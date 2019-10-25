Созин: «Слуцкий решил, что если дал деньги, то должен руководить»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал скандальную ситуацию, разгоревшуюся после высказываний главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в адрес руководства волгоградского «Ротора», а также последующую жалобу общественного совета при Комитете физической культуры и спорта Волгоградской области.
Обращения в комитет по этике пока не поступало. Я недавно виделся с Леонидом Слуцким. Мы с ним не друзья, но он хороший и приятный человек. Леонид Викторович делал хорошее дело, но он не до конца понимает, как это сделать. Шутки шутками, он мог пошутить в КВН или еще где-то. А так у него, конечно, это зашкаливает. И с судьями у него было так. Вроде безобидно, но по принципу: видишь судью — надо бить. Это чувство юмора, но за гранью. Он — человек компанейский, реально не до конца понимает ситуацию.
Нет рядом человека, который может подсказать. Если бы это была его личная академия, то он бы делал все что угодно. А он пришел в «Ротор», там федеральный бюджет, нельзя мешать федеральные деньги и деньги частного инвестора. Они за них отвечают и играют по федеральным правилам. Хорошие они или плохие — это дело третье. Он же решил, что если дал деньги, то теперь он должен руководить. А с «дебилами» — это перебор. Они же не оскорбляли его.
Если Дюков или члены исполкома отправят это обращение в комитет по этике, тогда будем рассматривать. Что Слуцкому может за это грозить? Он работает в другой стране. Конечно, слово «дебилы» на публике никак не приветствуется. Если бы это было сказано на территории РФ и он был участником РФС, то это стало бы обращением. Однако он работает в Голландии, мне кажется, это не в юриспруденции комитета по этике. Я считаю, тут уже дело в воспитании Леонида Викторовича. Но я не могу ему указывать, он заслуженный тренер.
темболее лёня знал со своей точки зрения как и что нужно делать!
но ему недали потому как рулят другие и инвестеров недопускают))
Итог:есле дал денег незначит что тебе всё позволено!деньги выброшены на ветер увы! Лёня прав хотел как лучше получилось как всегда! и это только один пример
как у нас в росии развивают клубы!
темболее лёня знал со своей точки зрения как и что нужно делать!
но ему недали потому как рулят другие и инвестеров недопускают))
Итог:есле дал денег незначит что тебе всё позволено!деньги выброшены на ветер увы! Лёня прав хотел как лучше получилось как всегда! и это только один пример
как у нас в росии развивают клубы!
Раз зашла энная сумма, значит в ней есть его доля (35-50%) точка.
А частные они или бюджетные, разницы никакой...
Раз зашла энная сумма, значит в ней есть его доля (35-50%) точка.
А частные они или бюджетные, разницы никакой...
- Несите деньги , господа, а мы уж как нибудь сами ими распорядимся!!!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Теперь то я точно знаю , что Леонид прав на 100%!!!
- Несите деньги , господа, а мы уж как нибудь сами ими распорядимся!!!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Теперь то я точно знаю , что Леонид прав на 100%!!!
федеральный, федеральные, федеральным... в итоге хотят выставить леонида плохим из-за того, что система не даёт поступать так, как лучше
федеральный, федеральные, федеральным... в итоге хотят выставить леонида плохим из-за того, что система не даёт поступать так, как лучше
В очередной раз поржал
ААААА Ха Ха Ха :~))
В очередной раз поржал
ААААА Ха Ха Ха :~))