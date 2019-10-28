ГлавнаяНовости

Кикнадзе: «Поражение от „Спартака“ — серьезная и увесистая оплеуха»

сегодня, 11:37
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги.

«Спартак» заслужено и справедливо одержал победу над «Локомотивом». К сожалению, мы вчера не показали то, что мы умеем, это урок для нас. Дорога к звездам выложена не розовыми лепестками.

Критика в адрес Гильерме? Он остается основным голкипером «Локомотива и сборной, у него есть ошибки, которые нельзя отрицать, но в тоже время есть вратарские спасения. Поэтому важен баланс. Посмотрим, но я не могу адресовать упреки какой-то из наших линий, вчера вся команда сыграла ниже своих способностей. Здесь, наверное, сказался эмоциональный фон после „Ювентуса“, ребята бились. Я не могу сетовать на физическую усталость, потому что времени достаточно прошло. Но факт в том, что мы вчера не показали того, что хотели показать. Ну ничего, у нас все ребята — бойцы и профессионалы. Они сами все понимают.

Но поражение „Спартаку“ 0:3 — это достаточно серьезная и увесистая оплеуха, которая думаю окажется дополнительным мотиватором. Такие вещи не скоро забываются, такие раны не скоро заживают.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пиоли о матче с «Ромой»: «Слишком много ошибок для команды нашего уровня»
Сегодня, 11:11 Комментарии4
Стротман: «ПСЖ — команда из другого чемпионата»
Сегодня, 09:42 Комментарии3
Фонсека: «Непросто играть изо всех сил, когда у тебя три матча в неделю»
Сегодня, 09:15 Комментарии1
Тедеско: «Кутепов играет потому, что заслуживает этого»
Сегодня, 09:02 Комментарии15
Артист Назаров посвятил песню победе «Спартака» над «Локомотивом»
Сегодня, 08:52 ВидеоКомментарии29
Быстров: «Тедеско за матч пробежал больше некоторых игроков»
Сегодня, 08:46 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Faustello
Faustello
   4 / 874
сегодня в 12:19
Кикнадза получил поджопника ))
Lijtirsyunkqsj
Lijtirsyunkqsj
сегодня в 12:17
Да уж, увесистая оплеуха.
Footbolista
Footbolista
   2 / 874
сегодня в 12:12
Локо клиент Спартака...посмотри статистику...и не надо ля-ля про оплеуху)...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   179 / 874
сегодня в 12:06
Не последнее.
d_fincher
d_fincher
   22 / 874
сегодня в 12:00
Оплеуха мощная - даже самого громкого болельщика Локо, Байкала-38, смело с Соккера, словно ураганом. Где он? Почему не пишет? Давайте все вместе позовем его. А потом напомним, как он прогнозировал разгром "свиней".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 874
сегодня в 11:52
А первые две .....от ЦСКА и Ростова были несерьёзными и не увесистыми ??..)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100