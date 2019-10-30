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Игнатьев: «Первая мысль – лишь бы Роналду не сделал из меня клоуна»

сегодня, 09:42
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о том, с каким настроем он выходил на матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2).

Какого-то волнения не было, старался не думать об игре. Посмотрел сериал и спокойно лег спать. Сейчас уже не тот возраст, чтобы что-то накручивать и нагонять на себя жути. Было бы лет 20, то может и не спал бы. А так, конечно, представлял, как выхожу на поле, как буду действовать.

Роналду? Это были запредельные чувства. Первая мысль, которая проходит в голову — лишь бы Роналду меня не обыграл, не сделал из меня клоуна.

Слабости Роналду? Нас просили не позволять ему бить, не пускать под правую ногу. Но все знают, что он и с левой может пробить, и головой. Знать можно все, но во время игры может произойти все, что угодно.

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