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Татаев: «Для всей Чехии Комличенко — народный герой»

сегодня, 09:06

Защитник «Млады Болеслав» и молодёжной сборной России Алексей Татаев рассказал об отношении к форварду Николаю Комличенко в Чехии.

Для всей Чехии Коля — народный герой. Вошёл в историю (в сезоне-2018/19 российский форвард установил рекорд результативности чешской лиги — 29 голов)! Коля большой молодец: своей работой, трудом доказал, что способен играть на таком уровне, получил вызов в сборную, заслужил. Я на первых порах удивлялся: куда ни зайдём — отовсюду несётся: «О, Комличенко, Комличенко! Автограф, фото». Когда рядом такой человек, и самому хочется чего-то добиваться, чтобы так же узнавали. У нас два хороших нападающих, но когда Коля пропускал игру, сложно приходилось.

Мы часто разговариваем. Как я понял, в приоритете у него иностранный топ-чемпионат, и я его прекрасно понимаю. Мне кажется, он уйдёт в хороший клуб.

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sihafazatron
sihafazatron
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сегодня в 09:10
Когда уже пойдут слухи про апл, реал...итд?
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