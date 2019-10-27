Крал: «„Спартак“ был настроен на атаку»

Полузащитник «Спартака» поделился мнением о разгромной победе «красно-белых» над «Локомотивом» в игре 14-го тура РПЛ :

Очень важный матч для нас, для нашего тренера и болельщиков. Тем более это дерби. Мы очень счастливы, что взяли три очка, но это только начало.



Да, сегодня мы сыграли немного по другой системе, чем ранее. У нас было три защитника, но мы были больше настроены на атаку. Не знаю, лучше ли всегда играть так, но сейчас это сработало.



Для игры с «Локомотивом» это была хорошая тактика. У них отличная команда, первая в лиге, плюс они выступают в ЛЧ . Но мы были к ним готовы. Тем более они были уставшими, ведь на неделе у «Локо» была игра. Второй тайм у нас получился лучше первого? Возможно, вначале мы немного нервничали, ведь до этого мы не выигрывали несколько матчей подряд. А во втором тайме мы здорово атаковали, имели много моментов и трижды забили. В играх до этого у нас были шансы забить, но голов не было. А сегодня три. Для «Спартака» сегодня всё только начинается.