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Б. Игнатьев: «Думаю, ЦСКА сейчас приложит максимум усилий в Кубке»

сегодня, 07:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфа19:00 Не начался

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев в преддверии матча 1/8 финала Кубка России ЦСКА - «Уфа» выразил уверенность в том, что «армейцы» будут предельно мотивированы на эту встречу.

Убеждён, что ЦСКА и раньше считал Кубок одним из приоритетных направлений. Этот турнир очень важен для всех команд. Другое дело, как всё в итоге складывается, и насколько мотивирована команда. Думаю, сейчас «армейцы» приложат максимум усилий, чтобы достойно проявить себя в Кубке. Команда наверняка захочет вернуть веру в себя и доказать свою состоятельность болельщикам, многие из которых в последнее время разочаровались в них.

Напомним, в минувшем туре РПЛ ЦСКА уступил «Динамо» (0:1), а до этого проиграл третий матч подряд в Лиге Европы венгерскому «Ференцварошу» (0:1).

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кубок нужен ЦСКА ...
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