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Игнатьев: «„Спартак“ забил, и они начали валяться по несколько минут»

сегодня, 10:21
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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал поражение в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

До гола игра складывалась неплохо. Мы могли дожать соперника. Подходы были, владели преимуществом, но, к сожалению, пропустили первыми. Полезли отыгрываться, а у «Спартака» начались дикие контратаки – и мы получили ещё два гола.

«Спартак» забил, и они начали валяться по несколько минут, тянуть время. Вот это больше всего удивило. Понятно, что команда давно не выигрывала, они хотели победить. Но лично мне это не понравилось.

Не готовились к тому, что «Спартак» сыграет в три защитника. Узнали прямо перед игрой. Ничего страшного, мы тоже действуем в три центральных, и на своей позиции ты всегда понимаешь, за какого игрока отвечаешь.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   428 / 874
сегодня в 11:27
Лежа двушку одной левой )
Чингачгук
Чингачгук
   57 / 874
сегодня в 11:27
Джикия на Золотого кабана и навалялся.
azures
azures
   33 / 874
сегодня в 11:24
Это новый стиль игры Тудыски, придется терпеть.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   27 / 874
сегодня в 11:21
Минут на 10 навалялись свиньи.
Насмешник
Насмешник
сегодня в 11:14
Все так делают, и Локо тоже, так что лучше бы молчал, а то потом припомнят.
mihaluch
mihaluch
   72 / 874
сегодня в 10:48
Забили, начали валяться и ещё два гола вываляли.
makkie
makkie
   48 / 874
сегодня в 10:47
Ой, кто заговорил!

А не Игнатьев ли сам себе ноги заплёл и рухнул со страдальческой миной в штрафной Спартака?
А не Крыховяк ли завалился как балерун, когда его никто не трогал - за что Джикии дали ЖК?
А не Эдер ли сам валился в штрафной и взывал к судье, мол, где пенальти?

Зато когда Джикия затроллил Крыховяка его же "оружием", Игнатьеву не понравилось.
Ой, бедненькие :)
Killofwrath
Killofwrath
   579 / 874
сегодня в 10:45
Согласен, Джикия хуже Неймара
По игре, отскок Спартака
Виссарионович
Виссарионович
   73 / 874
сегодня в 10:44
Уважаемая редакция!!! Так кто же все таки Владислав Игнатьев? Защитник или полузащитник Локомотива?
З.Ы. Ниже новость, там он защитник, в этой новости полузащитник.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 874
сегодня в 10:39
Нам не понравился Локо
ДСА
ДСА
   388 / 874
сегодня в 10:38
Валялись, и забивали ещё и ещё!
stavr74
stavr74
   154 / 874
сегодня в 10:32
Ну валяться вы начали раньше на 22 минуте ваш Крыховяк здорово имитировал столкновение с Джикией. и выклянчил карточку для него, хотя никакого касания не было и в помине .
cska plus
cska plus
   11 / 874
сегодня в 10:27
    sihafazatron
    sihafazatron
       30 / 874
    сегодня в 10:26
    Хряки любят поваляться в грязи
    GYTSYL
    GYTSYL
       42 / 874
    сегодня в 10:25
    хахахах зенит номер ТУ
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