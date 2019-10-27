ГлавнаяНовости

Джикия: «Нам не хочется находиться внизу турнирной таблицы»

сегодня, 20:37
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о победе над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.

Впечатления очень хорошие, рады, что смогли одержать победу, еще и такую. Все бились, сражались, выполнили то, что было задумано.

Не удивило, что «Локомотив» так развалился? Это ожидалось, потому что они устали после ЛЧ. А мы молодцы, что перетерпели первый тайм. Во втором воспользовались разрывами между их линиями и реализовали свои моменты.

Мы кайфуем от полных трибун, от каждого стыка, от каждого момента. Все хотят выиграть. Нам не хочется находиться внизу турнирной таблицы. Потом, повторюсь, это дерби, нам такие игры нравятся, они нам даются. Теперь все счастливы. Поздравляю и тренерский штаб с первой победой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Нойштедтер: «Мы заслужили победу над ЦСКА»
Сегодня, 20:47 Комментарии1
Крал: «Было забавно встретиться с Давидом Луисом»
Сегодня, 20:47 Комментарии0
Крал: «„Спартак“ был настроен на атаку»
Сегодня, 20:21 Комментарии5
Крал: «После каждого матча в центре поля мы обсуждаем игру»
Сегодня, 20:13 Комментарии2
Шунин: «В нашей игре появилась мысль»
Сегодня, 20:07 Комментарии6
Павлюченко: «Сегодня „Спартак“ был настоящей командой»
Сегодня, 20:00 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
   32 / 877
сегодня в 21:11
пробивайтесь наверх, там понравится !
VV V
VV V
   415 / 877
сегодня в 21:08
Не хочется, но придётся....
azures
azures
   57 / 877
сегодня в 20:58
Пупсик знатно по полю валялся.
DVOK68
DVOK68 ответил cska plus
   121 / 877
сегодня в 20:55
Вам не миновать ФНЛ.
С победой над динамо тебя,от души!
))
DVOK68
DVOK68
   121 / 877
сегодня в 20:55
Пока мы там находимся-вам игрокам лучше молчать и работать,работать и молчать!
Пашите парни,как сегодня,и будем выше.
ABir
ABir
   264 / 877
сегодня в 20:53
Пора выбираться из середняков! Время ещё есть, главное, чтобы не прошло желание : играть как сегодня
Jake Sully
Jake Sully
   42 / 877
сегодня в 20:45
но придется!
cska plus
cska plus
   15 / 877
сегодня в 20:44
Вам не миновать ФНЛ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100