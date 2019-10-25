Созин: «Слуцкий решил, что если дал деньги, то должен руководить»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал скандальную ситуацию, разгоревшуюся после высказываний главного тренера «Витесса» в адрес руководства волгоградского «Ротора», а также последующую жалобу общественного совета при Комитете физической культуры и спорта Волгоградской области.

Обращения в комитет по этике пока не поступало. Я недавно виделся с Леонидом Слуцким. Мы с ним не друзья, но он хороший и приятный человек. Леонид Викторович делал хорошее дело, но он не до конца понимает, как это сделать. Шутки шутками, он мог пошутить в КВН или еще где-то. А так у него, конечно, это зашкаливает. И с судьями у него было так. Вроде безобидно, но по принципу: видишь судью — надо бить. Это чувство юмора, но за гранью. Он — человек компанейский, реально не до конца понимает ситуацию.

Нет рядом человека, который может подсказать. Если бы это была его личная академия, то он бы делал все что угодно. А он пришел в «Ротор», там федеральный бюджет, нельзя мешать федеральные деньги и деньги частного инвестора. Они за них отвечают и играют по федеральным правилам. Хорошие они или плохие — это дело третье. Он же решил, что если дал деньги, то теперь он должен руководить. А с «дебилами» — это перебор. Они же не оскорбляли его.