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Созин: «Слуцкий решил, что если дал деньги, то должен руководить»

сегодня, 18:34

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал скандальную ситуацию, разгоревшуюся после высказываний главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в адрес руководства волгоградского «Ротора», а также последующую жалобу общественного совета при Комитете физической культуры и спорта Волгоградской области.

Обращения в комитет по этике пока не поступало. Я недавно виделся с Леонидом Слуцким. Мы с ним не друзья, но он хороший и приятный человек. Леонид Викторович делал хорошее дело, но он не до конца понимает, как это сделать. Шутки шутками, он мог пошутить в КВН или еще где-то. А так у него, конечно, это зашкаливает. И с судьями у него было так. Вроде безобидно, но по принципу: видишь судью — надо бить. Это чувство юмора, но за гранью. Он — человек компанейский, реально не до конца понимает ситуацию.

Нет рядом человека, который может подсказать. Если бы это была его личная академия, то он бы делал все что угодно. А он пришел в «Ротор», там федеральный бюджет, нельзя мешать федеральные деньги и деньги частного инвестора. Они за них отвечают и играют по федеральным правилам. Хорошие они или плохие — это дело третье. Он же решил, что если дал деньги, то теперь он должен руководить. А с «дебилами» — это перебор. Они же не оскорбляли его.

Если Дюков или члены исполкома отправят это обращение в комитет по этике, тогда будем рассматривать. Что Слуцкому может за это грозить? Он работает в другой стране. Конечно, слово «дебилы» на публике никак не приветствуется. Если бы это было сказано на территории РФ и он был участником РФС, то это стало бы обращением. Однако он работает в Голландии, мне кажется, это не в юриспруденции комитета по этике. Я считаю, тут уже дело в воспитании Леонида Викторовича. Но я не могу ему указывать, он заслуженный тренер.

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Все комментарии
neukomm
neukomm ответил Aliks
   297 / 885
сегодня в 22:00
Ну да с лимитом на выращивание своих игроков, в сборной играют бразильцы, испанцы, немцы. Успех прям!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Ваня лучший
   99 / 885
сегодня в 21:58
А я и не претендую, чтобы мои взгляды были объектом для подражания). Это ты решил со своей высокой колокольни). Друзьям помогаю чем могу, бывает делюсь последним, если поверишь). И по чесноку не встречал еврея, что-либо делающего безвозмездно, без обид будет сказано. Тебе везёт наверно просто). А про то, что он выгоду себе не ищет, не торопись. Время покажет).
neukomm
neukomm ответил Rossa.de.Bianko
   297 / 885
сегодня в 21:56
Теперь я знаю, какое ругательство под номером 56
Absinthe3
Absinthe3 ответил Leha-ha50
   24 / 885
сегодня в 21:43
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил alexando1974
       17 / 885
    сегодня в 21:32
    лёня дал денег и захотел сам порулить! любой юрист любит рулить))) темболее лёня знал со своей точки зрения как и что нужно делать! но ему недали потому как рулят другие и инвестеров недопускают)) Итог:есле дал денег незначит что тебе всё позволено!деньги выброшены на ветер увы! Лёня прав хотел как лучше получилось как всегда! и это только один пример как у нас в росии развивают клубы!
    Извини друг, но Россия пишется с двумя "с" и с большой буквы, имена тоже с большой. В 45 лет это надо знать.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       197 / 885
    сегодня в 21:28
    Созин, иди... к почкам!!!
    Absinthe3
    Absinthe3 ответил сулейман шлагбаум 1
       24 / 885
    сегодня в 21:27
    Чешский чемпионат честней и интересней)
    alexando1974
    alexando1974
       417 / 885
    сегодня в 21:19
    лёня дал денег и захотел сам порулить! любой юрист любит рулить)))
    темболее лёня знал со своей точки зрения как и что нужно делать!
    но ему недали потому как рулят другие и инвестеров недопускают))
    Итог:есле дал денег незначит что тебе всё позволено!деньги выброшены на ветер увы! Лёня прав хотел как лучше получилось как всегда! и это только один пример
    как у нас в росии развивают клубы!
    steel900
    steel900
       615 / 885
    сегодня в 21:17
    Созин - чиновник, и его мозги устроены соответствующим образом:
    Раз зашла энная сумма, значит в ней есть его доля (35-50%) точка.
    А частные они или бюджетные, разницы никакой...
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Сергеевич вернулся1
       36 / 885
    сегодня в 21:16
    Не суди всех по себе. Твои взгляды не образец для подражания.
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
       692 / 885
    сегодня в 21:15
    Правильно сказал что Слуцкий заслуженный тренер, я не его фанат и не цска, но а он кто такой, этот Созин? Очередная бюрократическая вафля. Ты сам дай хоть какой нибудь академии денег, и посмотрим как заговориш
    RussianMango
    RussianMango
       95 / 885
    сегодня в 21:12
    Да тут все понятно...Леня денег дал и тем понравился такой расклад. Теперь за все заставляют платить Лёню, а федеральный бюджет не мешают, с вложениями частного инвестора...бюджет по карманам распределяют. А тут пельмень заерепенился и накатанная дорожка может уйти в кювет.
    pomor45
    pomor45 ответил Leha-ha50
       201 / 885
    сегодня в 21:06
    Мораль сей басни такова: - Несите деньги , господа, а мы уж как нибудь сами ими распорядимся!!! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Теперь то я точно знаю , что Леонид прав на 100%!!!
    Ну да, типа руководителей у нас много и денег на всех не хватает. Так что неси деньги, а руководство по их освоению обеспечим.
    pomor45
    pomor45
       201 / 885
    сегодня в 21:02
    Ничего, кроме чисто чиновничьего виляния хвостом в обе стороны.
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       155 / 885
    сегодня в 20:52
    Хорошие они или плохие — это дело третье. - ВОТ ЭТО ПРАВДА: плохие управленцы, воры и 56ы, но кого это волнует этож 3-е дело, есть по важнее дела((((Печаль....((((
    OLESOCC
    OLESOCC
       621 / 885
    сегодня в 20:46
    Созя!. сам не лучше 56а
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       17 / 885
    сегодня в 20:35
    Мораль сей басни такова:

    - Несите деньги , господа, а мы уж как нибудь сами ими распорядимся!!!
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Теперь то я точно знаю , что Леонид прав на 100%!!!
    Rossa.de.Bianko
    Rossa.de.Bianko
       571 / 885
    сегодня в 20:26
    "56ы" - Сергей Лавров
    lobsterdam
    lobsterdam ответил mangoх12
       387 / 885
    сегодня в 20:25
    "там федеральный бюджет, нельзя мешать федеральные деньги и деньги частного инвестора. Они за них отвечают и играют по федеральным правилам" -- расшифровка это фразы проста , если дал бабло то молчи, будем пилить так же как и федеральные))
    вряд ли Ротор (региональный спортивный клуб) содержится за счет федерального бюджета, так что либо Созин сам не понимает разницу между бюджетами, либо просто перепутал.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
       559 / 885
    сегодня в 20:24
    Ну уж нет, товарищ умник
    dino-hsv
    dino-hsv
       89 / 885
    сегодня в 20:21
    "А он пришел в «Ротор», там федеральный бюджет, нельзя мешать федеральные деньги и деньги частного инвестора. Они за них отвечают и играют по федеральным правилам"

    федеральный, федеральные, федеральным... в итоге хотят выставить леонида плохим из-за того, что система не даёт поступать так, как лучше
    Faustello
    Faustello
       3 / 885
    сегодня в 20:20
    Вот такие уроды как Созин и жрут бюджеты, нихрена не делают в каком то бесполезном придуманном комитете по этике и ещё в наглую оправдывают ворьё!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил Ваня лучший
       99 / 885
    сегодня в 20:20
    Ты когда-нибудь видел, чтобы еврей давал бабки бесплатно?).
    Землянин
    Землянин
       147 / 885
    сегодня в 20:19
    Красавца, Лёня)))
    В очередной раз поржал
    ААААА Ха Ха Ха :~))
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил lobsterdam
       36 / 885
    сегодня в 20:15
    Созин перепутал "юриспруденцию" с "юрисдикцией", а это не одно и то же. Некоторое время назад уже была публикация на эту тему. Там говорилось о том, что Слуцкер на паях с братьями Березуцкими хочет войти за рубль в проект по строительству футбольной школы с бюджетным финансированием и соответственно распоряжаться всеми финансами, но местные функционеры, видимо, решили иначе, за что он их оскорбил публично. А как отвечать за оскорбление, так он в Голландии!
    Публикация, на которую ты намекаешь, в каком туалете была ?
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Сергеевич вернулся1
       36 / 885
    сегодня в 20:14
    Ну да, ну да). Как обычно токо твое мнение имеет право на жизнь).
    А ты сам прочитай свой опус и попытайся аргументировать свои утверждения, касающиеся Слуцкого, Гинера и т.д Кстати, а причем здесь Гинер, когда речь идет о Волгограде? Все, что голословно - это базар.
    lobsterdam
    lobsterdam
       387 / 885
    сегодня в 20:11
    Созин перепутал "юриспруденцию" с "юрисдикцией", а это не одно и то же. Некоторое время назад уже была публикация на эту тему. Там говорилось о том, что Слуцкер на паях с братьями Березуцкими хочет войти за рубль в проект по строительству футбольной школы с бюджетным финансированием и соответственно распоряжаться всеми финансами, но местные функционеры, видимо, решили иначе, за что он их оскорбил публично. А как отвечать за оскорбление, так он в Голландии!
    boom4321
    boom4321
       183 / 885
    сегодня в 20:11
    "У нас тут давно не хлеб и масло с сыром, а вот будет когда надо что думать,тогда и поговорим, тем более живет не в нашей стране". Гасить уже надо этих чиновников
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Aliks
       36 / 885
    сегодня в 20:10
    это тот клоун,который говорил что в России нет футбола!? Я думаю Черчесов его не плохо носом натыкал....
    А ты увидел в РФ футбол и считаешь Россию футбольной.? В футбольной стране дети играют в футбол на каждом шагну на прекрасных полях, в прекрасной экипировке. У нас только Галицкий содержит академию за свой счет, а везде родители платят за детей. Наличие сборной на 37 месте в рейтинге и вваливание огромных денег из бюджета в клубы - это не признаки футбольной страны, а наоборот. Так что Слуцкий прав - Россия не футбольная страна.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил Ваня лучший
       99 / 885
    сегодня в 20:09
    Ну да, ну да). Как обычно токо твое мнение имеет право на жизнь).
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