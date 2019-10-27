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Шунин: «В нашей игре появилась мысль»

сегодня, 20:07
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями после победы над ЦСКА в 14-м туре РПЛ.

В первую очередь, мы досконально изучили соперника. Понимали, что ЦСКА, который проводит по три матча в неделю, может провести второй тайм хуже первого. Кроме того, до перерыва армейцы активно прессинговали, создали много моментов, хотя и не всегда попадали в створ. Мы этот шквал выдержали и после перерыва выдали свою игру. Мне лично казалось, что последние 15-20 минут у нас многое получалось, следствием чего стал забитый мяч.

Любая победа важна, тем более мы находимся в нижней части таблицы. Повторюсь: мы очень тщательно разбираем соперников, и это нам помогает. Правильно расставились, правильно исполнили установку. Мне кажется, уже вторую игру кряду видно, что в нашей игре появилась мысль. Будем работать дальше, и, надеюсь, что с каждым матчем качество футбола и результаты будут улучшаться. Понимаем, что нужно вылезать из этой ситуации.

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Все комментарии
minai
minai
   253 / 877
сегодня в 21:02
Типа, это Хохлов был тупой, а щас стали появляться мысли.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   167 / 877
сегодня в 21:02
Получается это Хохлов персонально делал игру Динамо бессмысленной.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   171 / 877
сегодня в 20:48
Тоха, не смеши
Мысль - это всей командой в обороне сидеть?))
Footbolista
Footbolista
   3 / 877
сегодня в 20:43
Мысль пришла...мысль ушла...
ariec93
ariec93
сегодня в 20:22
Ну здорово, че. Полсезона откатали, 13 место, пора бы и мыслям появится))
Чингачгук
Чингачгук
   69 / 877
сегодня в 20:14
Какая мысль,аж смешно?
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