Балахнин: «Для Карпина матч со „Спартаком“ будет принципиальным»

Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал предстоящий матч «Ростова» в 1/8 финал Кубка России против «Спартака».
Эта встреча станет принципиальной для обеих команд. Лично для Карпина и некоторых футболистов «Ростова» игры против «Спартака» всегда будут знаковыми. Не менее важен этот матч и для красно-белых. Болельщики надеются, что после выигрыша у «Локомотива» их клуб продолжит победный ход. Так что я жду очень интересной игры.
Так что Валера будет стараться выпрыгнуть из штанов, что бы хоть чего то наконец то выиграть.
Так что Валера будет стараться выпрыгнуть из штанов, что бы хоть чего то наконец то выиграть.