Джикия: «Нам не хочется находиться внизу турнирной таблицы»

Защитник «Спартака» рассказал о победе над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ .

Впечатления очень хорошие, рады, что смогли одержать победу, еще и такую. Все бились, сражались, выполнили то, что было задумано.

Не удивило, что «Локомотив» так развалился? Это ожидалось, потому что они устали после ЛЧ . А мы молодцы, что перетерпели первый тайм. Во втором воспользовались разрывами между их линиями и реализовали свои моменты.

Мы кайфуем от полных трибун, от каждого стыка, от каждого момента. Все хотят выиграть. Нам не хочется находиться внизу турнирной таблицы. Потом, повторюсь, это дерби, нам такие игры нравятся, они нам даются. Теперь все счастливы. Поздравляю и тренерский штаб с первой победой.