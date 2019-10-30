Б. Игнатьев: «Думаю, ЦСКА сейчас приложит максимум усилий в Кубке»

сегодня, 07:52

Экс-наставник сборной России в преддверии матча 1/8 финала Кубка России ЦСКА - «Уфа» выразил уверенность в том, что «армейцы» будут предельно мотивированы на эту встречу.

Убеждён, что ЦСКА и раньше считал Кубок одним из приоритетных направлений. Этот турнир очень важен для всех команд. Другое дело, как всё в итоге складывается, и насколько мотивирована команда. Думаю, сейчас «армейцы» приложат максимум усилий, чтобы достойно проявить себя в Кубке. Команда наверняка захочет вернуть веру в себя и доказать свою состоятельность болельщикам, многие из которых в последнее время разочаровались в них.