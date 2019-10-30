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Кирьяков: «„Зенит“ продолжает выступать на три фронта»

сегодня, 09:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь20:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» - «Томь». 

Любой большой клуб, такой как «Зенит», должен ставить перед собой только самые высокие задачи во всех турнирах. При этом, конечно, стоит равномерно распределять нагрузку по всей обойме игроков. У питерцев достойная скамейка, и я уверен, что в Кубке будет ротация. Всё-таки силы футболистов не безграничны, а «Зенит» продолжает выступать на три фронта. Понятно, что определенная группа игроков получит отдых. Но не стоит ждать полной смены основного состава. Мне кажется, сине-бело-голубые ограничатся половиной. Для многих матч с «Томью» станет отличным шансом себя проявить.

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Все комментарии
RussianMango
RussianMango
   66 / 876
сегодня в 10:00
Пройдут, значит молодцы...вылетят, сразу полетят речи, что второсортный кубок не нужен питеру.....бомжи умеют на ходу переобуваться.
Вова Туземец
Вова Туземец
   49 / 876
сегодня в 09:50
Зенит много лет выступает на 3 фронта.
oFANATo
oFANATo
   71 / 876
сегодня в 09:39
На три фронта, на три фронта, а некоторые болельщики газ проекта перед матчем с Томью уже высказались, что надо сливать Кубок России.
Мол лишняя обуза.
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