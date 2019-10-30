Игнатьев: «„Спартак“ забил, и они начали валяться по несколько минут»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал поражение в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).
До гола игра складывалась неплохо. Мы могли дожать соперника. Подходы были, владели преимуществом, но, к сожалению, пропустили первыми. Полезли отыгрываться, а у «Спартака» начались дикие контратаки – и мы получили ещё два гола.
«Спартак» забил, и они начали валяться по несколько минут, тянуть время. Вот это больше всего удивило. Понятно, что команда давно не выигрывала, они хотели победить. Но лично мне это не понравилось.
Не готовились к тому, что «Спартак» сыграет в три защитника. Узнали прямо перед игрой. Ничего страшного, мы тоже действуем в три центральных, и на своей позиции ты всегда понимаешь, за какого игрока отвечаешь.
А не Игнатьев ли сам себе ноги заплёл и рухнул со страдальческой миной в штрафной Спартака?
А не Крыховяк ли завалился как балерун, когда его никто не трогал - за что Джикии дали ЖК?
А не Эдер ли сам валился в штрафной и взывал к судье, мол, где пенальти?
Зато когда Джикия затроллил Крыховяка его же "оружием", Игнатьеву не понравилось.
Ой, бедненькие :)
А не Игнатьев ли сам себе ноги заплёл и рухнул со страдальческой миной в штрафной Спартака?
А не Крыховяк ли завалился как балерун, когда его никто не трогал - за что Джикии дали ЖК?
А не Эдер ли сам валился в штрафной и взывал к судье, мол, где пенальти?
Зато когда Джикия затроллил Крыховяка его же "оружием", Игнатьеву не понравилось.
Ой, бедненькие :)
По игре, отскок Спартака
По игре, отскок Спартака
З.Ы. Ниже новость, там он защитник, в этой новости полузащитник.
З.Ы. Ниже новость, там он защитник, в этой новости полузащитник.