБЛЕМЫ?! О_о
Морозовский
Морозовский
   11 / 885
сегодня в 00:43
Пох его мнение!
ХУБУЛ
ХУБУЛ ответил Groove000
   658 / 885
сегодня в 00:42
Плюсую, знакомые ездили в прошлом году во Львов, никто и слова не сказал про русскую речь. Зато спрашивали, правда ли всё то, о чем Кремль-ТВ вещает по федеральным каналам)
Враньё, а у меня вот другая информация. У меня знакомый пенсионер омоновец (ушёл на пенсию по инвалидности) в 2008 г. по интернету познакомился с хохлушкой с западной бендерии и рванул к ней жить. Так я его пару лет назад случайно на улице встретил, спришиваю как дела, жизнь, что он здесь делает почему вернулся сюда с цивилизованной Европы. Он отвечает какая там 3 Европа нищите и безнадега вокруг, я говорит на свою пенсию там как король жил, но когда начались эти майданый шмайданы меня говорит родители этой бабы достали маскаль маскаль вас надо уничтожать, истреблять и т. д. И взял плюнул на них у вернулся обратно. Хотя он к маскалям отнешения имел такое же ка ты к балеринам. Для них все россияне это ничтожество. Это когда бедеровцам и всяким провакаторам нечего бывает сказать они сразу начинают, что они такие светые а россиянам мозги промыли кремль тв и кисилев.
GooSe25
GooSe25
   509 / 885
сегодня в 00:40
Да нам как бы и все равно абсолютно.. ну сказал и сказал.. по нашему тв рассказывают, что на Украине все поголовно фашисты.. на их тв, что мы все террористы-агрессоры.. так вот и рассказывают все уже почти 6 лет.. а по факту в обеих странах народ обеднел и стали жить хуже. Но, зато весело друг друга в интернете грязью полевать...
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Evilhuman
   90 / 885
вчера в 23:58
Опечатка не меняет смысла
Ты пояснить не можешь, а штампами навеянными Гебельс ТВ раскидуешся.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 885
вчера в 23:53
Пять раз употребить словосочетание : это мое мнение, суметь надо. Заклинило парня, завелся, а это значит , что читает прессу, потому и заговариваться стал.
Evilhuman
Evilhuman ответил Тео Джонс
   19 / 885
вчера в 23:50
Он может клепать что угодно, хоть на поле, хоть на заводе, пусть у себя на кухне высказывает любое мнение, но он никто что бы подобные выс-ры печатать и что то вокруг раздувать привлекая к этому "чудофутболисту"внимание
Evilhuman
Evilhuman ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   19 / 885
вчера в 23:42
Опечатка не меняет смысла
Роналдиньo
Роналдиньo
   33 / 885
вчера в 23:39
Благодаря «независимому телевидению» и «талантливым журналистам» братские народы уже друг другу в горло готовы вцепиться. Понятно, что мозги промывают и достигают в этом успехов, но всё-таки хочется спросить - вы сами-то думать можете или в быть в стаде вам намного приятнее?
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   90 / 885
вчера в 23:29
пацан кремень
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Ваня лучший
   90 / 885
вчера в 23:27
Нам ничего не колет. Просто немного жаль скакунов. Футболисты должны играть в футбол, но у свидомных свой взгляд на вещи.
    Footbolista
    Footbolista ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       5 / 885
    вчера в 23:27
    В каждой стране есть ТВ которое вещает...
    Footbolista
    Footbolista ответил 10 Seconds to Mars
       5 / 885
    вчера в 23:26
    Да я их вообще не слышу чем они разбрасываются)...мне не интересно...
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Footbolista
       90 / 885
    вчера в 23:25
    Вот вот...а жаль...
    Так "Гебельс ТВ" отлично вещает.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Шишанутый
       37 / 885
    вчера в 23:25
    Нам ничего не колет. Просто немного жаль скакунов. Футболисты должны играть в футбол, но у свидомных свой взгляд на вещи.
    Footbolista
    Footbolista ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       5 / 885
    вчера в 23:24
    Вот вот...а жаль...
    10 Seconds to Mars
    10 Seconds to Mars ответил Footbolista
       168 / 885
    вчера в 23:24
    Смотря что говорил)...да и бог с ними пускай живут как хотят...только я не слышал от наших футболистов подобных высказываний про сб. Украины...
    Потому что сборная Украины, как и украинские клубы в целом не разбрасываются громкими заявлениями типа полуфиналов лч, побед в ле и побед на европейских форумах. Наши идут от матча к матчу и это правильно.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Footbolista
       90 / 885
    вчера в 23:23
    Извини)...правда у каждого своя...и у тебя наверное тоже...спорт вообще лучше не мешать с политикой...
    Уже все давно перемешалось и политика стало не неотъемлемой частью.
    Tostao
    Tostao ответил Footbolista
       59 / 885
    вчера в 23:23
    Извини)...правда у каждого своя...и у тебя наверное тоже...спорт вообще лучше не мешать с политикой...
    Этих "товарищей" спорт не интересует, они тут только для срача.
    Footbolista
    Footbolista ответил Шишанутый
       5 / 885
    вчера в 23:22
    Извини)...правда у каждого своя...и у тебя наверное тоже...спорт вообще лучше не мешать с политикой...
    Tostao
    Tostao ответил jobss
       59 / 885
    вчера в 23:22
    комментарий скрыт давно
    Я его только что прочёл, хоть он и СЛЕГКА скрыт, а автор живее всех живых.
    10 Seconds to Mars
    10 Seconds to Mars
       168 / 885
    вчера в 23:21
    А чё тут жалеть? Сразу поняли кто в России 56ы: Юран, Лебедев, Канделаки, Вася Уткин
    Igo0rek
    Igo0rek
       208 / 885
    вчера в 23:20
    Господи, да всем на62ть! Пусть говорит что хочет, кого это вообще волнует?
    Шишанутый
    Шишанутый
       91 / 885
    вчера в 23:19
    Все правельно сказал красавчик. А руским правда колет глаза!
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Tostao
       90 / 885
    вчера в 23:19
    так ты пу еще пожалуйся.
    jobss
    jobss ответил Tostao
       31 / 885
    вчера в 23:19
    комментарий скрыт давно
    Groove000
    Groove000 ответил Splurgeloa
       56 / 885
    вчера в 23:16
    Мне Львов нравится.Всегда говорил там по-русски.Всем пофиг.
    Плюсую, знакомые ездили в прошлом году во Львов, никто и слова не сказал про русскую речь. Зато спрашивали, правда ли всё то, о чем Кремль-ТВ вещает по федеральным каналам)
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Evilhuman
       90 / 885
    вчера в 23:15
    Кто это вообще такой, так можно вью любого бандеровца из подворотни печатать, кому вообще дело до таких персонажей...
    А кто такие, по твоему, "бандеровцы". Поясни.
    Footbolista
    Footbolista ответил Splurgeloa
       5 / 885
    вчера в 23:13
    Смотря что говорил)...да и бог с ними пускай живут как хотят...только я не слышал от наших футболистов подобных высказываний про сб. Украины...
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