Кикнадзе: «Поражение от „Спартака“ — серьезная и увесистая оплеуха»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги.

«Спартак» заслужено и справедливо одержал победу над «Локомотивом». К сожалению, мы вчера не показали то, что мы умеем, это урок для нас. Дорога к звездам выложена не розовыми лепестками.

Критика в адрес Гильерме? Он остается основным голкипером «Локомотива и сборной, у него есть ошибки, которые нельзя отрицать, но в тоже время есть вратарские спасения. Поэтому важен баланс. Посмотрим, но я не могу адресовать упреки какой-то из наших линий, вчера вся команда сыграла ниже своих способностей. Здесь, наверное, сказался эмоциональный фон после „Ювентуса“, ребята бились. Я не могу сетовать на физическую усталость, потому что времени достаточно прошло. Но факт в том, что мы вчера не показали того, что хотели показать. Ну ничего, у нас все ребята — бойцы и профессионалы. Они сами все понимают.

Но поражение „Спартаку“ 0:3 — это достаточно серьезная и увесистая оплеуха, которая думаю окажется дополнительным мотиватором. Такие вещи не скоро забываются, такие раны не скоро заживают.