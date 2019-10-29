Сарри: «„Ювентус“ наносит мало ударов в створ ворот»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал проблемы команды с игрой в атаке.

У нас очень мало ударов в створ ворот в среднем за игру. По моему мнению, причина такой ситуации в психологии игроков. Я высказал футболистам свои опасения по данному поводу, и мы будем работать на тренировках, чтобы исправить ситуацию. Нам нужно четче действовать у ворот соперников.