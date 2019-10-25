Приключения ЦСКА продолжаются

сегодня, 21:30

Поражения стали нормой, и хотя предпочитают реагировать на них победами, «Соккер.ру» понимает обеспокоенность фанатов.

Гинеру поднадоело

Кроме того, у Евгений Ленноровича могут быть дела важнее, чем футбол. Например, если продажа зарубежных активов не означала переход капитала в Россию с последующим вложением, а была намеком на нечто не совсем хорошее, но давно традиционное. В условиях без рынка за всеми могут прийти. И хотя тот же Уткин – родственная душа Гинера, допустил, что проблемы ЦСКА связаны с тем, что управляющий из роли отца Акинфееву не перешел в роль дедушки Дивееву – нет контакта с молодой командой, как раньше, можем видеть совокупность факторов. Если у Гинера проблемы с деньгами или властью – ему не до ЦСКА . Если не способен быть «крестным отцом» новой семьи «армейцев» как раньше – итог тот же, команде хуже.

Трансферы вперемешку

Говорят, когда трансферами в ЦСКА занимались люди старой школы – было лучше. Не совсем, хотя заслуги ветеранов никто не забывает. Просто раньше рынок был другим, и даже среднее поколение скаутов «армейцев» могло притащить парня, который опаздывал на самолет сборной Бразилии – Фернандеса. Сейчас же такой хулиган и начинающий алкоголик уедет в гранд из топ-5. Так что не стоит удивляться, что в ЦСКА пока не заиграл крошка Сантос. Скорее стоит удивляться, что подарок Усманова – Влашич, состоялся. И довольно талантливые ребята, как Обляков и Дивеев, пока выбирали «армейцев». Через пару лет молодые россияне могут отказываться, и тогда все поймут, что дело не в скаутинге. Шарлия вместо Чернова – так себе размен. А вот Гогуа – вынужденный трансфер, вряд ли диагноз службе селекции.

Ганчаренко ошибается

Он же – спасает. Виктор Михайлович кажется фанатам ЦСКА плохим тренером для клуба, если живут чемпионским прошлым. И забыли, сколько раз Слуцкий носил Гинеру на подпись прошение об отставке – поражения перед победами в московском клубе были всегда. Но белорус другой по характеру, и оказался в более сложном положении. Как-то забыли все и сразу, что Ганчаренко согласился работать в клубе без больших денег и в момент, когда надо резко перестраивать команду. У него некоторые ходы получались – вовремя наиграл пять защитников, но и ошибки явные – Ганчаренко порой слишком медленно реагирует на перемены в игре, как тот же Семин, и замены не работают. С другой стороны, кто вам сказал, что есть толпа из желающих возглавить ЦСКА ? Любой агент любого тренера узнает сначала о делах в клубе и после, вероятно, отговорит клиента.

Молодежь не справляется

Возможно, ребята просто стригут ушами, как молодые скакуны, глубоко дышат, раздувая ноздри, как жеребцы, и холкой чувствуют подвох? Не факт, что все в основе ЦСКА настолько умные, чтобы просчитывать на несколько ходов вперед, но глупо отрицать – если Гинеру поднадоело, если у Бабаева нет выхода на большие деньги, то перемены в клубе отражаются на отношении команды. Разве нельзя допускать, что господин Чалов скис, когда его не отпустили в АПЛ ? Облякова может обременять роль «подай-принеси», ведь рядом с ним Ахметов – с матчами в сборной России. Молодежь вправду не справляется, но причина как в неготовности – на пик формы Сигурдссон и Бистрович выйдут чуть позже, как и Влашич, так и в понимании, что даже если ЦСКА прыгнет чуть выше головы, то может не достать до пьедестала. А четвертое место было и не воодушевило.

Админресурса не видно

Глупо отрицать влияние Гинера (при моральной поддержке еще одного известного фаната ЦСКА ) на определенные системные решения в российском футболе раньше. Будь-то переносы матчей, попытка смены лимита, системы «весна-осень», не назначение на игры отдельных арбитров… И так далее, и тому подобное. ЦСКА хорошо плавал во всем этом раньше. И хотя ошибки рефери в их пользу случайные до тех пор, пока не доказано в суде обратное допущение, сами ляпы помним. Но со временем маятник качнуло в другую сторону. В РФС главным стал бывший босс «Зенита», в РПЛ работает отец менеджера «Спартака», а вместо него планируют поставить бывшего управленца из «Зенита» и «Локомотива». Бюрократия не в пользу ЦСКА .

Перспективы туманные

Чемпионские перспективы, ведь оказаться в тройке РПЛ не так уж сложно – даже у «Спартака» получалось. Клуб ЦСКА организован куда лучше почти во всех смыслах, чем соседский, поэтому у «армейцев» должна быть задача вернуться в ЛЧ . Но нынешний состав вряд ли пройдет сложную квалификацию, а за второе место устроят грызню с достойными соперниками, вроде «Ростова», «Краснодара» и «Локомотива», и могут проиграть. И сбить «Зенит» с ног, располагая ресурсами ЦСКА , намного сложнее, чем лет пять назад. Или уже невозможно? Понимая это, и футболисты, и тренер, и менеджеры могут на словах декларировать задачи вернуться в чемпионский пул, а по факту понимать – их место ниже третьего.

ЦСКА может стать чемпионом в ближайшие лет пять, если конкуренты по привычке помогут, но с позиции силы, как раньше, играть не получится. Прошла смена поколений, в основе остались Фернандес и Акинфеев из последнего чемпионского состава, Щенников и Дзагоев все чаще в лазарете. Постоянно шепчут, что у владельцев ЦСКА могут быть определенные конфликты с теми, кто разрезает общий пирог. С учетом, что стадион в кредит, правдивость таких слухов может подрезать возможности «армейцев». Признавая их живучесть – этот клуб тяжело сломать, хочется подготовить фанатов к худшему из сценариев. Если все плохо, или вообще ужасно, то ЦСКА может скатиться в середину таблицы, лучшие молодые футболисты покинут команду, а конкуренты будут внутренне ликовать.

Но речь о лошадке, к которой часто подходили с хвоста и получали задними копытами – многие недосчитались титулов, когда Гинер был на вершине футбольного могущества. А сейчас ситуация однозначно изменилась. Скорее всего, по привычке выкарабкаются, но не спешите требовать с ЦСКА , словно у них не молодой состав, словно полно денег, или идет сезон с 9 пенальти в их пользу в РПЛ . То время прошло, сейчас поражение от «Ференцвароша» и подписания Гогуа и Лукаса Сантоса отражают новую экзистенцию футбольного клуба.

Существование без гарантий титулов – ни Кубка России, ни чемпионства в РПЛ может не быть несколько лет. По привычке хочется поставить на то, что у Гинера найдется выход – вплоть до попытки отправиться под крыло инвестора со связями. Но извне кажется, что у ЦСКА серьезные проблемы выбора без выбора. Попадают в новую нишу, та им не по душе, фанаты по чемпионским стандартам требуют от Ганчаренко побед, а по факту может оказаться, что это Виктор Михайлович делает Гинеру одолжение, а без тренера и при окончательном сворачивании широкого финансирования светит 7-8 место.

Не хочется терять команду, которая умела держаться на плаву, но и футболисты приуныли, и тренер, и фанаты не понимают, куда все движется и чем закончится. А Гинера не видно, многозначительно молчит, плюс отвлекают различные суды по собственности. Непростой переходной период продолжается, но в этот раз успех будет чудом, а раньше был закономерностью. ЦСКА сживается с новой реальностью, и сделать это, когда шесть лет не покидал первую двойку, проблематично. А вот чтобы не заканчивать на тоскливой ноте, нужно напомнить, что в прошлом сезоне после 13 матчей до первого места было 11 пунктов, а сейчас – три.