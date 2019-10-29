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Сарри: «„Ювентус“ наносит мало ударов в створ ворот»

сегодня, 17:16

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал проблемы команды с игрой в атаке.

У нас очень мало ударов в створ ворот в среднем за игру. По моему мнению, причина такой ситуации в психологии игроков. Я высказал футболистам свои опасения по данному поводу, и мы будем работать на тренировках, чтобы исправить ситуацию. Нам нужно четче действовать у ворот соперников.

Отметим, что ранее Сарри высказался об игре одного из своих подопечных – полузащитника Миралема Пьянича. В своем комментарии тренер высоко оценил способности футболиста.

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