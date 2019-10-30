Балахнин: «Для Карпина матч со „Спартаком“ будет принципиальным»

Российский тренер прокомментировал предстоящий матч «Ростова» в 1/8 финал Кубка России против «Спартака».

Эта встреча станет принципиальной для обеих команд. Лично для Карпина и некоторых футболистов «Ростова» игры против «Спартака» всегда будут знаковыми. Не менее важен этот матч и для красно-белых. Болельщики надеются, что после выигрыша у «Локомотива» их клуб продолжит победный ход. Так что я жду очень интересной игры.