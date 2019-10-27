Шунин: «В нашей игре появилась мысль»

Голкипер «Динамо» поделился впечатлениями после победы над ЦСКА в 14-м туре РПЛ .

В первую очередь, мы досконально изучили соперника. Понимали, что ЦСКА , который проводит по три матча в неделю, может провести второй тайм хуже первого. Кроме того, до перерыва армейцы активно прессинговали, создали много моментов, хотя и не всегда попадали в створ. Мы этот шквал выдержали и после перерыва выдали свою игру. Мне лично казалось, что последние 15-20 минут у нас многое получалось, следствием чего стал забитый мяч.

Любая победа важна, тем более мы находимся в нижней части таблицы. Повторюсь: мы очень тщательно разбираем соперников, и это нам помогает. Правильно расставились, правильно исполнили установку. Мне кажется, уже вторую игру кряду видно, что в нашей игре появилась мысль. Будем работать дальше, и, надеюсь, что с каждым матчем качество футбола и результаты будут улучшаться. Понимаем, что нужно вылезать из этой ситуации.