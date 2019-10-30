Кирьяков: «„Зенит“ продолжает выступать на три фронта»

Бывший футболист сборной России прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Кубка России «Зенит» - «Томь».

Любой большой клуб, такой как «Зенит», должен ставить перед собой только самые высокие задачи во всех турнирах. При этом, конечно, стоит равномерно распределять нагрузку по всей обойме игроков. У питерцев достойная скамейка, и я уверен, что в Кубке будет ротация. Всё-таки силы футболистов не безграничны, а «Зенит» продолжает выступать на три фронта. Понятно, что определенная группа игроков получит отдых. Но не стоит ждать полной смены основного состава. Мне кажется, сине-бело-голубые ограничатся половиной. Для многих матч с «Томью» станет отличным шансом себя проявить.