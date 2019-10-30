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Балахнин: «Для Карпина матч со „Спартаком“ будет принципиальным»

сегодня, 09:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 19:30 Не начался

Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал предстоящий матч «Ростова» в 1/8 финал Кубка России против «Спартака».

Эта встреча станет принципиальной для обеих команд. Лично для Карпина и некоторых футболистов «Ростова» игры против «Спартака» всегда будут знаковыми. Не менее важен этот матч и для красно-белых. Болельщики надеются, что после выигрыша у «Локомотива» их клуб продолжит победный ход. Так что я жду очень интересной игры.

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Все комментарии
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   28 / 876
сегодня в 09:52
Валера постарается передать привет Федуну. :))
mihaluch
mihaluch
   74 / 876
сегодня в 09:47
Принципиальный в большей степени для "Спартака" так как он должен доказать что победа над "Локомотивом" не была случайностью.
oFANATo
oFANATo
   71 / 876
сегодня в 09:47
Карпин нигде и никогда ещё ничего не выигрывал как тренер. Хотя пять лет рулил в спаме после чего его Федун назвал "Сбитым летчиком".
Так что Валера будет стараться выпрыгнуть из штанов, что бы хоть чего то наконец то выиграть.
Footbolista
Footbolista
   2 / 876
сегодня в 09:25
матч со Спартаком принципиальный?...обычное дело для любой команды...
sihafazatron
sihafazatron
   31 / 876
сегодня в 09:19
ВАлерик- один из немногих, кто после спама пошёл на повышение) может жонглёру даст пару советов)
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