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Крал: «После каждого матча в центре поля мы обсуждаем игру»

сегодня, 20:13
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, что обсуждают футболисты с главным тренером «красно-белых» Доменико Тедеско в центральном круге после матчей:

Что касается моей адаптации, то с каждым днем все становится лучше и лучше. Сейчас у нас новый тренер, и вы видите, как сильно мы мотивированы! Его приход дал нам новый импульс. 

В сборной я играю чуть выше? Да, там я играю восьмерку, а здесь – шестой, больше обороняюсь. Но это решение тренера, и я делаю все, что могу, стараюсь быть лучше. Да, меня влечет в атаку, хочу забивать, но буду играть там, где это нужно тренеру и команде. В «Славии» я привык, что позиция может и меняться. 

После каждого матча в центре поля мы обсуждаем игру. Это новая традиция? Лучше спросить у тренера. Мы обсуждаем самочувствие, моменты игры. Сегодня Тедеско поблагодарил нас, а мы – его. Изменился ли климат в команде? Так происходит всегда, когда приходит новый тренер. Добавляется мотивации, стало больше тактики.

Ранее Тедеско поделился мнением о разгромной победе над «Локомотивом».

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Все комментарии
minai
minai
   253 / 877
сегодня в 21:06
Крал деликатен по отношению к Кононову.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 877
сегодня в 20:30
А Крал то хорошо вписался, при немце
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