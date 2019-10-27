Крал: «После каждого матча в центре поля мы обсуждаем игру»

Полузащитник «Спартака» рассказал, что обсуждают футболисты с главным тренером «красно-белых» в центральном круге после матчей:

Что касается моей адаптации, то с каждым днем все становится лучше и лучше. Сейчас у нас новый тренер, и вы видите, как сильно мы мотивированы! Его приход дал нам новый импульс.



В сборной я играю чуть выше? Да, там я играю восьмерку, а здесь – шестой, больше обороняюсь. Но это решение тренера, и я делаю все, что могу, стараюсь быть лучше. Да, меня влечет в атаку, хочу забивать, но буду играть там, где это нужно тренеру и команде. В «Славии» я привык, что позиция может и меняться.



После каждого матча в центре поля мы обсуждаем игру. Это новая традиция? Лучше спросить у тренера. Мы обсуждаем самочувствие, моменты игры. Сегодня Тедеско поблагодарил нас, а мы – его. Изменился ли климат в команде? Так происходит всегда, когда приходит новый тренер. Добавляется мотивации, стало больше тактики.