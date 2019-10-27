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Крал: «„Спартак“ был настроен на атаку»

сегодня, 20:21
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился мнением о разгромной победе «красно-белых» над «Локомотивом» в игре 14-го тура РПЛ:

Очень важный матч для нас, для нашего тренера и болельщиков. Тем более это дерби. Мы очень счастливы, что взяли три очка, но это только начало. 

Да, сегодня мы сыграли немного по другой системе, чем ранее. У нас было три защитника, но мы были больше настроены на атаку. Не знаю, лучше ли всегда играть так, но сейчас это сработало. 

Для игры с «Локомотивом» это была хорошая тактика. У них отличная команда, первая в лиге, плюс они выступают в ЛЧ. Но мы были к ним готовы. Тем более они были уставшими, ведь на неделе у «Локо» была игра. Второй тайм у нас получился лучше первого? Возможно, вначале мы немного нервничали, ведь до этого мы не выигрывали несколько матчей подряд. А во втором тайме мы здорово атаковали, имели много моментов и трижды забили. В играх до этого у нас были шансы забить, но голов не было. А сегодня три. Для «Спартака» сегодня всё только начинается.

Ранее Крал рассказал, что обсуждают футболисты в центральном круге после матчей. 

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   25 / 877
сегодня в 20:31
На этой неделе Спартак играл лучше Ювентуса))
Footbolista
Footbolista
   3 / 877
сегодня в 20:29
Крал паровоз у Локо украл...
Брулин
Брулин
   153 / 877
сегодня в 20:29
Моментами Спартак напоминал родную Спарту
Jake Sully
Jake Sully
   42 / 877
сегодня в 20:27
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       217 / 877
    сегодня в 20:27
    Понесло кудряшку иди в баню сходи и расслабься) это последняя победа Спартака
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